L’executive chef di Love Truffles a San Cesareo firma tre piatti che raccontano il tartufo su tre registri diversi: un uovo cremoso da cucchiaio con paté al tartufo nero, una pasta ripiena da servizio lungo con guancia brasata, e un classico francese rivisto con una demi-glace al tartufo. Ingredienti al grammo e procedimenti passo per passo.

Nell’intervista Andrea Pacelli lo dice senza giri di parole: il tartufo si sposa con il 90% degli ingredienti. Queste tre ricette sono la dimostrazione pratica di quella tesi, e hanno il merito di scegliere tre livelli di difficoltà molto diversi.

L’ovetto cremolato al tartufo è la ricetta più accessibile e la più insidiosa: pochi grammi di ingredienti, una cottura a bagnomaria da governare con pazienza, e il paté al tartufo nero unito solo negli ultimi secondi per non bruciarne l’aroma. È il piatto che chiunque può provare a casa stasera, purché non abbia fretta.

I cappellacci ripieni di patata al rosmarino sono l’opposto: pasta all’uovo ricca di tuorli, un ripieno che profuma di olio aromatizzato, una guancia di manzo brasata al Nebbiolo e una crema di Parmigiano allo zafferano. Un piatto da mise en place, da costruire in più tempi.

Il filetto Rossini chiude il trittico entrando in un territorio codificato. Il piatto è un classico della cucina francese con radici italiane, dedicato a Gioachino Rossini: filetto scottato, foie gras, tartufo nero e salsa demi-glace, e la sua origine è affidata a una leggenda parigina più che a un documento. Pacelli ne conserva l’architettura — pane, carne, fegato grasso, salsa — ma sposta l’accento: dove il canone prevede il Madera, qui c’è un fondo di ossa di manzo ridotto e legato con il paté al tartufo. È una variazione dichiarata, non una svista.

OVETTO CREMOLATO AL TARTUFO

Tre ricette al tartufo di Andrea Pacelli: ovetto cremolato, cappellacci e filetto Rossini

Ingredienti per 4 persone: 4 uova, 41 grammi di Parmigiano Reggiano grattugiato, 10 grammi di latte, 5 grammi di olio al tartufo nero, 40 grammi di paté al tartufo nero La Rustichella, 1 grammo di sale fino, pepe nero macinato q.b., crostini di pane q.b.

Procedimento: rompere le uova in una bastardella. Aggiungere il Parmigiano Reggiano grattugiato, il latte, il sale, il pepe e l’olio al tartufo. Mescolare con uno sbatti-uova fino a ottenere un composto omogeneo. Cuocere a bagnomaria mantenendo l’acqua a temperatura dolce e costante. Mescolare continuamente accompagnando la cottura senza fretta fino a ottenere una consistenza cremosa. Raggiungere una temperatura interna di circa 82–84 °C, evitando che l’uovo si stracci. Unire il paté al tartufo poco prima di togliere dal fuoco e amalgamare delicatamente. Assaggiare e regolare di sale e pepe. Servire subito sui crostini di pane caldi.

CAPPELLACCI RIPIENI DI PATATA AL ROSMARINO CON GUANCIA DI MANZO BRASATA E CREMA DI PARMIGIANO E ZAFFERANO

Tre ricette al tartufo di Andrea Pacelli: ovetto cremolato, cappellacci e filetto Rossini

Ingredienti per la pasta all’uovo: 175 grammi di farina 00, 75 grammi di semola rimacinata di grano duro, 175 grammi di tuorli, 50 grammi di uova intere. Per il ripieno: 500 grammi di patata Agata, 75 grammi di olio al rosmarino, sale q.b., pepe q.b.Per l’olio al rosmarino:

80 grammi di olio extravergine d’oliva, 20 grammi di rosmarino fresco. Per la crema di Parmigiano e zafferano: 125 grammi di panna, 125 grammi di Parmigiano Reggiano grattugiato, 1 bustina di zafferano da circa 0,15 grammi oppure 0,15 grammi di pistilli

Procedimento: unire farina 00 e semola su spianatoia o in planetaria. Aggiungere i tuorli e le uova intere e impastare fino a ottenere un composto compatto. Lavorare fino a rendere l’impasto liscio ed elastico. Avvolgere nella pellicola e lasciare riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Stendere con sfogliatrice allo spessore desiderato. Lessare le patate, pelare e schiacciare ancora calde. Condire con olio al rosmarino, sale e pepe. Mescolare fino a ottenere un composto omogeneo e profumato. Lasciare raffreddare. Farcire i cappellacci con il ripieno di patata. Chiudere dando la forma tipica. Cuocere in acqua salata fino a quando salgono a galla. Scolare e condire secondo la preparazione prevista, completando con la guancia brasata al Nebbiolo e la crema di Parmigiano e zafferano.

FILETTO ROSSINI CON DEMI-GLACE AL TARTUFO

Tre ricette al tartufo di Andrea Pacelli: ovetto cremolato, cappellacci e filetto Rossini

Ingredienti: 2 fette di pan brioche tostato o crostone di pane, 2 filetti di manzo da circa 200–250 grammi ciascuno, 2 scaloppe di foie gras da circa 120 grammi ciascuna, sale Maldon q.b., tartufo fresco q.b. Per la demi-glace al tartufo: 1 kg di ossa di manzo, 100 grammi di sedano, 100 grammi di carota, 100 grammi di cipolla, alloro q.b., rosmarino q.b., pepe in grani q.b., 200 ml di vino rosso, acqua q.b., 40 grammi di paté al tartufo nero

Procedimento: tostare le ossa di manzo in forno fino a doratura. Preparare un fondo con sedano, carota e cipolla e lasciare appassire. Unire le ossa e gli aromi. Sfumare con il vino rosso e lasciare evaporare. Coprire con acqua e cuocere a fuoco lento per 2–3 ore. Filtrare e ridurre fino a ottenere una consistenza densa. Aggiungere il paté al tartufo e amalgamare. Salare il filetto e cuocere in padella ben calda fino al grado desiderato. Cuocere il foie gras in padella rovente fino a ottenere una crosticina dorata. Tostare il pan brioche. Disporre il pane sul piatto, adagiare il filetto e poi il foie gras. Completare con sale Maldon e nappare con la demi-glace al tartufo calda. Aggiungere, se disponibile, lamelle di tartufo fresco. Servire immediatamente.