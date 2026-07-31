Agosto 2026 smentisce la tradizione del mese di pausa: tra il finale di Cent’anni di solitudine, l’ultima stagione di Outer Banks, i ritorni di Reacher e Ted Lasso e il debutto di Lanterns, le piattaforme streaming schierano oltre trentacinque novità tra serie e film. Ecco la guida completa, piattaforma per piattaforma, con tutte le date di uscita e il calendario rapido del mese.

Le vacanze non fermano lo streaming. Ad agosto 2026 le principali piattaforme distribuiscono nuove stagioni molto attese, adattamenti letterari, produzioni internazionali e diversi finali di serie. Di seguito la guida completa alle uscite del mese, ordinata per servizio, con in coda il calendario cronologico e le risposte alle domande più cercate.

Netflix: il finale di Cent’anni di solitudine e l’addio a Outer Banks

Il titolo più ambizioso del mese su Netflix è la seconda parte di Cent’anni di solitudine, l’adattamento del capolavoro di Gabriel García Márquez: sette episodi dal 5 agosto, con la puntata conclusiva in arrivo il 26 agosto. Il 20 agosto debutta invece la quinta e ultima stagione di Outer Banks, che chiude le avventure dei Pogues dopo la tragica perdita di JJ.

Fitto il calendario delle altre serie: la terza stagione della commedia polacca 1670 e la terza di Uno splendido errore (5 e 6 agosto), Alley Cats, la sitcom animata ideata e interpretata da Ricky Gervais (7 agosto), la terza stagione di Tires (13 agosto), la seconda di Leanne (27 agosto) e la miniserie spagnola Tutta la verità delle mie bugie, tratta dal romanzo di Elísabet Benavent (28 agosto). Sul fronte internazionale arrivano il drama giapponese Gate 24: The Border (2 agosto), il coreano Our Sticky Love e l’indiano Operation Safed Sagar (7 agosto), l’australiano La mia brillante carriera (13 agosto), l’argentino Moria e il sudafricano Umthetho (14 agosto), i giapponesi di S&X e il thriller svedese Un sacrificio di sangue (20 agosto), oltre al K-drama Mousetrap – Identità rubata (28 agosto).

Tra i film spiccano il thriller fantascientifico The Last House (7 agosto) e L’uomo dei sussurri (28 agosto), adattamento del bestseller di Alex North con Robert De Niro nei panni di un ex detective costretto a riaprire un vecchio caso. In catalogo entrano le prime cinque stagioni di Chicago P.D. (1° agosto), le quattro stagioni de I Tudor (4 agosto), The Beekeeper e la saga completa di Final Destination. Per gli appassionati di wrestling c’è inoltre l’evento live WWE SummerSlam.

Prime Video: torna Reacher, debutta Sterling Point

Il pezzo forte di Prime Video è la quarta stagione di Reacher, dal 12 agosto: al debutto i primi tre episodi, poi distribuzione settimanale fino al finale del 16 settembre. Il 5 agosto arriva Sterling Point – L’isola dei segreti, nuova serie Original in otto episodi disponibili tutti al lancio: una storia di formazione con Ella Rubin nel ruolo di Annie, diciassettenne newyorkese che eredita l’isola del nonno in Canada; nel cast anche Jeffrey Dean Morgan.

Il 20 agosto è la volta di Novak Djokovic: Il lupo d’inverno, documentario sul tennista serbo in uscita a dieci giorni dall’inizio dello US Open. Il 26 agosto chiude il mese The Last Sunrise – L’estate delle prime volte, film romantico tratto dall’omonimo romanzo con Maia Reficco. Completano l’offerta il film brasiliano Corrida dos Bichos – La legge del branco (7 agosto), la commedia tedesca Back to the ’90s e, in catalogo, la miniserie Pam & Tommy e la saga di Fast & Furious.

Disney+: Futurama, Star Wars e il thriller The Shards

Disney+ apre il mese con la quattordicesima stagione di Futurama, dal 3 agosto. Il 5 agosto arrivano Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi, serie anime che espande i cortometraggi dedicati al Nono Jedi, e la terza stagione de I Maghi di Waverly – Ritorno a Waverly Place. Il 6 agosto debutta The Shards, la nuova serie FX co-ideata da Ryan Murphy e tratta dal romanzo di Bret Easton Ellis: un thriller ambientato nella Los Angeles del 1981, tra i titoli più discussi del mese e destinato a un pubblico adulto.

Nel calendario di agosto figurano anche la seconda stagione della comedy Adults e Camp Rock 3, nuovo capitolo del franchise musicale Disney atteso a metà mese, a quasi vent’anni dal film originale.

Apple TV+: l’attesissimo ritorno di Ted Lasso

Dopo tre anni di pausa, il 5 agosto torna Ted Lasso con la quarta stagione: dieci episodi a cadenza settimanale fino al 7 ottobre, con Jason Sudeikis di nuovo nei panni del coach, questa volta alla guida di una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Il 12 agosto arriva la seconda stagione del crime messicano Las Azules, mentre il 21 agosto debuttano la docuserie sportiva The Dynasty: UConn Huskies, dedicata alla dinastia del basket femminile di coach Geno Auriemma, e la quinta stagione di Acquasilente. Chiude il mese, il 28 agosto, la seconda stagione del thriller fantascientifico Dark Matter con Joel Edgerton e Jennifer Connelly.

Sky e NOW: Twisted Metal, Atomic e House of the Dragon 3

Su Sky e NOW prosegue per tutto il mese la terza stagione di House of the Dragon, in onda il lunedì su Sky Atlantic, insieme a The Walking Dead: Dead City 3. Tra le novità, dall’11 agosto arriva su Sky Atlantic I Borgia, mentre il 20 agosto debutta Atomic, thriller Sky Original UK ispirato al saggio Atomic Bazaar di William Langewiesche, con Alfie Allen e Shazad Latif coinvolti in un traffico di uranio nel Nord Africa. A fine mese, dal 31 agosto, è la volta di Twisted Metal, adattamento del videogioco PlayStation con Anthony Mackie, e dal 26 agosto torna RFDS: Medici dal cielo con la terza stagione.

Su Sky Cinema le prime visioni includono Chopin – Notturno a Parigi (3 agosto), Dirty Angels – Missione sotto copertura con Eva Green (10 agosto), Il Dio dell’amore di Francesco Lagi (17 agosto), oltre a Notte prima degli esami 3.0 e Il mago del Cremlino – Le origini di Putin. Tra documentari e show, spazio a Becoming Led Zeppelin e X Factor Stories.

Paramount+: Lioness 3 e Scream 7

Paramount+ punta sulla terza stagione di Lioness, dal 2 agosto: lo spy-thriller creato e scritto da Taylor Sheridan con Zoe Saldaña, Nicole Kidman e Morgan Freeman. Nel corso del mese arriva anche Scream 7, nuovo capitolo della saga horror con il ritorno di Neve Campbell nei panni di Sidney Prescott. Il calendario comprende inoltre la quarta stagione de I Puffi (1° agosto), The Challenge 42 (5 agosto), le quattro stagioni di Zatima di Tyler Perry (11 agosto), il crime Average Joe: Un uomo ordinario (19 agosto) e il drama australiano Dalliance – La vita è una faccenda complicata (27 agosto). Sul fronte sport, la piattaforma propone il ritorno del calcio europeo con Serie A e Coppa Italia, la UEFA Super Cup e gli eventi UFC.

HBO Max: debutta Lanterns

Su HBO Max il titolo di punta è Lanterns, la serie DC in arrivo il 17 agosto con episodi settimanali: la recluta John Stewart e la leggendaria Lanterna Verde Hal Jordan indagano su un omicidio nel cuore degli Stati Uniti. Il 6 agosto debutta Tip Toe, miniserie in cinque episodi firmata da Russell T Davies con Alan Cumming e David Morrissey, thriller suburbano ambientato a Manchester. Il mese si apre il 1° agosto con La Mummia di Lee Cronin e con lo sport in diretta: il Tour de France femminile dal 1° agosto e la Vuelta a España dal 22 agosto. Da segnalare infine, per i canali minori, il crime drama Fightland su MGM+ dal 1° agosto.

Il calendario rapido di agosto 2026

1° agosto: Chicago P.D. stagioni 1-5 (Netflix), I Puffi 4 (Paramount+), La Mummia (HBO Max), Fightland (MGM+)

2 agosto: Lioness 3 (Paramount+), Gate 24: The Border (Netflix)

3 agosto: Futurama 14 (Disney+), Chopin – Notturno a Parigi (Sky Cinema)

5 agosto: Cent’anni di solitudine parte 2 (Netflix), Ted Lasso 4 (Apple TV+), Sterling Point (Prime Video), The Ninth Jedi e I Maghi di Waverly 3 (Disney+), 1670 stagione 3 (Netflix), The Challenge 42 (Paramount+)

6 agosto: The Shards (Disney+), Tip Toe (HBO Max), Uno splendido errore 3 (Netflix)

7 agosto: Alley Cats, The Last House, Our Sticky Love, Operation Safed Sagar (Netflix), Corrida dos Bichos (Prime Video)

10 agosto: Dirty Angels (Sky Cinema)

11 agosto: I Borgia (Sky Atlantic), Zatima (Paramount+)

12 agosto: Reacher 4 (Prime Video), Las Azules 2 (Apple TV+)

13 agosto: Tires 3, La mia brillante carriera (Netflix)

14 agosto: Moria, Umthetho (Netflix)

17 agosto: Lanterns (HBO Max), Il Dio dell’amore (Sky Cinema)

19 agosto: Average Joe (Paramount+)

20 agosto: Outer Banks 5, S&X, Un sacrificio di sangue (Netflix), Atomic (Sky Atlantic), Novak Djokovic: Il lupo d’inverno (Prime Video)

21 agosto: The Dynasty: UConn Huskies e Acquasilente 5 (Apple TV+)

22 agosto: Vuelta a España (HBO Max)

26 agosto: Cent’anni di solitudine, episodio finale (Netflix), The Last Sunrise (Prime Video), RFDS 3 (NOW)

27 agosto: Leanne 2 (Netflix), Dalliance (Paramount+)

28 agosto: L’uomo dei sussurri, Mousetrap, Tutta la verità delle mie bugie (Netflix), Dark Matter 2 (Apple TV+)

31 agosto: Twisted Metal (NOW)

Le domande più frequenti

Quando esce Outer Banks 5 su Netflix? La quinta e ultima stagione di Outer Banks debutta su Netflix il 20 agosto 2026 con tutti gli episodi.

Quando torna Ted Lasso con la quarta stagione? Ted Lasso 4 arriva su Apple TV+ il 5 agosto 2026, con dieci episodi a cadenza settimanale fino al 7 ottobre.

Quando esce Reacher 4 su Prime Video? La quarta stagione di Reacher debutta il 12 agosto 2026 con i primi tre episodi, poi un episodio a settimana fino al finale del 16 settembre.