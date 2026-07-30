Fiori d’arancio al Fürstenhof: una caccia al tesoro romantica si chiude con la proposta di matrimonio di Henry a Maxi. Intanto Anja gioca la sua partita per la statuetta dei Carawai e Christoph e Alexandra celebrano il secondo fidanzamento.

Settimana di grandi emozioni per i fan di Tempesta d’amore (Sturm der Liebe), la soap tedesca in onda su Rete 4, con le puntate dal 3 al 7 agosto 2026 dominate da una proposta di matrimonio molto attesa.

Henry chiede a Maxi di sposarlo

Tra Maxi ed Henry sembrava tutto finito, ma Lale non ci crede e coinvolge Vincent in un piano per farli riavvicinare. La svolta arriva quando Maxi si convince che Henry sia in pericolo e interviene senza esitazioni: il coraggio dimostrato dalla giovane sorprende il figlio di Sophia e lo spinge al grande passo. Henry organizza per Maxi una romantica caccia al tesoro che si conclude con una dichiarazione d’amore e la proposta di matrimonio. Maxi accetta emozionata, sancendo il ritorno della coppia. Durante alcuni lavori in una vecchia baita, i due ritrovano anche un vecchio aquilone, per un ulteriore momento romantico.

Anja, la statuetta dei Carawai e la fuga

Michael prepara Anja al torneo di Schafkopf, ignaro del misterioso interesse della donna per la statuetta dei Carawai. Anja scopre che Fanny è sonnambula e ne approfitta per allontanarsi dalla casa dei Sonnbichler senza essere vista. Dopo aver annunciato al fratello di voler rinunciare alla sua missione, un incontro inatteso cambia però i suoi piani: Anja rimanda la partenza e riesce a farsi prestare la preziosa statuetta.

Christoph e Alexandra, secondo fidanzamento

Alexandra continua a interrogarsi sul futuro accanto a Christoph, ma la settimana porta i due a celebrare il loro secondo fidanzamento. Sul fronte opposto, Sophia è sempre più preoccupata per le minacce del Cartello e teme per la sicurezza di Henry.

Erik wedding planner, Larissa annuncia le nozze

Larissa annuncia a Yvonne ed Erik il matrimonio con Yannik, e Yvonne propone subito Erik come wedding planner: una possibile via d’uscita per la coppia, alle prese con nuove difficoltà economiche e lavorative. Intanto tra Vincent e Fanny torna lentamente il dialogo, mentre il rapporto tra il veterinario e Markus resta molto teso.

Dove e quando vedere Tempesta d’amore

Tempesta d’amore va in onda dal lunedì al venerdì alle 10:45 circa su Rete 4. Gli episodi sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.