Presentata ad Ancona il 3 luglio 2026 l’offerta dell’Intrattenimento Prime Time Rai: il Festival di Sanremo 2027 andrà in onda dal 16 al 20 febbraio con Stefano De Martino, preceduto da Sarà Sanremo il 18 dicembre. Tale e Quale Show si sposta al mercoledì sera, Ballando con le stelle arriva alla 21ª edizione e i game dell’access sbarcano in prima serata con tre speciali. Su Rai 2 tornano Belve e Boss in Incognito, mentre la musica dal vivo va da Cremonini al Circo Massimo alle due serate evento di Sal Da Vinci.

«Questo è l’anno della sperimentazione»: così il direttore Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore apre il documento editoriale presentato il 3 luglio al Teatro delle Muse di Ancona. La novità strutturale riguarda Rai 1, che dall’autunno amplia il proprio perimetro: oltre al venerdì e al sabato, anche il mercoledì sera sarà dedicato all’intrattenimento.

Affari Tuoi dal 6 settembre in uno studio rinnovato

Il pilastro dell’access prime time resta “Affari Tuoi” con Stefano De Martino, in onda tutti i giorni da domenica 6 settembre in uno studio completamente rinnovato, negli studi Rai di Milano. Confermati nel cast Herbert Ballerina e Martina Miliddi, con l’appuntamento tradizionale della Lotteria Italia il 6 gennaio.

De Martino è il volto attorno a cui ruota l’intera stagione: oltre all’access, condurrà “Sarà Sanremo” venerdì 18 dicembre in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo — la serata che apre ufficialmente il percorso verso il Festival e che per la prima volta riunirà sullo stesso palco i Campioni selezionati — e naturalmente il Festival di Sanremo 2027, in onda dal 16 al 20 febbraio, di cui è direttore artistico.

Tale e Quale al mercoledì, Ballando alla 21ª edizione

Il nuovo mercoledì dell’intrattenimento parte con “Tale e Quale Show”: nove prime serate in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma con Carlo Conti, dal 23 settembre al 18 novembre, con giuria rinnovata. Il sabato resta il regno di Milly Carlucci: “Ballando con le stelle”, giunto alla 21ª edizione, in onda dal 3 ottobre al 19 dicembre. Il venerdì torna “The Voice Senior” con Antonella Clerici, settima stagione dal 9 ottobre al 13 novembre.

Debuttano poi le “serate game”: tre speciali in prima serata che portano i successi dell’access e del preserale al centro della sera. “Reazione a Catena” con Pino Insegno sabato 26 settembre, “Affari Tuoi” venerdì 4 dicembre e “L’Eredità” con Marco Liorni venerdì 11 dicembre.

La grande musica: Cremonini, Sal Da Vinci, Una Nessuna Centomila

L’offerta musicale apre mercoledì 2 settembre con “Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo”, lo speciale sul concerto-evento di Cesare Cremonini con ospiti come Lorenzo Jovanotti, Elisa e Luca Carboni. Seguono “Suzuki Juke Box – La notte delle hit” con Antonella Clerici e Clementino dall’Inalpi Arena di Torino (11 e 12 settembre) e la ventesima edizione dei “Music Awards” con Carlo Conti e Vanessa Incontrada dall’Arena di Verona (18 e 19 settembre).

A novembre il colpo di scena: “Meravigliosamente”, due serate evento (20 e 27 novembre) che celebrano i cinquant’anni di carriera di Sal Da Vinci, per la prima volta protagonista di un suo programma in prima serata su Rai 1, in un percorso tra Napoli e New York legato anche alla candidatura UNESCO della canzone napoletana classica. Mercoledì 25 novembre torna dall’Arena di Verona “Una Nessuna Centomila” con Fiorella Mannoia e Carlo Conti, quarta edizione dell’evento contro la violenza sulle donne.

Musica, radici e territorio: le tre “notti” da sud a nord

Il racconto del territorio passa da tre grandi eventi musicali. “La Notte della Taranta” sabato 22 agosto in prima serata su Rai 3, condotta da Ema Stokholma con Ermal Meta maestro concertatore. Sabato 29 agosto su Rai 1 debutta “La Notte dei Fiori” da Sanremo, con Nicola Savino ed Elenoire Casalegno, dedicata alla scuola musicale genovese e all’identità della Liguria. Sabato 5 settembre, sempre su Rai 1, “La Notte dei Serpenti” dall’Abruzzo, ideata e diretta dal maestro Enrico Melozzi e condotta per la prima volta da Elettra Lamborghini.

Le feste: Zecchino d’Oro, Telethon, Circo di Montecarlo e Capodanno a Palermo

Il calendario natalizio conferma i classici: “Lo Zecchino d’Oro” in prima serata mercoledì 2 dicembre con la direzione artistica di Carlo Conti (edizione numero 69), la Maratona Telethon dal 13 al 20 dicembre sulle tre reti, il 48° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo il 26 dicembre e il 2 gennaio con Laura Barth e Alessandro Serena. “L’Anno che verrà”, per il terzo anno consecutivo con Marco Liorni, sarà realizzato in collaborazione con la Regione Siciliana e avrà come protagonista Palermo. In palinsesto anche il Prix Italia da L’Aquila (in onda domenica 4 ottobre), Le Maschere del Teatro Italiano (19 settembre in seconda serata) e il Premio Luchetta (5 dicembre).

Rai 2 e Rai 3: Belve, Boss in Incognito, Formidabile e Blob

Su Rai 2 la settima stagione di “Belve” con Francesca Fagnani va in onda dal 20 ottobre all’1 dicembre, affiancata dallo spin-off “Belve Crime” dedicato ai casi di cronaca nera. Elettra Lamborghini raddoppia con “Boss in Incognito”, dal 22 settembre al 13 ottobre. Tra i debutti, “Party Angels by High Life” (14 e 21 settembre), docu-reality nel mondo della nightlife, e “Formidabile” con Elenoire Casalegno (dal 12 ottobre al 9 novembre), cinque serate dedicate ai programmi cult che hanno fatto la storia di Rai 2, da “Quelli della notte” di Renzo Arbore a “Libero” di Teo Mammucari. Su Rai 3 conferma annuale per “Blob”, in onda dal 1° agosto al 31 luglio 2027.

FAQ

Quando va in onda il Festival di Sanremo 2027?

Dal 16 al 20 febbraio 2027, con la direzione artistica e la conduzione di Stefano De Martino.

Quando inizia Ballando con le stelle 2026?

Sabato 3 ottobre 2026 su Rai 1, fino al 19 dicembre: è la 21ª edizione con Milly Carlucci.

In che giorno andrà in onda Tale e Quale Show?

Al mercoledì, novità della stagione: nove puntate dal 23 settembre al 18 novembre con Carlo Conti.

Cosa sono le “serate game” di Rai 1?

Tre speciali in prima serata: Reazione a Catena il 26 settembre, Affari Tuoi il 4 dicembre e L’Eredità l’11 dicembre.

Quando torna Belve di Francesca Fagnani?

Dal 20 ottobre all’1 dicembre 2026 su Rai 2, insieme allo spin-off Belve Crime.