Presentata ad Ancona il 3 luglio 2026 l’offerta di Rai Cultura ed Educational diretta da Fabrizio Zappi. Su Rai 1 Alberto Angela apre la stagione il 27 settembre con una serata evento dal Colosseo, mentre il 4 ottobre una grande serata da Assisi celebra gli 800 anni dalla morte di San Francesco. A Natale torna “Stanotte a…”, su Rai 3 arrivano “Le cose che non sai” con Eleonora Daniele e il ritorno di “Blu Notte” con Carlo Lucarelli, e il 7 dicembre appuntamento con la Prima della Scala.

La cultura come «sistema vivo di conoscenze, domande e visioni»: così il direttore Cultura ed Educational Fabrizio Zappi presenta l’offerta 2026-2027 nel documento diffuso il 3 luglio al Teatro delle Muse di Ancona. Nell’editoriale, Zappi cita la “cultura dell’immediatezza e dell’iperstimolazione” richiamata da Papa Leone XIV nell’enciclica Magnifica Humanitas — la prima del pontificato, firmata il 15 maggio 2026 e dedicata alla persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale — per rivendicare al Servizio Pubblico il compito di offrire spazi di approfondimento e spirito critico, soprattutto verso i più giovani.

Rai 1: Angela dal Colosseo e lo speciale San Francesco da Assisi

La prima serata culturale di Rai 1 apre domenica 27 settembre alle 21.30 con “Lo spettacolo della conoscenza”: Alberto Angela al centro dell’arena del Colosseo, accompagnato da un’orchestra, per rievocare i personaggi che hanno reso grande la civiltà italiana. Domenica 4 ottobre, sempre alle 21.30, la grande serata evento da Assisi per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d’Italia: un racconto tra biografia, Cantico delle Creature e temi attualissimi come pace, povertà e amore per la natura, con il meglio della scena artistica nazionale e internazionale.

Il venerdì di Natale, 25 dicembre alle 21.30, torna “Stanotte a…”: dopo Museo Egizio, Firenze, San Pietro, Venezia, Pompei, Napoli, Milano, Parigi, Roma e Torino, Alberto Angela esplorerà di notte una nuova città, la cui destinazione non è stata ancora annunciata. In arrivo anche una nuova serie di “Ulisse – Il piacere della scoperta”, mentre il sabato pomeriggio alle 15.00 riparte “Passaggio a Nord Ovest”. Lunedì 21 settembre alle 16.30 la 26ª edizione di “Tutti a scuola”, la festa di inizio anno scolastico condotta da Eleonora Daniele alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Capitolo musica colta su Rai 1: lunedì 7 dicembre l’apertura della stagione del Teatro alla Scala, seguita dai concerti di Natale e Capodanno.

Rai 3: Le cose che non sai, il ritorno di Blu Notte e Splendida Cornice

Sulla terza rete due novità di peso in prima serata. “Le cose che non sai”, il giovedì dal 10 settembre alle 21.20 con Eleonora Daniele: un viaggio nelle storie familiari delle celebrità tra documenti, testimoni e archivi. E il ritorno di un culto: “Blu Notte. Misteri dimenticati”, il sabato dal 19 settembre alle 21.30 con Carlo Lucarelli, che riporta in tv il programma che ha introdotto il true crime in Italia, tra misteri irrisolti e casi formalmente chiusi ma pieni di ombre.

Geppi Cucciari riparte con la quinta stagione di “Splendida Cornice”, il giovedì dal 22 ottobre alle 21.20, con il cast fisso che va dal linguista Giuseppe Antonelli all’ingegnera Amalia Ercoli Finzi. Mario Tozzi torna il sabato dal 31 ottobre con quattro puntate di “Sapiens – Un solo pianeta”, mentre dal 26 dicembre Massimiliano Ossini guida la seconda edizione de “La città ideale”, otto prime serate tra Sydney, Chengdu, Vancouver, Istanbul, Varsavia, Stoccolma, Panama City e Milano. Domenica 1° novembre, dal Teatro dell’Opera di Roma, in prima serata il “Falstaff” di Giuseppe Verdi.

Access: Chiambretti sul Tevere, Generazione Bellezza e Caro Marziano

L’access prime time di Rai 3 alle 20.15 si gioca in staffetta: dal 28 settembre Piero Chiambretti torna a navigare il Tevere con “Fin che la barca va”; dal 2 novembre Emilio Casalini riparte con la sesta stagione di “Generazione Bellezza”; dal 30 novembre tocca a Pif con “Caro Marziano”. Sabato 12 settembre alle 20.00, in diretta dalla Sala Grande del Palazzo del Cinema, la cerimonia di chiusura dell’83ª Mostra di Venezia con l’assegnazione del Leone d’Oro da parte della giuria internazionale presieduta da Maggie Gyllenhaal.

Day time e weekend: Quante Storie, Passato e Presente, Geo e Kilimangiaro

Dal 7 settembre tornano “Quante Storie” con Giorgio Zanchini alle 12.45 e “Geo” con Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi alle 16.00. Dal 5 ottobre riparte “Passato e Presente” di Paolo Mieli, alla decima edizione con 120 nuove puntate e una scena virtuale rinnovata: la puntata d’esordio sarà dedicata a San Francesco. La domenica pomeriggio, da ottobre, Camila Raznovich torna con “Kilimangiaro”, aperto dal ciclo speciale “Kilimangiaro On The Road”. Confermati i programmi dello spazio religioso: “A Sua Immagine” con Lorena Bianchetti, “Sulla via di Damasco”, “Protestantesimo” e “Sorgente di Vita”.

Reti specializzate: l’Aida al Circo Massimo, la nuova stagione OSN e Arbore su Rai Storia

Sulle reti specializzate la musica colta domina: giovedì 10 settembre l’Aida di Verdi dal Circo Massimo con la regia di Davide Livermore, poi la stagione che accompagna il passaggio di testimone sul podio dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, dal direttore principale uscente Andrés Orozco-Estrada (concerto inaugurale il 22 ottobre con la Sesta di Mahler) al nuovo direttore principale Michele Mariotti. Nel calendario anche il “Siegfried” da Santa Cecilia diretto da Daniel Harding (29 ottobre), il “Romanzo Criminale” operistico di Nicola Piovani dal Maggio Musicale Fiorentino (23 ottobre), “The Rake’s Progress” dall’Opera di Roma (3 dicembre), “Luisa Miller” dal San Carlo di Napoli (17 dicembre) e il Concerto di Natale con la Nona di Beethoven diretta da Fabio Luisi (24 dicembre), nell’anno che apre l’omaggio al bicentenario beethoveniano.

Su Rai Storia, tra le proposte: “Meno siamo meglio stiamo – Revisited” con Renzo Arbore (dal 20 settembre), gli speciali francescani “San Francesco a Roma” e “Giotto e Francesco”, “Gli angeli del fango” a sessant’anni dall’alluvione di Firenze (4 novembre) e “RAInchieste” con Giorgio Zanchini. Su Rai Scuola il programma sull’intelligenza artificiale “1N73LL1G3NZ3” con padre Paolo Benanti, dal 14 novembre.

FAQ

Quando va in onda la serata evento per gli 800 anni di San Francesco?

Domenica 4 ottobre 2026 alle 21.30 su Rai 1, in una serata trasmessa da Assisi.

Quale città esplorerà Alberto Angela in Stanotte a…?

Non è stata ancora annunciata: il press kit Rai parla di «una nuova città». Lo speciale va in onda venerdì 25 dicembre 2026 alle 21.30 su Rai 1.

Quando torna Blu Notte di Carlo Lucarelli?

Il sabato dal 19 settembre 2026 alle 21.30 su Rai 3, con il titolo “Blu Notte. Misteri dimenticati”.

Quando c’è la Prima della Scala su Rai 1?

Lunedì 7 dicembre 2026, come da tradizione, con l’apertura della stagione del Teatro alla Scala.

Chi conduce Le cose che non sai?

Eleonora Daniele, il giovedì dal 10 settembre 2026 alle 21.20 su Rai 3.