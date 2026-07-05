Presentata ad Ancona il 3 luglio 2026 l’offerta dell’Intrattenimento Day Time Rai per la stagione 2026-2027. Il direttore Angelo Mellone punta sul consolidamento dei brand storici: Unomattina celebra il quarantesimo anniversario con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, L’Eredità di Marco Liorni compie 25 anni, tornano La Volta Buona, Vita in Diretta e Domenica In con Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Su Rai 2 novità alla guida de I Fatti Vostri con Flavio Montrucchio e Anna Falchi.

Nessuna rivoluzione, ma una strategia dichiarata: «Quest’anno non presentiamo grandi novità, perché lo abbiamo fatto dal 2023». Così il direttore Intrattenimento Day Time Angelo Mellone nel documento editoriale — intitolato “Una grande narra-nazione” — che accompagna la presentazione dell’offerta 2026/2027, svelata il 3 luglio al Teatro delle Muse di Ancona. La linea è «meno quantità, più qualità», con il rilancio annunciato del factual entertainment e l’ambizione di rendere la Rai proprietaria di format game e factual originali.

Rai 1, la settimana: da 1mattina News a Vita in Diretta

La macchina quotidiana di Rai 1 riparte lunedì 7 settembre. Alle 5.58 tornano Tiberio Timperi e Maria Soave con “1mattina News”, il programma nato dalla collaborazione tra Day Time e Tg1, definito nel press kit uno dei maggiori successi Rai dell’ultima stagione. Alle 8.35 riecco “Unomattina” con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla: nella stagione 2026-2027 il marchio celebra il quarantesimo anniversario dalla nascita.

Palinsesti Rai 2026-2027, il day time: Unomattina compie 40 anni, L'Eredità festeggia i 25

Alle 9.50 Eleonora Daniele guida “Storie Italiane” per il quattordicesimo anno, con una formula in due parti tra stretta informazione e approfondimento socioeconomico. Alle 11.55 Antonella Clerici torna con “È sempre Mezzogiorno!”, che si rinnova con un grande ledwall che porterà la conduttrice «al centro del suo amato bosco». Il pomeriggio conferma la coppia collaudata: Caterina Balivo con la quarta stagione de “La Volta Buona” alle 14.00 e Alberto Matano con “Vita in Diretta” alle 17.00, giunto all’ottava edizione alla guida del programma.

Preserale: staffetta Insegno-Liorni e i 25 anni de L’Eredità

Nella fascia delle 18.40 la staffetta è definita al giorno: “Reazione a Catena” con Pino Insegno, alla ventesima edizione, resta in onda fino al 18 ottobre; dal 19 ottobre arriva “L’Eredità” di Marco Liorni, che festeggia i suoi primi 25 anni dopo l’edizione che — si legge nel press kit — ha registrato gli ascolti più alti delle ultime stagioni.

Il weekend di Rai 1: la galassia Linea Verde, Bar Centrale e Domenica In

Il sabato si conferma il presidio del racconto del territorio: “Linea Verde – L’Italia è Straordinaria” con Federico Quaranta e Ilaria Luppino dal 12 settembre alle 12.00, “Linea Verde Start” dal 10 ottobre, “Linea Verde Storie” con Quaranta e Giulia Capocchi dal 7 novembre e “Linea Verde Italia” con Monica Caradonna e Tinto dal 19 settembre alle 12.30. Da dicembre torna anche “Linea Bianca” con Massimiliano Ossini, Giulia Capocchi e Lino Zani.

Nel pomeriggio del sabato, dal 3 ottobre, Elisa Isoardi riporta in onda “Bar Centrale” alle 14.00 e Nunzia De Girolamo “Ciao Maschio” alle 17.10, in una versione ampliata alle dinamiche tra uomini e donne. La domenica riparte il 20 settembre con “Linea Verde” condotta da Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi, mentre dal 27 settembre tornano “Domenica In” — Mara Venier con la partecipazione di Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, tra collegamenti con le case degli italiani e più spazio allo spettacolo — e “Da noi… a ruota libera” di Francesca Fialdini alle 17.20. Nel weekend mattutino confermato “Uno Mattina in Famiglia” con Ingrid Muccitelli, Monica Setta e Beppe Convertini dal 12 settembre.

Palinsesti Rai 2026-2027, il day time: Unomattina compie 40 anni, L'Eredità festeggia i 25

Rai 2: I Fatti Vostri a Montrucchio e Falchi, tornano BellaMa’ e La Porta Magica

La novità più rilevante del day time di Rai 2 riguarda “I Fatti Vostri”, dal 5 ottobre con la coppia Flavio Montrucchio e Anna Falchi, accompagnati dall’orchestra di Stefano Palatresi: nuova stagione con gioco telefonico inedito, la rubrica “Edicola” affidata a direttori di testate e l’oroscopo quotidiano di Paolo Fox. Dal 14 settembre riparte “Radio2 Social Club” con Ema Stokholma e Luca Barbarossa, mentre Pierluigi Diaco porta “BellaMa'” alla quinta stagione dal 7 settembre, con gli ingressi nel cast di Giordano Bruno Guerri, Marino Bartoletti e Angela Melillo.

Andrea Delogu – La porta magica – Marco Provvisionato/MDPhoto / IPA

Dal 3 novembre torna “La Porta Magica” di Andrea Delogu. In vista delle festività, doppio appuntamento dal 21 dicembre: “Il giorno più lungo” con Enzo Miccio alle 19.00 e “Ultima Chiamata” con Vittorio Brumotti alle 21.00. Il sabato vede il ritorno di “Pets – Animali del cuore” con Lorella Boccia dal 5 settembre e di “Playlist” dal 17 ottobre, che si sdoppia con Federica Gentile, Gabriele Vagnato e la stessa Boccia.

Rai 3: Il Provinciale in access, Tv Talk a Mia Ceran

Su Rai 3 la conferma strategica è “Il Provinciale” di Federico Quaranta, in access prime time dal lunedì al venerdì alle 20.10 dal 7 settembre. Il sabato pomeriggio riparte “Tv Talk” dal 26 settembre con Mia Ceran, affiancata da Silvia Motta, Cinzia Bancone e Sebastiano Pucciarelli, e “La Biblioteca dei Sentimenti” di Maria Latella dal 12 settembre. In palinsesto anche “Il Trono del Gusto” con Alfredo Orofino (fino al 7 novembre) e, prossimamente, “Caffè Italia” con Greta Mauro e Pino Strabioli in una formula rinnovata per il pomeriggio.

FAQ

Quando riparte il day time di Rai 1?

Lunedì 7 settembre 2026, con 1mattina News, Unomattina, Storie Italiane, È sempre Mezzogiorno!, La Volta Buona e Vita in Diretta.

Chi conduce I Fatti Vostri 2026-2027?

Flavio Montrucchio e Anna Falchi, dal 5 ottobre su Rai 2, con l’orchestra di Stefano Palatresi e l’oroscopo di Paolo Fox.

Quando inizia L’Eredità con Marco Liorni?

Dal 19 ottobre 2026 alle 18.40 su Rai 1, dopo la chiusura di Reazione a Catena il 18 ottobre. Il quiz festeggia i 25 anni.

Chi affianca Mara Venier a Domenica In?

Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, dal 27 settembre alle 14.00 su Rai 1.

Chi conduce Tv Talk nella stagione 2026-2027?

Mia Ceran, dal 26 settembre il sabato alle 14.55 su Rai 3.