Temptation Island 20 luglio 2026: cosa è successo nella quinta puntata

Temptation Island torna a stravincere in prima serata. La quinta puntata, andata in onda lunedì 20 luglio 2026 su Canale 5, ha raccolto 3.874.000 spettatori con uno share del 31,1%, surclassando la concorrenza di Rai 1 — che proponeva la replica de Il giovane Montalbano, ferma al 15,08% — e di tutti gli altri canali in chiaro. Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, registrato al Calalandrusa Beach & Nature Resort in Calabria, si conferma il programma estivo più visto, puntata dopo puntata, senza che nessuno riesca davvero a competere.

Sabrina rifiuta ancora Giovanni: la crisi che non si risolve

Ad aprire la puntata è la coppia più tesa dell’edizione: Giovanni, siciliano di trentun anni, e Sabrina, fidanzati da sei anni. Sabrina ha rifiutato per la seconda volta il falò di confronto anticipato con Giovanni. Una scelta che ha lasciato il pubblico senza parole, visto il contesto. Il ragazzo era già crollato di fronte alle immagini che mostravano la compagna sempre più vicina e in sintonia con il single Lory; nell’ennesimo filmato trasmesso nel capanno, la fidanzata invitava il tentatore a sedersi al suo fianco sotto le coperte.

Giovanni ha minacciato di ribaltare l’intera struttura ed è arrivato a scagliare un arredo per aria, accusando Sabrina di non aver avuto il coraggio di affrontare la situazione a viso aperto e di averlo spinto oltre ogni limite sopportabile. Nonostante questo, la fidanzata ha deciso di rifiutare il confronto immediato, rinviando così il faccia a faccia con il compagno. Un aut aut che resta sospeso e che alimenta la suspense verso le prossime puntate.

La fuga di Francesca: la corsa, la caduta, il messaggio sulla sabbia

Se Giovanni ha fatto parlare di sé per la reazione di fuoco nel capanno, Francesca ha regalato la scena più teatrale della serata. Ha tentato una fuga nel villaggio dei fidanzati, dilaniata dai sensi di colpa per l’avvicinamento al single Marco. Ma la fuga non è andata come sperava.

La ragazza ha corso fuori dall’area riservata alle fidanzate con una coperta sulle spalle, ma la corsa è durata pochissimo: è caduta rovinosamente a terra, venendo poi raggiunta e fermata da Soraya e Sara. Prima di tentare la fuga, però, c’era stato un gesto emblematico: Francesca aveva scritto sulla sabbia un messaggio durissimo rivolto al compagno: “Fai schifo Danilo”. Dal versante opposto, Danilo stava coltivando una profonda complicità con la single Giulia; quando ha visto le immagini della fidanzata vicina al tentatore Marco, è rimasto sotto shock e in lacrime, isolandosi nella propria stanza.

Soraya ammette di non amare più Cristian

Il momento più dirompente della puntata, sul piano emotivo, è però quello che riguarda Soraya e Cristian. Soraya ha ammesso di non amare più Cristian. Una confessione che nel contesto di un programma costruito attorno alla tenuta dei sentimenti pesa come un macigno.

Soraya aveva già confidato che Cristian non riesce a vedere in lei quello che lei vorrebbe poter mostrare. Cristian, dal canto suo, ha visto al capanno nuove immagini della fidanzata con il single Dimitri, vicinissimi in piscina, lui che le massaggiava e baciava i piedi. Lo shock definitivo è arrivato quando Soraya ha ammesso per la prima volta di non amare più Cristian, o meglio di non amarlo più. In un altro video, è apparsa in lacrime, con la paura evidente per quello che potrebbe accadere dopo il programma. Sviluppi anche sul versante del fidanzato: Cristian ha chiesto per la seconda volta il falò di confronto anticipato, salvo poi cambiare idea.

Andrea e Iris: la svolta improvvisa

C’è anche chi ha vissuto una svolta inattesa nel senso opposto. Andrea, che nel corso della permanenza nel villaggio si era avvicinato in modo sempre più evidente alla single Sary — i due si comportavano come se fossero fidanzati, chiamandosi reciprocamente “amore” — ha avuto un ribaltamento emotivo improvviso.

Durante la notte, Andrea si è svegliato all’improvviso e ha fatto sapere a Gabriele che voleva correre nel villaggio di Iris, rendendosi conto di quanto le mancasse. Ha quindi tentato di raggiungere la fidanzata nel villaggio delle fidanzate, consapevole della mancanza e del sentimento che provava, volendola di nuovo al suo fianco. Ha formalizzato la richiesta di un falò di confronto anticipato. Arrivato al falò davanti a Filippo Bisciglia, Andrea è apparso molto emozionato e ansioso di sapere se Iris avesse accettato. Ma la risposta dovrà aspettare: per scoprire l’esito, gli spettatori dovranno attendere la prossima puntata di mercoledì 22 luglio.

Alessandra e Rosario: il secondo confronto e la seconda chance

Nella puntata del 20 luglio trovano spazio anche Alessandra e Rosario, coppia già protagonista di uno dei momenti più discussi dell’edizione. Nella quarta puntata, Alessandra aveva lasciato Rosario al falò di confronto, nel quale era presente anche la single Giada. Un epilogo che sembrava definitivo. E invece.

Alessandra e Rosario, che avevano lasciato il programma separati nel corso della puntata precedente, sono tornati a essere protagonisti di un confronto. Stavolta il falò si è svolto senza la presenza di Giada e, secondo le indiscrezioni, Alessandra ha deciso di lasciare il villaggio insieme a Rosario, concedendo una seconda possibilità alla loro relazione. Una scelta che divide il pubblico, ma che è coerente con la natura del programma: non esistono percorsi lineari, e il cuore raramente segue la logica.

Ascolti record e il finale si avvicina

Temptation Island si conferma dominatore degli ascolti televisivi: lunedì 20 luglio 2026 su Canale 5 è andata in scena la quinta puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia, mentre su Rai 1 sono iniziate le repliche de Il giovane Montalbano. Il divario tra i due programmi è stato netto. Canale 5 ha ottenuto 3.874.000 spettatori con uno share del 31,12%, contro i 2.059.000 di Rai 1 al 15,08%.

Il programma è ormai in dirittura d’arrivo. Settimana prossima una tripla puntata — con appuntamenti previsti per lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 luglio — concluderà la stagione in corso del reality show. Prima, però, c’è ancora l’appuntamento di mercoledì 22 luglio, con i nodi che verranno al pettine: la risposta di Iris ad Andrea, il destino di Giovanni e Sabrina, e quello che resta da scoprire su Soraya e Cristian. Il viaggio nei sentimenti è entrato nella sua fase decisiva, e le coppie non hanno più molto tempo per decidere.