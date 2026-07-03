Ai palinsesti Rai 2026-2027 di Ancona il vincitore del Festival 2026 racconta il suo show-evento in due serate su Rai 1, si commuove per il diploma honoris causa di Benevento e non chiude la porta all’Ariston: “Mai dire mai”. E sul duetto al Maradona con Tiziano Ferro svela un retroscena del 1994.

Il 2026 di Sal Da Vinci non smette di regalare tappe. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo con “Per sempre sì”, l’artista napoletano si prepara al suo primo grande show da protagonista su Rai 1 e lo racconta a margine della presentazione dei palinsesti Rai 2026-2027, andata in scena il 3 luglio al Teatro delle Muse di Ancona. Due serate che porta con emozione: “Mamma Rai mi ha dato la possibilità di raccontarvi attraverso questi due show, e non vedo l’ora”.

“Meravigliosamente”, lo show in due serate su Rai 1

Il programma si intitola “Meravigliosamente” e andrà in onda in due prime serate su Rai 1, venerdì 20 e venerdì 27 novembre 2026. Un doppio appuntamento che, tra musica, grandi storie e grandi ospiti, celebra i cinquant’anni di carriera del cantante. È la prima volta che Sal Da Vinci è protagonista di un programma tutto suo in prima serata sulla rete ammiraglia.

Secondo quanto comunicato dalla Rai, lo show rientra tra le iniziative di promozione della candidatura UNESCO della canzone napoletana classica a patrimonio dell’umanità ed è realizzato con la partecipazione del Ministero del Turismo.

Il ritorno a Sanremo? “Mai dire mai”

Inevitabile la domanda su un possibile ritorno all’Ariston, magari con Stefano De Martino, presente anche lui ad Ancona come conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027. Sal Da Vinci scherza — “che sta qua anche lui, magari gli faccio l’autista, non si sa mai” — ma poi resta prudente: “No, per il momento mi godo questo momento. Poi chi lo sa nella vita, mai dire mai”.

Nessun annuncio, dunque: solo la porta lasciata socchiusa.

La laurea honoris causa dedicata al padre

Pochi giorni prima dell’intervista, il 30 giugno, Sal Da Vinci ha ricevuto il Diploma Accademico Honoris Causa in Canto Pop/Rock dal Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento. Un riconoscimento che l’artista tiene distinto dal proprio percorso: “Non ha a che fare con il mio viaggio professionale, quella è un’altra cosa. Mi sono laureato praticamente in ritardo, ma perché nel frattempo ho lavorato: quindi ho chiesto scusa a mia madre”.

Sulla natura dell’emozione, resta volutamente sospeso: “A volte sai descrivere le emozioni analiticamente? Faccio sempre un po’ fatica”. Il diploma, come raccontato durante la cerimonia, l’ha dedicato al padre Mario Da Vinci, con cui mosse i primi passi nella musica tra Napoli e New York.

Il mini-tour tra Canada e Stati Uniti

Nel saluto agli italiani all’estero che lo seguono, Sal Da Vinci racconta di essere rientrato da pochi giorni da un mini-tour diviso tra Canada e Nord America. “Sono arrivato pochi giorni fa da New York, dove ho fatto i concerti di Chicago, Boston e Atlantic City. È stato veramente qualcosa di fantastico, non mi aspettavo un’accoglienza così importante. Porto questi tre concerti nel mio paese”.

Il duetto al Maradona con Tiziano Ferro e il retroscena del 1994

Uno dei momenti più commentati delle ultime settimane è stato il duetto a sorpresa allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dove Sal Da Vinci è salito sul palco di Tiziano Ferro — nella tappa napoletana del tour “Stadi 26” — per cantare insieme “Il regalo più grande” e “Per sempre sì”.

Per l’artista napoletano è stato un incontro carico di significato, e nell’intervista svela un retroscena: “Nel ’94 lui ancora non aveva iniziato la sua carriera e comprava gli album miei. Era quel ragazzino in fila per un mio album, il primo da solista nel ’94, e gliel’ho dovuto firmare. È stato veramente emozionante. Io poi lo amo, ho tutti i suoi album, e quindi duettare con lui, condividere il palco nella mia città, in quel posto che tutti noi tifosi amiamo, è stato incredibile”.

Alla battuta dell’intervistatore su un possibile concerto tutto suo in quello stesso stadio, Sal risponde con un “sicuramente” sorridente: nessun annuncio, però, ma il desiderio di calcare da protagonista il palco della sua città.