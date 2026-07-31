Agosto 2026 su Sky e NOW alterna grandi serie internazionali, film in prima visione, show e documentari: proseguono House of the Dragon 3 e The Walking Dead: Dead City 3, debuttano Atomic, I Borgia e Twisted Metal. Ecco tutte le uscite del mese con date, canali e orari.

In estate le piattaforme tendono a rallentare, scommettendo che il pubblico passi meno tempo davanti allo schermo. Per agosto, invece, la programmazione di Sky e di NOW prevede un numero insolitamente alto di uscite, tra nuove stagioni di serie note, film in anteprima e documentari originali. Ecco la guida completa.

Le serie in corso: House of the Dragon 3 e Dead City 3

Per tutto il mese prosegue la terza stagione di House of the Dragon, in onda il lunedì su Sky Atlantic e in streaming su NOW: lo spin-off de Il Trono di Spade, tornato a due anni dalla seconda stagione, resta incentrato sulla guerra civile che dilania la dinastia Targaryen. Al suo fianco continua The Walking Dead: Dead City 3, con Maggie e Negan alle prese con la sfida più difficile.

I Borgia (dall’11 agosto)

Dall’11 agosto, alle 21:15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW, arriva I Borgia, la serie ambientata nel Rinascimento italiano che racconta l’ascesa al potere di Rodrigo Borgia, divenuto Papa Alessandro VI e interpretato da John Doman. Per consolidare il suo potere e costruire una dinastia, il pontefice e i figli — tra cui Cesare (Mark Ryder) e Lucrezia (Isolda Dychauk) — ricorrono a intrighi politici, alleanze matrimoniali, corruzione e omicidi, scontrandosi con le potenti famiglie rivali e i cardinali nemici. Una produzione che svela le oscure logiche del papato attraverso personaggi spietati che, per qualche verso, riflettono anche le crisi della nostra epoca.

Atomic (dal 20 agosto)

Il 20 agosto, alle 21:15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW, debutta Atomic, thriller Sky Original UK creato da Gregory Burke, dai produttori di Gangs of London e ispirato al saggio Atomic Bazaar del giornalista William Langewiesche. La serie segue due civili, Max (Alfie Allen, già ne Il Trono di Spade) e JJ (Shazad Latif, Star Trek: Discovery), coinvolti nel contrabbando di uranio di un cartello attraverso il Nord Africa e il Medio Oriente: braccati da CIA, MI6 e organizzazioni criminali internazionali, i due dovranno affrontare inseguimenti, tradimenti e una devastante minaccia nucleare, cercando la verità dietro il complotto in cui sono finiti. Nel cast anche Samira Wiley.

Twisted Metal (dal 31 agosto)

A fine mese, dal 31 agosto in streaming su NOW, è la volta di Twisted Metal, l’atteso adattamento televisivo dell’omonimo videogioco PlayStation. L’action comedy post-apocalittica segue John Doe (Anthony Mackie), un corriere dalla memoria perduta che attraversa un’America devastata consegnando pacchi in cambio di risorse e protezione: quando gli viene affidata una missione rischiosa, dovrà affrontare bande violente, veicoli letali e un mondo dominato dal caos, affiancato dalla criminale Quiet.

RFDS e gli altri ritorni

Dal 26 agosto torna RFDS: Medici dal cielo con la terza stagione, mentre il 17 agosto arriva in seconda visione la quattordicesima stagione di Delitti in Paradiso su Sky Investigation. Dal 28 agosto Sky Collection propone la raccolta completa di NCIS: New Orleans, e per tutto il mese Sky Cinema Collection ripropone le tredici stagioni de I delitti del BarLume.

Le prime visioni su Sky Cinema

Il cinema propone storie e generi molto diversi. Si parte il 3 agosto con Chopin – Notturno a Parigi: nella Parigi del 1835 il giovane Frédéric Chopin è il re dei salotti mondani, ma nasconde l’avanzare della tubercolosi e ingaggia una drammatica corsa contro il tempo, trasformando il declino e il dolore fisico in musica immortale. Il 10 agosto arriva Dirty Angels – Missione sotto copertura, action con Eva Green ambientato in Afghanistan durante il ritiro delle truppe statunitensi, dove una squadra di soldatesse si finge personale medico per salvare un gruppo di adolescenti catturate nel conflitto tra ISIS e talebani. Il 17 agosto è la volta de Il Dio dell’amore, commedia italiana di Francesco Lagi. Nel corso del mese arrivano anche Notte prima degli esami 3.0, nuovo capitolo della saga generazionale, Il mago del Cremlino – Le origini di Putin e Song Sung Blue – Una melodia d’amore.

Show e documentari

Ricca anche l’offerta factual. Il 9 agosto Sky Documentaries propone Epstein: I file segreti e Lady Epstein, il 10 agosto parte Simon Reeve: Terre selvagge, e il 16 agosto Sky Adventure manda in prima visione il documentario su ottanta giorni di navigazione estrema nei mari più pericolosi del pianeta: più che una cronaca sportiva, un viaggio psicologico su solitudine, paura e resilienza, fino a un drammatico colpo di scena a un passo dal traguardo. Completano il quadro Becoming Led Zeppelin, il documentario sulla nascita della band, e X Factor Stories, che scalda i motori in vista della nuova edizione del talent.