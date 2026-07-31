Torna l’appuntamento con “Storie al bivio Estate”, il programma di Rai 2 condotto da Monica Setta, in onda sabato 1° agosto alle ore 14.00. Anche questa settimana il format propone un mix di attualità, spettacolo, musica e racconti di vita, con ospiti che si alterneranno tra interviste, testimonianze e approfondimenti.

La puntata vedrà protagonisti personaggi del mondo dello spettacolo e del giornalismo, senza dimenticare uno spazio dedicato alla musica e un talk che analizzerà i temi dell’estate 2026.

Corinne Cléry racconta carriera e vita privata

Ad aprire la trasmissione sarà Corinne Cléry, che ripercorrerà alcuni dei momenti più significativi della propria carriera artistica e della sua vita personale.

L’attrice si racconterà tra successi professionali, esperienze vissute e scelte che hanno segnato il suo percorso, offrendo al pubblico un ritratto personale attraverso il dialogo con Monica Setta.

L’intervista inedita a Giancarla Rondinelli

Spazio poi alla giornalista Giancarla Rondinelli, protagonista di un’intervista definita intima e inedita.

Nel corso della conversazione intreccerà il proprio vissuto personale con le tappe più importanti della carriera professionale, offrendo uno sguardo sulle esperienze che hanno caratterizzato il suo percorso nel mondo dell’informazione.

Torna “La Favola di Sanremo”

Nel corso della puntata sarà riproposto anche l’appuntamento con “La Favola di Sanremo”, il viaggio nella storia del Festival affidato a Marzia Valitutti, Giada Fazzalari e Daniela Giammusso.

Questa settimana il racconto ripercorrerà le edizioni comprese tra il 2006 e il 2012, ricordando artisti, canzoni, curiosità e retroscena che hanno caratterizzato quegli anni della manifestazione canora più seguita d’Italia.

Un talk dedicato all’estate 2026

Tra gli appuntamenti della trasmissione ci sarà anche un confronto dedicato ai principali temi dell’estate 2026.

Ad animare il dibattito saranno Bruno Bellini (Direttore di Lifestyleblog.it), Gianluca Timpone, Vincenzo Rienzi e Fernando Nazaro, chiamati a commentare fatti, tendenze e argomenti che hanno caratterizzato questi mesi estivi.

Il punto di vista della Generazione Z

Come ormai consuetudine del programma, anche i ragazzi della Gen Z porteranno in studio il loro contributo sui cambiamenti della società contemporanea.

Uno spazio dedicato al confronto tra generazioni, con riflessioni su attualità, costume e nuove sensibilità.

La musica di Giammy Sax chiude la puntata

A chiudere l’appuntamento sarà l’esibizione musicale di Giammy Sax, che accompagnerà il finale della trasmissione con una performance dal vivo.

Quando va in onda

L’appuntamento con “Storie al bivio Estate” è fissato per sabato 1° agosto alle ore 14.00 su Rai 2, con la conduzione di Monica Setta.