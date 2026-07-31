Debutta su Rai 2 “Performer Cup Italy Pass”, il nuovo programma dedicato alle arti scenico-sportive, in onda ogni sabato e domenica dal 1° agosto alle ore 16.15 per un totale di otto puntate.

Lo show porterà sul piccolo schermo alcuni dei migliori performer provenienti da tutta Italia, impegnati in una competizione che unisce spettacolo, tecnica e preparazione atletica. L’obiettivo finale sarà decretare i Campioni d’Italia e selezionare la nazionale italiana dei performer, destinata a rappresentare il nostro Paese ai Campionati del Mondo.

Alla conduzione Valentina Spampinato e Garrison Rochelle

A guidare il programma saranno Valentina Spampinato, presidente della FIPASS – Federazione Internazionale Performer Arti Scenico-Sportive, e il ballerino e coreografo Garrison Rochelle.

Al loro fianco anche Fabiola Cimminella ed Elena Scisci, che accompagneranno il pubblico nel racconto delle sfide e del percorso dei concorrenti attraverso le diverse prove previste dal format.

Cinque squadre rappresentano l’Italia

La competizione vedrà affrontarsi cinque squadre, ciascuna in rappresentanza di un territorio italiano:

Liguria

Lombardia

Abruzzo

Sicilia

Resto d’Italia

I partecipanti si confronteranno in un percorso articolato che metterà alla prova talento artistico, preparazione tecnica e capacità interpretative.

Canto, danza, recitazione e arti circensi

Le discipline protagoniste del programma saranno numerose e coinvolgeranno differenti espressioni artistiche.

Le prove comprenderanno:

canto;

danza;

recitazione;

musica;

arti circensi e acrobatiche.

L’intento è valorizzare performer capaci di unire qualità artistiche e preparazione atletica, in un format che coniuga spettacolo, formazione e competizione.

La giuria con Brigitta Boccoli, Giulia Luzi e Raffaele Paganini

A valutare le esibizioni sarà una giuria composta da tre volti noti dello spettacolo italiano:

Brigitta Boccoli ;

; Giulia Luzi ;

; Raffaele Paganini.

A ogni puntata si unirà inoltre un giudice speciale, chiamato ad affiancare la commissione nelle valutazioni delle performance.

Un team di coach seguirà i concorrenti

Durante il percorso gli artisti saranno supportati da coach specializzati nelle diverse discipline.

Per il canto ci saranno Micaela Foti, Ivan Lazzara e Michela Olivieri.

La danza sarà affidata a Matteo Addino e Greta Arditi, mentre la recitazione sarà seguita da Ketty Capra, Nicole Guarischi e Andrea Rizzoli.

Per le arti circensi e acrobatiche accompagneranno gli atleti Ilenia Sciotti Gratti e Daniela Veneziano.

Le anticipazioni della prima puntata

Il debutto vedrà affrontarsi le rappresentative di Lombardia e Liguria, impegnate in quattro sfide dedicate al canto, alla danza, alla recitazione e alle arti circensi e acrobatiche.

In occasione della prima puntata, Garrison Rochelle ricoprirà eccezionalmente un doppio ruolo, affiancando alla conduzione anche quello di giudice speciale.

Ospiti Pierdavide Carone e Martina Attili

Ad arricchire il racconto del programma saranno anche due protagonisti della musica italiana.

Nel corso della trasmissione interverranno infatti il cantautore Pierdavide Carone e la cantautrice Martina Attili, che accompagneranno il pubblico con la loro presenza e il loro contributo artistico.

Un progetto dedicato ai talenti italiani

“Performer Cup Italy Pass” è organizzato dalla FIPASS, in collaborazione con il C.S.A.In. (EPS CONI), con l’obiettivo di valorizzare giovani artisti e performer attraverso un percorso che unisce formazione, crescita tecnica e competizione.

Il programma punta così a selezionare gli atleti che rappresenteranno l’Italia nelle competizioni internazionali dedicate alle arti scenico-sportive.

Quando va in onda

L’appuntamento con Performer Cup Italy Pass è fissato ogni sabato e domenica alle ore 16.15 su Rai 2, a partire da sabato 1° agosto.