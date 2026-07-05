Presentata ad Ancona il 3 luglio 2026 l’offerta RaiPlay e Digital per la stagione 2026-2027. La piattaforma diretta da Elena Capparelli dichiara oltre 23,1 milioni di utenti registrati e una media di 7,3 milioni di utenti al giorno nel primo trimestre 2026, con un catalogo di più di 7.000 titoli on demand. Tra le esclusive dell’autunno-inverno: la decima edizione de Il Collegio ambientata nel 2006, la serie Memoriae, i film premiati a Venezia e Roma e il ritorno di Sandokan in versione restaurata dalle Teche Rai.

Nel giorno della presentazione dell’offerta 2026/2027 al Teatro delle Muse di Ancona, la direzione RaiPlay e Digital ha messo al centro un asset strategico: il motore di raccomandazione editoriale. Nel documento firmato dal direttore Elena Capparelli, i numeri dichiarati da Rai fotografano la piattaforma: oltre 23,1 milioni di utenti registrati, una media di 7,3 milioni di utenti al giorno nel primo trimestre 2026 e un catalogo on demand che supera i 7.000 titoli, tra i più ampi nel panorama dei broadcaster pubblici europei. L’obiettivo dichiarato del sistema di raccomandazione, attivo da settembre 2024, non è solo la personalizzazione ma la valorizzazione della long tail: spostare l’attenzione anche sui contenuti meno noti, riducendo la concentrazione delle visualizzazioni sui soli titoli di punta. Un modello «data-driven» esteso di recente anche a RaiPlay Sound.

Cinema: 1.700 titoli e le esclusive premiate ai festival

Il catalogo cinema di RaiPlay ha raggiunto quota 1.700 titoli, con la possibilità di vedere molti film in lingua originale. Tra le esclusive del palinsesto autunno-inverno 2026 spiccano due titoli francesi: “E i figli dopo di loro” dei fratelli Boukherma, con Paul Kircher, vincitore del Premio Marcello Mastroianni alla Mostra di Venezia, e “Nino” di Pauline Loquès, vincitore del Gran Premio della Giuria alla Festa del Cinema di Roma e presentato alla Settimana della Critica di Cannes. In catalogo anche l’irlandese “Ready or Not” di Claire Frances Byrne e il tedesco “22 vasche” di Mia Maariel Meyer, oltre alla tradizionale collezione di film classici tra le Strenne di fine anno.

Serie: Memoriae, Il Profeta e la terza stagione di Stalk

L’offerta serie supera i 600 titoli e si arricchisce di quattro esclusive. “Memoriae” (12 episodi, coproduzione Rai Fiction – Filmclub Distribuzione – Minerva Pictures, regia di Cosimo Alemà e Isabella Aguilar) è il mystery ambientato nel paese montano di Vallata, dove una frana innesca un’epidemia di amnesia collettiva. Dalla Francia arrivano “Il Profeta” di Enrico Maria Artale, serie in otto episodi presentata alla scorsa Mostra di Venezia e ambientata in una prigione francese, e “Stalk 3”, terza stagione del cyber-thriller tra deepfake e intelligenza artificiale. Completa il pacchetto “Solo un’ultima volta”, episodio pilota teen vincitore ex aequo del Premio Solinas Experimenta Serie 2024, diretto da Ciro D’Emilio.

Bambini e teen: Il Collegio 10 torna nel 2006

Con circa 400 titoli e circa 15.000 video online, l’area kids resta un pilastro della piattaforma. Nell’autunno 2026 arrivano gli ultimi episodi di “Winx Club – The Magic is Back”, la serie in CGI di Sergio Manfio “The Black Diamond Race” ambientata negli anni Venti e “Pino e Shinoby”, la serie di Bruno Bozzetto per imparare il giapponese fin da piccoli, oltre alla terza stagione de “Le cronache di Peppa Pig” e a “One Love – Canzoni per bambini”.

La novità più attesa per il pubblico teen è la decima edizione de “Il Collegio”, prodotta da Banijay Italia, ancora una volta in digital first su RaiPlay: 12 episodi ambientati nel 2006, l’anno dei Mondiali vinti in Germania e degli albori di internet tra blog, sms e mms. La grande novità è l’indirizzo artistico affidato al professor Alessandro Carnevale, con laboratori di danza, canto e attività espressive. Confermati Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze), David Wayne Callahan (Inglese), Luca Raina (Storia e Geografia) e Andrea Maggi, che quest’anno insegnerà anche Educazione Fisica. Il preside resta Paolo Bosisio.

Sport: tre canali dedicati e i grandi eventi in streaming

RaiPlay sarà la casa streaming dell’offerta sportiva Rai 2026/2027, con i tre canali RaiPlay Sport disponibili solo in piattaforma e dedicati al live streaming. Nel press kit vengono citati i Mondiali di ciclismo su strada, i Mondiali di basket femminile, gli Europei di pallavolo maschile e femminile, le partite degli Azzurri in Nations League e nelle qualificazioni agli Europei 2028, gli highlights della Serie A maschile, le partite del calcio femminile e la Coppa del Mondo di sci alpino.

Documentari e Teche: da Muse a Venezia al Sandokan restaurato

L’offerta documentari sfiora i mille titoli. Tra le novità: “Muse a Venezia”, docuserie in quattro episodi con Stefania Rocca sui 130 anni della Biennale; “Scendi in campo”, progetto educativo sui valori del basket; “Ritorno alle terre alte?”, sul ripopolamento delle montagne cuneesi a mezzo secolo da “Il mondo dei vinti” di Nuto Revelli; “Buio in sala”, sui cinema di quartiere romani; e “Sergio Bruni la voce di Napoli”, dedicato al grande interprete della canzone napoletana.

Capitolo Teche: il titolo di punta è “Sandokan”, lo sceneggiato culto di Sergio Sollima con Kabir Bedi, che torna in esclusiva in una nuova versione restaurata. Con lui “Domenica In… 50 anni in 50 minuti”, che ripercorre mezzo secolo del programma, e la serie poliziesca anni Settanta “Qui squadra mobile”.

FAQ

Quanti utenti ha RaiPlay?

Secondo i dati Rai presentati il 3 luglio 2026, oltre 23,1 milioni di utenti registrati e una media di 7,3 milioni di utenti al giorno nel primo trimestre 2026.

Quando esce Il Collegio 10?

Nell’autunno 2026 in digital first su RaiPlay, con 12 episodi ambientati nel 2006. La data di pubblicazione precisa non è ancora stata comunicata.

Cos’è la versione restaurata di Sandokan su RaiPlay?

Il ritorno in esclusiva dello sceneggiato del 1976 diretto da Sergio Sollima con Kabir Bedi, in una nuova versione restaurata dalle Teche Rai.

Quali serie esclusive arrivano su RaiPlay nell’autunno 2026?

Memoriae, Il Profeta, la terza stagione di Stalk e il pilota teen Solo un’ultima volta.

Dove si vedrà lo sport Rai in streaming?

Su RaiPlay, con i tre canali RaiPlay Sport dedicati al live streaming e i contenuti on demand integrali, in clip e highlights.