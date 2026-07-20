A quasi un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo, la soprano racconta a Monica Setta le verità mai dette sui suoi grandi amori. In studio anche Nicola Fratoianni e Manila Nazzaro. Appuntamento martedì 21 luglio alle 21.20 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.

Sarà una puntata dal forte impatto emotivo quella di Storie al bivio di sera in onda martedì 21 luglio 2026 alle 21.20 su Rai 2. Ospite principale del salotto di Monica Setta è Katia Ricciarelli, che a quasi un anno dalla morte di Pippo Baudo — scomparso a Roma il 16 agosto 2025 all’età di 89 anni — ripercorre per la prima volta in tv le verità non dette sui grandi amori della sua vita.

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, l’amore di una vita

Il racconto parte inevitabilmente da Baudo, sposato il 18 gennaio 1986 a Militello in Val di Catania, paese natale del conduttore, nel giorno del quarantesimo compleanno della soprano. Un matrimonio finito con la separazione nel 2004, ma mai davvero chiuso nel cuore di Katia.

“Pippo è ancora e sempre sarà mio marito nel mio cuore”, confida Ricciarelli a Monica Setta. “Ci siamo sposati tardi, consapevoli del nostro amore, e quando qualcosa ha iniziato a non funzionare non siamo riusciti a salvare il matrimonio perché il dialogo tra noi si era spento”.

E ancora: “Ho sposato l’unico uomo che volevo come marito e per me Pippo è presente ancora oggi, malgrado la nostra separazione risalisse al 2004. Ho piantato una rosa per lui nel mio giardino e malgrado oggi io non abbia nessun compagno e viva praticamente sola, lo sento presente”. Nella sua casa in Veneto, rivela la soprano, ci sono rose piantate proprio per ricordare il marito.

La confessione più dolorosa: il figlio mai nato

Il momento più intenso dell’intervista è la confessione sulla maternità mancata. “Io e Pippo aspettavamo un figlio, ma ci eravamo appena fidanzati e pensammo che fosse meglio non averlo”, racconta Ricciarelli. “Dopo il matrimonio ci abbiamo provato anche con la procreazione assistita, ma io non sono più rimasta incinta. Colpa sua, mia? No, forse è stato solo il destino che ha voluto così”.

Una ferita che però, precisa la soprano, non fu la causa della fine del matrimonio: “Non è stata quella mancata maternità a dividere me e Baudo. Ci siamo amati tanto. A dividerci è stata l’assenza di dialogo. Quel matrimonio così grande e bello diventava ogni giorno più striminzito”.

La passione bruciante per José Carreras

Prima di Baudo, nella vita di Katia Ricciarelli c’è stata la lunga relazione con il tenore José Carreras, durata tredici anni, dal 1972 al 1984. Un amore travolgente che la soprano racconta senza filtri: “Quando ci vedevamo in albergo le nostre valigie restavano puntualmente all’ingresso, perché appena entrati in camera finivamo a letto a fare l’amore senza preliminari”.

E poi l’aneddoto della sorpresa veneziana: “Mi accadde una volta di andare a Venezia, mentre lui doveva essere a New York. Ricevetti una telefonata in hotel e notai che aveva un tono strano. Pensai: ecco, è in America da solo e mi tradisce. Dopo due minuti bussarono alla porta ed era José, che mi aveva fatto una sorpresa”.

Il flirt con Alberto Sordi

Spazio anche a un capitolo meno noto: il corteggiamento di Alberto Sordi. “Ci siamo frequentati, mi regalò un enorme fascio di fiori e mi portò a casa dalla famiglia”, scherza Ricciarelli. “Ma non aveva nessuna intenzione di fare una cosa seria. Tra noi solo un bacio e nulla più”.

Gli altri ospiti: Nicola Fratoianni e Manila Nazzaro

Completano il parterre della serata Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, che si racconterà nel consueto intreccio tra pubblico e privato che caratterizza il format, e Manila Nazzaro, ex Miss Italia e volto amatissimo della tv.

Dove vedere Storie al bivio di sera

Storie al bivio di sera va in onda martedì 21 luglio 2026 alle 21.20 su Rai 2, con la conduzione di Monica Setta. La puntata è disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay.