La nuova puntata di Temptation Island, in onda questa sera, lunedì 13 luglio, in prima serata su Canale 5, promette di regalare nuovi colpi di scena. Dopo il cambio di programmazione, il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia entra nel vivo con confronti sempre più accesi, crisi profonde e decisioni destinate a cambiare il destino di alcune coppie.

Dopo quanto accaduto nella scorsa puntata, gli equilibri all’interno del villaggio sembrano ormai completamente saltati.

Il primo falò a tre della stagione

Uno dei momenti più attesi della serata sarà il falò a tre che coinvolgerà Alessandra, Rosario e la single Giada.

La situazione tra i tre si è fatta sempre più delicata e il confronto potrebbe rappresentare un momento decisivo per il futuro della coppia. L’attesa è tutta per capire se il rapporto riuscirà a superare questa prova oppure se la loro esperienza nel programma terminerà con una separazione.

Soraya sempre più vicina al single Dimitri

Tra le protagoniste della puntata ci sarà anche Soraya, che vivrà un momento particolarmente difficile dal punto di vista emotivo.

Il rapporto con il single Dimitri diventerà sempre più intenso e la ragazza arriverà a confidare alle altre fidanzate i dubbi e i sensi di colpa che sta provando durante il percorso nel villaggio.

Le immagini mostrate a Cristian potrebbero avere conseguenze importanti sulla coppia.

Giovanni perde la pazienza

Continua anche la crisi tra Giovanni e Sabrina.

Il fidanzato faticherà a nascondere la gelosia osservando la crescente complicità tra Sabrina e il single Lory. Le nuove immagini potrebbero aumentare ulteriormente la tensione, rendendo sempre più difficile il percorso della coppia all’interno del reality.

Spazio anche alle altre coppie

La quarta puntata offrirà maggiore spazio anche alle altre coppie protagoniste di questa edizione.

I riflettori saranno puntati su:

Francesca e Danilo ;

; Andrea e Iris ;

; Bernadette e Diamante.

Dopo essere rimaste maggiormente sullo sfondo nelle prime settimane, potrebbero finalmente emergere nuove dinamiche destinate a cambiare gli equilibri del programma.

Dove vedere Temptation Island

La puntata andrà in onda questa sera su Canale 5, con inizio previsto intorno alle 21:20, subito dopo l’access prime time.

Sarà possibile seguirla anche in diretta streaming su Mediaset Infinity e recuperarla successivamente on demand.

Una puntata decisiva

Con il viaggio nei sentimenti ormai entrato nella sua fase più delicata, la serata del 13 luglio potrebbe rappresentare uno spartiacque per diverse coppie. Tra falò di confronto, nuove emozioni e rapporti sempre più in bilico, il reality di Filippo Bisciglia si prepara a regalare un’altra puntata ricca di tensione e colpi di scena.