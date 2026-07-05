Tre prime serate evento per i 90 anni di Lino Banfi e Mogol e per la voce di Mina, i vent’anni dalla finale di Berlino 2006, i crime su Germana Stefanini e Mirella Gregori: dal Teatro delle Muse di Ancona, dove il 3 luglio 2026 la Rai ha presentato l’offerta 2026/2027, ecco la stagione di Rai Documentari diretta da Luigi Del Plavignano.

L’offerta autunnale di Rai Documentari, illustrata nel press kit ufficiale della presentazione dei palinsesti Rai 2026/2027 di Ancona, punta sull’incontro tra il linguaggio del documentario classico e soluzioni narrative più innovative, per intercettare un pubblico che fruisce i contenuti su più piattaforme. Il direttore Luigi Del Plavignano articola la proposta su tre fasce: prime serate evento sulle tre reti generaliste, seconde serate tra storia, cronaca e ritratti, e un daytime dedicato alla memoria culturale del Paese.

Le prime serate evento: Banfi, Mogol e Mina

La stagione si apre già in estate con due compleanni importanti. Su Rai 1, mercoledì 8 luglio in prima serata, arriva “Lino d’Italia – storia di un itALIENO” di Marco Spagnoli, omaggio ai 90 anni di Lino Banfi (che l’attore compie il 9 luglio): girato principalmente al Teatro Petruzzelli di Bari, con tappe ad Andria e Canosa, mette in scena il confronto tra Lino Banfi e Pasquale Zagaria, il suo vero nome, con testimonianze di Renzo Arbore, Christian De Sica, Mara Venier, Pio e Amedeo e molti altri.

Segue “Mogol. In arte Mogol” di Alex Infascelli, dedicato ai 90 anni di Giulio Rapetti Mogol e girato in una giornata al CET, la scuola immersa nella natura umbra. Completa il trittico “Mina. Infinitamente” di Katia Bernardi, ritratto corale di un’artista la cui voce accompagna gli italiani da oltre sessant’anni, costruito attraverso i ricordi di chi le sue canzoni le ha fatte proprie.

Lo sport: Berlino 2006, la Juventus e Totò Schillaci

Il filone sportivo è tra i più ricchi. Su Rai 2, il 16 luglio in prima serata, “La Finale. Italia – Francia 2006. Il cielo è azzurro sopra Berlino” ripercorre, a vent’anni esatti dal trionfo dell’Olympiastadion, la rivalità calcistica tra i due Paesi con i protagonisti di quella notte: Fabio Cannavaro, Gianluca Zambrotta, Luca Toni, William Gallas, Sidney Govou. Il 26 luglio, sempre su Rai 2, “Juventus primo amore” attraversa il decennio d’oro bianconero 1975-1985, dall’arrivo di Trapattoni alla Coppa Intercontinentale di Tokyo, passando per la tragedia dell’Heysel.

In seconda serata spiccano “Totò. Inseguendo un goal”, in cui Aldo Baglio cerca tra i vicoli del CEP di Palermo l’anima di Salvatore Schillaci, protagonista delle notti magiche di Italia ’90; “Super Sic 58” su Marco Simoncelli e la sua Romagna; “Pietro Mennea. L’uomo dei record” e “Aldo Biscardi. L’ultimo sgub”, storia del giornalista che ha cambiato la narrazione televisiva del calcio.

Ironia, cinema e musica: Marchesini, Age & Scarpelli, Rino Gaetano

Il 28 luglio, in prima serata su Rai 3, due racconti accomunati dall’ironia come chiave di lettura del reale: il documentario su Anna Marchesini, a dieci anni dalla scomparsa (30 luglio 2016), e “Maledetti Toscani”, viaggio nella comicità toscana da Benigni a Nuti fino a Pieraccioni e Monicelli. Il 1° settembre, nei giorni della Mostra di Venezia, “Riusciranno i nostri eroi – Il cinema di Age & Scarpelli” celebra i due sceneggiatori de I soliti ignoti e L’armata Brancaleone. Il 9 settembre tocca a “Rino Gaetano – Sempre più blu” di Giorgio Verdelli, cinquant’anni dopo “Ma il cielo è sempre più blu”, mentre “Nino” di Walter Fasano ritrae Nino Rota, primo italiano a vincere l’Oscar per la miglior colonna sonora con Il Padrino Parte II.

Seconde serate: da Oriana Fallaci ai crime di Stefanini e Gregori

Le seconde serate spaziano dalla spiritualità di “San Francesco. Fratello corpo” (Rai Vaticano) al centenario di Tina Anselmi con “Per tutte le altre”, dall’omaggio ad Aldo Fabrizi raccontato da Carlo Verdone a “Desiderio Bardot” su Brigitte Bardot, fino a “Terminal Kabul” sull’operazione Aquila Omnia dell’agosto 2021 e a “La vita non muore. Oriana Fallaci”, a vent’anni dalla scomparsa della giornalista. Due i documentari crime: “Germana Stefanini – Bersaglio Innocente”, sulla vigilatrice di Rebibbia uccisa nel 1983, e “Svanita nel nulla. Il caso Mirella Gregori”, la vicenda dell’adolescente romana scomparsa nel maggio 1983 e presto accostata al caso Orlandi. Chiude “Codice Doc” di Barbara Carfagna, sulle nuove tendenze tecnologiche e l’AI agentica.

Il daytime: Gino Paoli, Renzo Piano, Pinocchio e il Perù di Ossini

Nel daytime trovano spazio “Gino. Quella soffitta vicino al mar” su Gino Paoli, “Andando dove non so. Mauro Pagani”, “Renzo. La misura delle cose” sull’uomo Renzo Piano verso i 90 anni raccontato attraverso la figlia Lia, e “In viaggio con la Pietà”, sull’eccezionale trasferta della Pietà di Michelangelo all’Expo di New York del 1964. Nel bicentenario della nascita di Carlo Collodi arriva “Pinocchio. Il bambino del mondo”, mentre Massimiliano Ossini guida “Sulle vie del sogno. Dal Pacifico alle Ande”, con la sfida della salita al Coropuna, il vulcano più alto del Perù. Completano l’offerta “Vitruvius”, “Roma sotterranea”, “Si fa presto a dire Yoga” e “Oltre il buio”, docuserie sulle dipendenze adolescenziali.

FAQ

Quando va in onda il documentario su Lino Banfi?

“Lino d’Italia – storia di un itALIENO” va in onda mercoledì 8 luglio 2026 in prima serata su Rai 1, alla vigilia del novantesimo compleanno dell’attore.

Cosa racconta “La Finale. Italia – Francia 2006”?

In onda il 16 luglio 2026 in prima serata su Rai 2, ripercorre la finale mondiale di Berlino a vent’anni di distanza, con le testimonianze di Cannavaro, Zambrotta, Toni, Gallas e Govou.

Quali documentari crime sono previsti nella stagione 2026/2027?

Due titoli: “Germana Stefanini – Bersaglio Innocente”, sul sequestro e l’omicidio della vigilatrice penitenziaria nel 1983, e “Svanita nel nulla. Il caso Mirella Gregori”, sulla scomparsa del maggio 1983.

Chi dirige Rai Documentari?

Il direttore della struttura è Luigi Del Plavignano, che firma la presentazione dell’offerta 2026/2027 illustrata ad Ancona il 3 luglio 2026.