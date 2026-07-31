Dopo un luglio con uscite diradate, agosto 2026 su Prime Video punta forte sulle produzioni originali: la quarta stagione di Reacher dal 12 agosto, la nuova serie Sterling Point, il documentario su Novak Djokovic e il film romantico The Last Sunrise. Ecco tutte le uscite del mese con le date, le trame e i cast.

Nel mese più vacanziero dell’anno la piattaforma di Amazon schiera un calendario ragguardevole per quantità e varietà: nuove serie Original, film in prima visione, un documentario sportivo di richiamo internazionale e numerosi titoli che entrano in catalogo. Ecco la guida completa.

Reacher 4 (dal 12 agosto)

Il pezzo forte del mese è la quarta stagione di Reacher, dal 12 agosto: al debutto i primi tre episodi, poi distribuzione settimanale fino al finale del 16 settembre. Alan Ritchson torna nei panni di Jack Reacher: quando un incontro casuale con uno sconosciuto in evidente stato di agitazione, nella metropolitana, prende una piega terribile, l’ex militare si ritrova trascinato in un gioco complesso e letale che lo mette contro nemici spietati ai massimi livelli del potere. La nuova stagione è tratta, come da tradizione, da uno dei romanzi della saga di Lee Child, e conferma Reacher come uno dei personaggi più popolari della piattaforma.

Sterling Point – L’isola dei segreti (5 agosto)

Il mese si apre il 5 agosto con Sterling Point – L’isola dei segreti, storia di formazione in otto episodi, tutti disponibili al lancio. Protagonista è la diciassettenne Annie Jacobson (Ella Rubin), cresciuta a New York City insieme al fratello gemello (Keen Ruffalo) e all’affettuoso padre adottivo (Jay Duplass): la sua vita cambia radicalmente quando eredita l’isola del misterioso nonno in Canada. Il viaggio la porterà a conoscere nuove persone, vivere le prime storie d’amore e fare i conti con segreti familiari rimasti nascosti per anni e con una complicata storia di famiglia che era destinata a restare sepolta. Nel cast anche Jeffrey Dean Morgan, Amélie Elisabeth Hoeferle, Jacob Whiteduck-Lavoie, Bo Bragason e Missi Pyle.

Novak Djokovic: Il lupo d’inverno (20 agosto)

Il 20 agosto arriva Novak Djokovic: Il lupo d’inverno, documentario sulla vita privata del tennista che ha vinto più Slam di chiunque altro nella storia di questo sport, con 24 titoli. L’uscita cade a dieci giorni dall’inizio dello US Open, quarto e ultimo Slam della stagione: un’occasione per conoscere l’uomo dietro i record, con una storia che non era mai stata raccontata prima.

I film: The Last Sunrise, Corrida dos Bichos e Back to the ’90s

Il 7 agosto esce Corrida dos Bichos – La legge del branco, distopico drammatico brasiliano e nuovo film Prime Original. Nel corso del mese arriva anche Back to the ’90s, fanta-comedy musicale tedesca. Il 26 agosto chiude il calendario The Last Sunrise – L’estate delle prime volte, film romantico tratto dall’omonimo romanzo di successo: Maia Reficco interpreta Ry, una studentessa universitaria affetta da una malattia cronica che trascorre un’estate destinata a cambiarle la vita, tra prime volte e scelte che non possono più aspettare.

Pam & Tommy e le seconde visioni

Tra i recuperi di peso c’è Pam & Tommy, la miniserie su Pamela Anderson e Tommy Lee uscita qualche anno fa su Disney+ e ora disponibile anche su Prime Video: un’occasione per chi se l’era persa al debutto. Fitto anche il calendario delle seconde visioni: Desiderio proibito (3 agosto), Anaconda (7 agosto), Sniper: Senza Nazione (14 agosto), Gunner (17 agosto), GOAT: Sogna in grande (21 agosto), You Can’t Run Forever (24 agosto) e In the Grey (28 agosto).

Il catalogo: da Fast & Furious a Mulholland Drive

Il catalogo si arricchisce infine con grandi franchise e film cult: entra la saga di Fast & Furious, insieme a titoli come Mulholland Drive, Basic Instinct, Ultima notte a Soho e La mummia. Un mix pensato per coprire tutti i gusti, dal blockbuster d’azione al cinema d’autore, nelle serate estive davanti allo schermo.

Con il debutto di Sterling Point, il ritorno di Reacher e un documentario sportivo destinato a far parlare, agosto conferma la strategia di Prime Video: presidiare l’estate con le produzioni originali mentre le altre piattaforme rallentano. E il calendario d’autunno, già annunciato all’evento stampa di Roma di luglio, promette di alzare ulteriormente l’asticella.