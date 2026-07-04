Rai Radio Tutta Italiana protagonista ai palinsesti Rai 2026-2027

Al Teatro delle Muse di Ancona, ieri, non è andata in scena soltanto la televisione. Alla presentazione dei palinsesti Rai 2026-2027, uno degli appuntamenti più rilevanti del calendario del servizio pubblico, un ruolo di primo piano è toccato anche alla radio — e non a una qualunque.

Rai Radio Tutta Italiana, voce ufficiale dei palinsesti Rai ad Ancona

Rai Radio Tutta Italiana è stata designata radio ufficiale dell’evento, con il compito di raccontare in diretta la giornata. I collegamenti sono stati curati da Marco Di Buono e Fabiola Ciminella, con la regia affidata ad Angelo Terracciano. Una presenza che non è passata inosservata, e che dice qualcosa sullo stato di salute delle radio digitali Rai.

Del resto, non è la prima volta che il polo delle radio digitali Rai — diretto da Gianfranco Zinzilli — si ritaglia spazio in contesti di primo piano. Ma affidare a Rai Radio Tutta Italiana il racconto di una giornata così istituzionale ha il sapore di un riconoscimento esplicito, non di una scelta casuale.

Un polo radiofonico in crescita dentro la strategia Rai

Rai Radio Tutta Italiana, dedicata alla musica italiana, ha costruito negli ultimi mesi un’identità editoriale sempre più definita. Programmazione riconoscibile, attenzione ai contenuti originali, dialogo con il pubblico: sono gli elementi su cui il canale ha lavorato, guadagnando visibilità sia nell’offerta ordinaria sia nella presenza agli eventi aziendali.

La scelta di Ancona conferma una tendenza più ampia: le radio digitali Rai stanno diventando un tassello strutturale — non decorativo — nella proposta multipiattaforma dell’azienda. Non è una fase di semplice rodaggio, ma qualcosa che assomiglia a uno sviluppo consolidato.

E non è poco, in un momento in cui il servizio pubblico è chiamato a ridefinire il proprio peso su tutti i canali. La radio, spesso considerata un mezzo residuale, si conferma invece capace di coniugare intrattenimento, informazione e radicamento sul territorio. Ancona ne è, in questo senso, la dimostrazione più recente.