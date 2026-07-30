Temptation Island 2026 finale: cosa è successo a tutte le coppie

Temptation Island 2026 ha chiuso i battenti mercoledì 29 luglio con la nona e ultima puntata della quindicesima edizione, quella del formato “un mese dopo” che ogni anno tiene incollati allo schermo milioni di italiani. Filippo Bisciglia ha incontrato le sette coppie a un mese dalla fine delle registrazioni, sciogliendo ogni nodo rimasto in sospeso: chi è rimasto insieme, chi ha confermato la rottura e chi — colpo di scena incluso — ha cambiato idea lontano dalle telecamere.

Un’edizione da record: i numeri che fanno riflettere

Secondo i dati diffusi da Mediaset, l’edizione 2026 ha viaggiato su una media del 34,1% di share e 4.405.000 spettatori, con picchi di 5.005.000 spettatori e del 44,45% di share. Numeri che non si spiegano solo con l’abitudine al programma. D’altra parte, la concorrenza non ha nemmeno tentato di reggere il confronto: mentre Temptation Island dominava la serata del 28 luglio, Rai Uno ha trasmesso la replica del terzo episodio de Il Giovane Montalbano, che ha raccolto 1.820.000 telespettatori con il 13,4% di share.

La puntata del 27 luglio ha segnato lo share più alto di sempre nella storia del programma: 34,05% con 4.390.000 spettatori, picchi del 46,2% e il 58,8% di share tra i giovani 15-34 anni. Dati che confermano come il docu-reality di Maria De Filippi, a cura di Raffaella Mennoia, sia ormai qualcosa di più di un semplice programma televisivo estivo.

La scelta di Mediaset: tre serate consecutive per un evento di rete

Non è un caso che Mediaset abbia deciso di chiudere questa edizione con tre prime serate consecutive, tra lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 luglio. La scelta ha il sapore delle grandi occasioni: concentrare il racconto, aumentare l’attesa, far percepire il gran finale non come una semplice puntata conclusiva ma come un vero evento di rete. Il calcolo ha funzionato. L’ultima puntata non ha raccontato nuovi giorni trascorsi nei villaggi, ma ha portato il pubblico direttamente al momento più atteso: l’incontro con tutte le coppie, o ex coppie, a circa un mese dalla conclusione del programma.

Il format del “un mese dopo” è la formula che ogni anno trasforma il gran finale in un verdetto. Non conta solo chi ha lasciato il villaggio insieme: conta quello che accade quando la vita normale si riappropria di tutto, quando non ci sono telecamere puntate e tentatori nei paraggi. Ed è lì che le relazioni si mostrano per quello che sono davvero.

Diamante e Bernadette: la proposta di matrimonio che ha commosso tutti

Il momento più atteso — e già diventato cult nei giorni precedenti — era quello di Diamante Crispino e Bernadette Cinquegrana. Insieme da sedici anni, avevano deciso di mettere alla prova il loro rapporto nel reality dei sentimenti per affrontare un nodo rimasto irrisolto troppo a lungo: il matrimonio. A scrivere alla trasmissione era stata Bernadette, stanca di aspettare una proposta che per anni non era arrivata.

Lui si è fermato davanti alla sua fidanzata, le ha fatto un lungo discorso, per poi inginocchiarsi e farle la fatidica domanda: “Mi vuoi sposare?”. Per lei è stato un “sì” pieno. La proposta ha chiuso il percorso della coppia con baci, abbracci e l’invito ufficiale rivolto a Filippo Bisciglia per le nozze. C’è già anche un progetto sul futuro familiare: i due hanno scelto persino il nome del loro primo figlio, Elpidio. Un epilogo che ha commosso anche il conduttore, e che nella puntata del “un mese dopo” ha trovato conferma: Diamante e Bernadette erano promessi sposi.

Giovanni e Sabrina: addio definitivo, lui “vincitore morale” sui social

La storia più seguita dell’edizione — anche per via di alcune uscite verbali diventate virali — è quella tra Giovanni e Sabrina. Giovanni aveva lasciato la trasmissione dichiarando di non provare più nulla per Sabrina dopo quanto era successo a Temptation Island. Il confronto finale, con toni aggressivi da parte di lei e una certa indifferenza da parte di lui, aveva fatto presagire un finale scontato.

E così è stato. Nell’ultima puntata Giovanni aveva potuto rivedere la fidanzata Sabrina in spiaggia per il tanto desiderato falò di confronto, un momento che ha catalizzato l’attenzione di milioni di telespettatori senza contare il seguito social, dove Giovanni è stato premiato come il vincitore morale di questa edizione. Un mese dopo, la separazione era confermata. La storia tra i due catanesi è finita, e il pubblico sembra avere già emesso il suo verdetto.

Soraya e Cristian: rottura definitiva, lui frequenta la single Nicole

Anche la coppia formata da Soraya Sabetta e Cristian Mascolino ha chiuso senza ripensamenti. A chiedere il confronto anticipato era stata Soraya, 23 anni. Con Cristian, 28, il faccia a faccia si era chiuso con una rottura netta tra accuse sul rapporto, riferimenti al denaro e una decisione condivisa: lasciare il programma da separati.

Ma c’è un aspetto che ha sorpreso i fan del programma. Un mese dopo, durante il confronto con Soraya, Cristian ha rivelato di aver intrapreso una frequentazione con la single Nicole. Una chiusura netta, su tutti i fronti. D’altra parte le tensioni emerse nel villaggio — compreso il tema dei soldi e del lavoro nell’azienda di famiglia — avevano reso chiaro che la relazione avesse esaurito il proprio corso ben prima del falò.

Danilo e Francesca: insieme, ma con domande aperte

Uno dei finali più discussi è quello tra Danilo D’Angelo e Francesca Coppola. Durante il falò di confronto era emerso che tra Danilo e la single Giulia c’era stato un bacio. Nonostante i tentativi di giustificarsi da parte di lui, i due avevano deciso di uscire separati. Ma dopo qualche minuto c’era stato un clamoroso passo indietro: Danilo aveva chiesto scusa e Francesca aveva scelto di perdonarlo, uscendo dal programma mano nella mano con lui.

Un mese dopo, il quadro si è complicato. Per quanto riguarda Danilo e Francesca, sembrerebbe che a telecamere spente si siano sentiti con i loro single preferiti. Una rivelazione che ha lasciato il pubblico con più di una domanda senza risposta, e che ha trasformato quello che sembrava un lieto fine in qualcosa di molto più incerto.

Sara e Gabriele, Rosario e Alessandra: le altre coppie nel “mese dopo”

Due destini opposti per le ultime coppie protagoniste. Sara e Gabriele, protagonisti dello scandalo a luci rosse — avevano girato in passato un video hard, all’insaputa della produzione — si sono lasciati, ma lui le ha scritto una lettera di scuse. Una separazione che Sara aveva già anticipato nella sua uscita dal villaggio, rivendicando la riscoperta di se stessa dopo anni di relazione.

Diverso l’epilogo per Rosario e Alessandra. Rosario e Alessandra si sono dati un’altra possibilità. Una scelta che non ha sorpreso chi aveva seguito l’intera edizione: i due avevano già mostrato segnali di riavvicinamento nelle ultime puntate. Lieto fine anche per Iris e Andrea, che avevano lasciato il villaggio insieme. Un mese dopo, la loro storia reggeva.

Perché Temptation Island funziona ancora — e sempre di più

Temptation Island rimane un unicum nel panorama televisivo italiano, un caso che costringe tutti i competitor alla resa incondizionata e silente. Ancora più del Festival di Sanremo, spariglia le carte e sbaraglia la concorrenza. Ma il vero segreto — se di segreto si può parlare — è probabilmente più semplice. Il programma funziona perché racconta l’amore nella sua versione più grezza e riconoscibile: con le contraddizioni, le paure, le gelosie e i ripensamenti che appartengono all’esperienza comune di quasi tutti.

Un titolo che ha occupato conversazioni, meme, clip, commenti e dibattiti, tenendo insieme la liturgia della tv generalista e la frammentazione dell’attenzione digitale. In un panorama in cui fidelizzare davvero è sempre più difficile, non è poco. E mentre Mediaset festeggia un’altra edizione da record, la domanda che resta aperta è solo una: fino a quando questo format riuscirà a tenere il passo con se stesso?