Sinner vince Wimbledon 2026: battuto Zverev in finale

Jannik Sinner è campione di Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Domenica 12 luglio 2026, sul Centre Court dell’All England Club di Londra, il numero uno del mondo ha battuto il tedesco Alexander Zverev in quattro set con il punteggio di 6-7 (7-9), 7-6 (2), 6-3, 6-4 al termine di una battaglia durata tre ore e 45 minuti. Sinner riscrive ancora una volta la storia: conquista i Championships per il secondo anno consecutivo, decimo giocatore a riuscirci nell’Era Open, e centra così il quinto Slam della carriera, con in più la centesima vittoria in carriera a livello ATP.

Il risultato della finale: Sinner rimonta e vince

L’azzurro si è imposto in rimonta in quattro set al termine di una partita estremamente combattuta e con poche palle break, con entrambi i tennisti che hanno mantenuto percentuali altissime al servizio. Il primo set è stato il capitolo più sofferto: scivolato inevitabilmente al tie-break, Zverev ha sfruttato un paio di sbavature dell’azzurro nei punti decisivi per imporsi 9-7 e prendere il comando dell’incontro.

Ma Sinner non si è scomposto. L’azzurro si è confermato campione sull’erba dell’All England Club al termine di una finale equilibratissima, ma in cui Sinner ha mostrato la stoffa del campione nei momenti decisivi, anche quando Zverev sembrava inarrestabile. Dal terzo set in poi, la partita ha cambiato volto: è arrivato il break nel quarto set, il secondo dell’incontro per un Sinner fenomenale.

Jannik ha chiuso il discorso con un 6-4 ed è campione di Wimbledon per il secondo anno di fila. Un epilogo che ha fatto esplodere il pubblico sul Centre Court, dove in migliaia hanno gridato il suo nome mentre si avviava verso il balcone dell’All England Club per il tradizionale bagno di folla con la coppa in mano.

Il percorso di Sinner nel torneo 2026: crescita set dopo set

Sul verde di Londra, dove lo scorso anno è diventato il primo italiano di sempre a vincere nel singolare maschile, l’altoatesino si è presentato da numero 1 del seed, in un tabellone privo del due volte vincitore Carlos Alcaraz. La stella del tennis italiano era reduce da un periodo di stop dopo l’eliminazione al secondo turno del Roland Garros per problemi fisici. Rinviata così al prossimo anno la corsa al Career Grand Slam, Wimbledon era il torneo giusto per rilanciarsi.

Sinner ha perso due set lungo il cammino, entrambi nel primo turno contro Miomir Kecmanovic. Un avvio con qualche difficoltà, dunque, che però non ha condizionato il suo percorso. Dai turni successivi in poi, l’altoatesino ha alzato progressivamente il livello. Sul Campo numero 1, nei quarti di finale, ha superato il tedesco Struff con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 dopo due ore e 34 minuti di gioco, in una prestazione di grande solidità che ha confermato l’ottimo rendimento al servizio, soprattutto nei momenti più delicati, alzando il livello e prendendo il controllo della sfida.

Il vero capolavoro è arrivato in semifinale. Sinner ha espresso un tennis celestiale contro Novak Djokovic, travolto con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Jannik Sinner è il primo numero 1 al mondo a raggiungere la finale del singolare maschile a Wimbledon in edizioni consecutive da Novak Djokovic, tra il 2019 e il 2021, e il primo in anni consecutivi da Rafael Nadal nel 2010-2011.

I numeri che raccontano la superiorità di Sinner

Al di là del risultato finale, le statistiche raccontano una finale e un torneo di altissimo livello per entrambi i contendenti. Nel torneo Sinner ha servito 113 ace contro gli 87 di Zverev, con un numero inferiore di doppi falli (16 contro 20). Sui punti importanti ha mostrato una notevole solidità: Sinner vince il 79% dei punti di servizio giocati sul 30-30 o 40-40 e l’83% dei turni di battuta partendo da 0-15.

D’altra parte, negli scambi Sinner produce complessivamente più vincenti (265 contro 236) a fronte della stessa quantità di errori non forzati (182 per entrambi), segno di un atteggiamento leggermente più propositivo nella costruzione del punto. Il punto è che il momento più complicato per l’azzurro è stata la gestione delle palle break: nel torneo ha trasformato il 36% delle palle break contro il 43% di Zverev. Eppure, alla resa dei conti, è stato sufficiente.

Quinto Slam e palmarès da leggenda a 24 anni

Per Sinner si tratta del quinto titolo del Grande Slam, dopo i due Australian Open conquistati nel 2024 e nel 2025, lo US Open del 2024 e i due Wimbledon consecutivi del 2025 e del 2026. Un palmarès costruito con una regolarità che lascia poco spazio alle interpretazioni. Il successo aggiorna ulteriormente una bacheca che, a soli 24 anni, continua ad arricchirsi con una continuità impressionante.

Sinner detiene il record per il maggior numero di titoli di singolare Slam vinti da un giocatore italiano. Non solo: l’azzurro, italiano con più titoli e partite vinte negli Slam in singolare maschile, ha centrato anche la sua 99ma vittoria in un major nel corso del torneo — e con la finale di oggi ha toccato quota 100 vittorie in carriera a livello ATP. Un traguardo tondo che arriva nel momento più prestigioso dell’anno.

Le parole dei protagonisti: Zverev omaggia il rivale

La cerimonia di premiazione ha regalato momenti di grande intensità emotiva. Il primo ad applaudire il campione è stato proprio il tedesco. Durante la cerimonia di premiazione, Zverev ha scelto l’ironia per rompere il ghiaccio, prima di rendere omaggio al rivale. “Ho perso contro di te nove volte di fila, ma ancora una volta hai dimostrato perché sei il migliore del mondo”, ha detto il numero due del mondo rivolto a Sinner al centro del campo.

Jannik ha risposto con la misura che lo contraddistingue. “So che puoi diventare numero uno, quindi devo stare attento”, ha detto sorridendo. Poi un pensiero alla famiglia e una battuta rivolta alla madre Siglinde, tradita ancora una volta dall’emozione durante i momenti più delicati della finale: “Ti ho vista uscire e rientrare un paio di volte dallo stadio…”.

“È stata una bellissima finale, si gioca in due e io e Sascha abbiamo offerto un grande spettacolo”: queste le prime parole di Sinner da campione-bis a Wimbledon. Del resto, è esattamente quello che è accaduto sul Centre Court: tre ore e 45 minuti di tennis ad altissimo livello, con il campione che ha trovato le risorse nei momenti che contano.

Il montepremi record e la classifica ATP dopo Wimbledon

Il montepremi di Wimbledon continua a crescere e per l’edizione 2026 raggiunge un nuovo massimo storico: l’All England Club ha portato il prize money complessivo a 64,2 milioni di sterline, pari a circa 75,8 milioni di euro, con un incremento del 20% rispetto allo scorso anno, il più consistente mai registrato dal torneo londinese.

Il campione incassa 3,6 milioni di sterline, circa 4,25 milioni di euro, mentre il finalista riceve 1,8 milioni di sterline, equivalenti a circa 2,12 milioni di euro. Ma al di là del denaro, il vero peso di questa vittoria si misura nel ranking: conquistando Wimbledon, Sinner ottiene oltre 2000 punti, che ampliano e non di poco il vantaggio su Zverev.

Da lunedì Zverev salirà al numero 2 del mondo superando Carlos Alcaraz, ma il riferimento del tennis maschile resta ancora Jannik Sinner, sempre più capace di trasformare vittorie in una consuetudine. Il prossimo appuntamento è già fissato nel calendario: la stagione nordamericana su cemento, dove l’altoatesino si presenterà da dominatore assoluto del ranking e con una certezza in più — sull’erba più famosa del mondo, è ancora lui il re.