Il Locus Festival 2026 porta nel capoluogo pugliese l’unica data al Sud del tour estivo della band di Skin: una ventina di brani in quasi due ore, la Skin Cam tra il pubblico e un finale dichiaratamente politico. Un altro tassello della ventiduesima edizione del festival. La fotogallery di Stefano Lisco x Lifestyleblog.it

Skunk Anansie infiammano Bari: 5mila alla Fiera del Levante tra Bella Ciao e la bandiera della Palestina Skunk Anansie infiammano Bari: 5mila alla Fiera del Levante tra Bella Ciao e la bandiera della Palestina Skunk Anansie infiammano Bari: 5mila alla Fiera del Levante tra Bella Ciao e la bandiera della Palestina Skunk Anansie infiammano Bari: 5mila alla Fiera del Levante tra Bella Ciao e la bandiera della Palestina Skunk Anansie infiammano Bari: 5mila alla Fiera del Levante tra Bella Ciao e la bandiera della Palestina Skunk Anansie infiammano Bari: 5mila alla Fiera del Levante tra Bella Ciao e la bandiera della Palestina Skunk Anansie infiammano Bari: 5mila alla Fiera del Levante tra Bella Ciao e la bandiera della Palestina Skunk Anansie infiammano Bari: 5mila alla Fiera del Levante tra Bella Ciao e la bandiera della Palestina Skunk Anansie infiammano Bari: 5mila alla Fiera del Levante tra Bella Ciao e la bandiera della Palestina Skunk Anansie infiammano Bari: 5mila alla Fiera del Levante tra Bella Ciao e la bandiera della Palestina Skunk Anansie infiammano Bari: 5mila alla Fiera del Levante tra Bella Ciao e la bandiera della Palestina Skunk Anansie infiammano Bari: 5mila alla Fiera del Levante tra Bella Ciao e la bandiera della Palestina Skunk Anansie infiammano Bari: 5mila alla Fiera del Levante tra Bella Ciao e la bandiera della Palestina Skunk Anansie infiammano Bari: 5mila alla Fiera del Levante tra Bella Ciao e la bandiera della Palestina Skunk Anansie infiammano Bari: 5mila alla Fiera del Levante tra Bella Ciao e la bandiera della Palestina Skunk Anansie infiammano Bari: 5mila alla Fiera del Levante tra Bella Ciao e la bandiera della Palestina Skunk Anansie infiammano Bari: 5mila alla Fiera del Levante tra Bella Ciao e la bandiera della Palestina Skunk Anansie infiammano Bari: 5mila alla Fiera del Levante tra Bella Ciao e la bandiera della Palestina Skunk Anansie infiammano Bari: 5mila alla Fiera del Levante tra Bella Ciao e la bandiera della Palestina Skunk Anansie infiammano Bari: 5mila alla Fiera del Levante tra Bella Ciao e la bandiera della Palestina Skunk Anansie infiammano Bari: 5mila alla Fiera del Levante tra Bella Ciao e la bandiera della Palestina Skunk Anansie infiammano Bari: 5mila alla Fiera del Levante tra Bella Ciao e la bandiera della Palestina Skunk Anansie infiammano Bari: 5mila alla Fiera del Levante tra Bella Ciao e la bandiera della Palestina Skunk Anansie infiammano Bari: 5mila alla Fiera del Levante tra Bella Ciao e la bandiera della Palestina Skunk Anansie infiammano Bari: 5mila alla Fiera del Levante tra Bella Ciao e la bandiera della Palestina Skunk Anansie infiammano Bari: 5mila alla Fiera del Levante tra Bella Ciao e la bandiera della Palestina Skunk Anansie infiammano Bari: 5mila alla Fiera del Levante tra Bella Ciao e la bandiera della Palestina Skunk Anansie infiammano Bari: 5mila alla Fiera del Levante tra Bella Ciao e la bandiera della Palestina Skunk Anansie infiammano Bari: 5mila alla Fiera del Levante tra Bella Ciao e la bandiera della Palestina Skunk Anansie infiammano Bari: 5mila alla Fiera del Levante tra Bella Ciao e la bandiera della Palestina Skunk Anansie infiammano Bari: 5mila alla Fiera del Levante tra Bella Ciao e la bandiera della Palestina Skunk Anansie infiammano Bari: 5mila alla Fiera del Levante tra Bella Ciao e la bandiera della Palestina Skunk Anansie infiammano Bari: 5mila alla Fiera del Levante tra Bella Ciao e la bandiera della Palestina Skunk Anansie infiammano Bari: 5mila alla Fiera del Levante tra Bella Ciao e la bandiera della Palestina

Cinquemila persone ieri sera alla Fiera del Levante di Bari per il concerto degli Skunk Anansie, uno degli appuntamenti di punta del Locus Festival 2026. La band britannica guidata da Skin ha tenuto il palco per quasi due ore, ripercorrendo i suoi brani più celebri: una ventina di titoli che hanno attraversato l’intera carriera del gruppo, da This Means War a You’ll Follow Me Down, passando per Hedonism e Secretly.

Un ritorno atteso, e non solo per ragioni musicali: la tappa barese era l’unica prevista al Sud nel tour estivo 2026 della formazione, un dettaglio che ha richiamato alla Fiera del Levante fan da tutta l’area meridionale.

Quasi due ore di rock e la Skin Cam tra il pubblico

Lo show ha alternato i classici che hanno definito l’identità della band negli anni Novanta e i materiali più recenti. Gli Skunk Anansie sono attivi dal 1994 nella formazione che vede Skin alla voce, Ace alla chitarra, Cass Lewis al basso e Mark Richardson alla batteria, e sono tornati con nuova musica il 23 maggio 2025 con The Painful Truth, settimo album in studio.

Uno dei momenti che ha caratterizzato il live è stata la scelta di Skin di scendere dal palco e attraversare il pubblico, seguita dalla “Skin Cam”: una telecamera che riprendeva la cantante e i fan proiettando le immagini in tempo reale sui maxi schermi. Un dispositivo scenico che ha annullato la distanza tra palco e platea, trasformando parte del concerto in un’esperienza condivisa e ripresa dall’interno.

È una modalità coerente con l’identità live della band, storicamente costruita sulla presenza fisica della frontwoman più che sulla monumentalità dell’allestimento.

“Fuck fascism” e Bella Ciao: il finale politico

Dal palco Skin ha lanciato messaggi politici espliciti. Il primo, diretto: “fuck fascism”. La chiusura è arrivata sulle note di Bella Ciao, con la cantante che ha sventolato la bandiera della Palestina come appello alla pace.

Non è una deviazione dal percorso del gruppo: la proposta degli Skunk Anansie è stata definita fin dagli esordi un amalgama di rock alternativo e musica di protesta, con testi politicizzati e influenze che attraversano funk, blues, punk rock, reggae e hip hop. Il finale barese ha semplicemente reso esplicito ciò che nel repertorio è strutturale.

Il Locus Festival 2026: ventidue anni, otto location, un motto di Miles Davis

Il concerto degli Skunk Anansie si inserisce nella ventiduesima edizione del Locus Festival, promossa dalla Regione Puglia e presentata il 12 giugno scorso a Bari: oltre venti concerti dal 18 giugno al 2 settembre, distribuiti in otto location pugliesi. L’edizione 2026 prende le mosse dal centesimo anniversario della nascita di Miles Davis e ne adotta una celebre esortazione come concept: “Don’t play what’s there. Play what’s not there” — non suonare ciò che c’è, ma ciò che non c’è.

Nata ventidue anni fa a Locorotondo, nel cuore della Valle d’Itria, la manifestazione si è progressivamente estesa a Bari, Ostuni e Fasano, fino ai vigneti di Minervino Murge e alle spiagge di Torre Canne, ospitando nel tempo artisti come Robert Plant, Lauryn Hill, Morrissey e Herbie Hancock.

Il cartellone di quest’anno si è aperto il 23 giugno alla Fiera del Levante con David Byrne, prima data del tour italiano e unica al Sud, seguita dal progetto BEAT dedicato ai King Crimson degli anni Ottanta, dai Kneecap, da Ditonellapiaga, dal live acustico di Iosonouncane e da Johnny Marr. Oggi, sabato 25 luglio, tocca a Frah Quintale e Tutti Fenomeni: per il fine settimana barese erano attesi complessivamente oltre 10.000 spettatori. Giovedì 30 luglio si chiude con Marcus Miller e il suo “We Want Miles!”, tributo al centenario di Miles Davis.

Ad agosto il festival torna alla Masseria Ferragnano di Locorotondo, sua casa storica, con Mannarino ed Ezra Collective (9 agosto), Fulminacci e Daniele Silvestri (10 agosto) e i Subsonica (14 agosto), prima del live all’alba di Cosmo il 15 agosto.

Dove continua il tour degli Skunk Anansie

Dopo Bari, la band prosegue in Italia con tre tappe: il 26 luglio a Pisa in Piazza dei Cavalieri, il 27 a Pordenone al Parco San Valentino e il 28 a Sesto San Giovanni al Kozel Carroponte. Virgin Radio è la radio ufficiale del tour italiano.