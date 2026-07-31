Lunedì 3 agosto alle 22.00 sul canale 550 del digitale terrestre va in onda il racconto della XIV edizione, vinta da Gad Lerner, condotto da Vittoriana Abate e Cataldo Calabretta. Un’apertura ideale per la XV edizione in corso nel borgo della Sila crotonese: il 6 agosto la cittadinanza onoraria al DG Rai Roberto Sergio, il 9 e 10 agosto le serate finali con Gianluigi Nuzzi e Laura Freddi.

Premio Letterario Caccuri, il 3 agosto su Rai San Marino RTV il documentario sull'edizione 2025

Il Premio Letterario Caccuri arriva in televisione. Lunedì 3 agosto alle ore 22.00, su Rai San Marino RTV (canale 550 del digitale terrestre), andrà in onda il documentario dedicato alla XIV edizione del premio, l’appuntamento culturale organizzato dall’Accademia dei Caccuriani, presieduta da Adolfo Barone con Olimpio Talarico vicepresidente.

Condotto da Vittoriana Abate e Cataldo Calabretta, il documentario ripercorre i momenti più significativi dell’edizione 2025, culminata con la vittoria di Gad Lerner con Gaza. Odio e amore per Israele (Feltrinelli), premiato con la tradizionale Torre d’Argento realizzata dal maestro orafo Michele Affidato. Un racconto che restituisce il clima di confronto, la partecipazione del pubblico e le testimonianze dei protagonisti di una manifestazione diventata uno degli appuntamenti più autorevoli della saggistica italiana.

Premio Letterario Caccuri, il 3 agosto su Rai San Marino RTV il documentario sull'edizione 2025

La XV edizione: i quattro finalisti

La messa in onda inaugura idealmente la XV edizione, in corso nello storico borgo della Sila crotonese. A contendersi la Torre d’Argento saranno Tommaso Cerno con Le ragioni di Giuda (Rizzoli), Pietro Grasso con U Maxi (Feltrinelli), Cecilia Sala con I figli dell’odio (Mondadori) e Luca Sommi con Solo amore (Paper First).

Le serate conclusive del 9 e 10 agosto saranno affidate alla conduzione del giornalista Gianluigi Nuzzi, affiancato da Laura Freddi. Ospite della serata del 9 agosto sarà il procuratore Nicola Gratteri, protagonista di un incontro dedicato ai temi della legalità, della giustizia e del contrasto alla criminalità organizzata.

Il 6 agosto la cittadinanza onoraria a Roberto Sergio

Appuntamento particolarmente significativo quello del 6 agosto: il Direttore generale della Rai e di Rai San Marino RTV, Roberto Sergio, sarà ospite del premio e riceverà la cittadinanza onoraria della Città di Caccuri, conferita dal sindaco Luigi Quintieri nel corso di una seduta solenne del Consiglio comunale. Un riconoscimento che rende omaggio al suo impegno alla guida del servizio pubblico e all’attenzione dimostrata verso la promozione della cultura e la valorizzazione dei territori.

La presenza di Rai e Rai San Marino RTV conferma il crescente rilievo nazionale della manifestazione, capace di portare al centro dell’attenzione un borgo che, grazie ai libri e al confronto delle idee, è diventato un punto di riferimento del dibattito culturale italiano.

Premio Letterario Caccuri, il 3 agosto su Rai San Marino RTV il documentario sull'edizione 2025

A settembre il documentario sull’edizione 2026

È già in fase di realizzazione il nuovo documentario dedicato alla XV edizione, che sarà trasmesso a settembre su Rai San Marino RTV, ancora con la conduzione di Vittoriana Abate e Cataldo Calabretta: racconterà protagonisti, incontri e momenti più significativi dell’edizione 2026.

Calabretta, organizzatore del premio insieme a Barone e Talarico, ha sottolineato che il documentario rappresenta molto più del racconto di una manifestazione culturale: è la testimonianza di un percorso che ha trasformato Caccuri in un punto di riferimento del dibattito culturale italiano. L’avvocato ha spiegato di condividere con Vittoriana Abate un sodalizio professionale fondato sulla convinzione che la televisione pubblica possa raccontare la cultura con linguaggi moderni, avvicinando il grande pubblico ai libri, alle idee e ai territori, e ha ringraziato il direttore generale Roberto Sergio per la presenza in Calabria in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria.

Attraverso le immagini, ha aggiunto, si è cercato di restituire non solo la qualità degli incontri e degli autori, ma soprattutto l’anima del premio, fatta di passione, volontariato, accoglienza e amore per la cultura. Calabretta ha infine definito Caccuri un autentico laboratorio culturale, capace di ospitare alcune delle più autorevoli personalità dell’informazione, delle istituzioni e della letteratura, e ha condiviso il riconoscimento con Barone, Talarico, l’Accademia dei Caccuriani e i tanti volontari che ogni anno rendono possibile la manifestazione.