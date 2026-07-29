Mare, piscina, sudore e vacanze: l’ideatore del patchcutaneo® spiega come si convive con il dispositivo nei mesi caldi, quanto conta la manutenzione e quali sono gli errori più comuni di chi lo indossa per la prima volta.

Con l’arrivo dell’estate aumenta il desiderio di sentirsi bene con sé stessi e di vivere con serenità ogni momento della giornata, dalle vacanze al mare all’attività sportiva. Anche per chi convive con la perdita dei capelli, oggi esistono soluzioni sempre più pratiche e discrete, capaci di coniugare naturalezza, comfort e libertà di movimento. Tra queste c’è il patchcutaneo®, dispositivo ideato da Fabrizio Labanti, nato da un’intuizione personale e diventato negli anni un punto di riferimento per molte persone alla ricerca di un’alternativa non chirurgica. Con lui abbiamo parlato della nascita di questa innovazione, del suo utilizzo nella vita quotidiana e dei consigli per affrontare senza pensieri anche la stagione estiva.

Dalla paura di perdere i capelli all’intuizione al mare

Fabrizio, il suo patchcutaneo® sta suscitando grande interesse tra chi desidera prendersi cura del proprio benessere in modo pratico e non invasivo. Come nasce questa intuizione?

«L’idea nasce da una mia paura personale. Da ragazzo, avevo circa quattordici anni e temevo di perdere i capelli. Mio padre era calvo e pensavo che prima o poi sarebbe toccato anche a me. Quando, anni dopo, ho avuto l’opportunità di lavorare nel settore delle soluzioni per la calvizie, ho lasciato il mio impiego con un obiettivo preciso: trovare una risposta che, un domani, sarebbe potuta servire anche a me. Dopo sei anni di esperienza mi resi conto che le protesi tradizionali non mi convincevano. L’idea di indossare una protesi sulla testa non mi faceva sentire a mio agio. La vera intuizione arrivò quasi per caso, durante una giornata al mare a Gabicce. Notai che mia madre aveva applicato un cerotto trasparente sulla pelle: era un cerotto transdermico per la terapia ormonale. Lo toccai e rimasi colpito dal fatto che fosse praticamente impercettibile. In quel momento pensai: se riuscissi a trasferire il concetto delle protesi su un supporto così sottile e invisibile? Da quell’intuizione è nato il patchcutaneo®, un dispositivo sul quale vengono innestati i capelli, ottenendo un risultato visivo estremamente naturale, molto simile a quello di un trapianto, ma senza ricorrere alla chirurgia. Oggi il marchio patchcutaneo® è uno dei più imitati in Italia. Molti utilizzano impropriamente questo nome, ma il nostro prodotto è frutto di una tecnologia e di una filosofia ben precise.»

Per chi ancora non lo conoscesse, può spiegarci in parole semplici che cos’è il patchcutaneo® e come agisce sull’organismo?

«Il patchcutaneo® non agisce sull’organismo. È un dispositivo medico costituito da un cerotto biocompatibile, traspirante e ipoallergenico, applicato sulla cute mediante collanti medicali. Si tratta di una soluzione esclusivamente estetica. Non fa ricrescere i capelli, ma restituisce alla persona un’immagine di sé naturale, permettendole di pettinarsi, cambiare acconciatura e vivere la quotidianità con serenità. L’effetto positivo è soprattutto psicologico: quando una persona torna a riconoscersi allo specchio, ritrova fiducia in sé stessa e benessere. È una soluzione che richiede una normale manutenzione, esattamente come accade per tanti altri trattamenti estetici, dalla ricostruzione delle unghie alle extension per capelli.»

Con l’arrivo dell’estate molti utenti si chiedono se sia possibile continuare a utilizzare il patchcutaneo® anche in vacanza. La risposta è sì?

«Assolutamente sì. Il patchcutaneo® nasce proprio per garantire libertà. Migliaia di nostri clienti trascorrono regolarmente le vacanze al mare senza alcuna limitazione. È chiaro che il caldo rappresenta una variabile da tenere in considerazione e, in alcuni casi, potrebbe essere necessario effettuare controlli o manutenzioni un po’ più ravvicinate. Ma si può fare il bagno, prendere il sole e vivere normalmente. Naturalmente valgono gli stessi accorgimenti che dovrebbe adottare chiunque abbia dei capelli: proteggerli dai raggi UV, risciacquarli dopo il bagno in mare e prendersene cura.»

Uno dei dubbi più frequenti riguarda proprio il mare: è davvero complicato fare il bagno con il patchcutaneo® oppure si tratta di un falso mito?

«È un falso mito. Fare il bagno al mare non rappresenta alcun problema. Chi trascorre lunghi periodi in vacanza deve semplicemente imparare a gestire il dispositivo in autonomia, proprio come si impara a gestire qualsiasi altro trattamento estetico. Il patchcutaneo® richiede dei richiami periodici, la cui frequenza varia da persona a persona in base alle caratteristiche della pelle, allo stile di vita e ad altri fattori individuali. Una volta comprese queste semplici regole, si può vivere normalmente.»

E per quanto riguarda piscina, doccia e attività sportive? Il patchcutaneo® mantiene la sua efficacia anche in queste situazioni?

«Assolutamente sì. Piscina, doccia e attività sportive non rappresentano un problema. Anzi, la maggior parte delle persone che scelgono il patchcutaneo® sono persone attente al proprio benessere e che praticano regolarmente attività fisica. È un prodotto pensato proprio per accompagnare uno stile di vita dinamico. Anche il sudore non costituisce una controindicazione. Serve semplicemente una gestione personalizzata, perché ogni pelle ha caratteristiche differenti. È un piccolo compromesso che viene ampiamente ripagato dal risultato estetico e dalla serenità che restituisce.»

Esistono accorgimenti particolari per utilizzare correttamente il patchcutaneo® durante i mesi estivi?

«Non esistono particolari difficoltà. Il nostro obiettivo è insegnare alle persone a gestire autonomamente il patchcutaneo®, trattandolo come se fosse parte di sé. Forniamo tutte le indicazioni necessarie, un manuale d’uso completo e un’assistenza costante. Ogni persona impara a conoscere il proprio dispositivo e a gestirlo nel modo più corretto.»

Quali sono gli errori più comuni che riscontra tra chi utilizza il patchcutaneo® per la prima volta?

«L’errore più frequente è dimenticarsi di averlo. Essendo praticamente impercettibile, molti ricominciano automaticamente a comportarsi come se avessero i propri capelli. In realtà qualche attenzione in più è necessaria: durante il sonno, ad esempio, è consigliabile utilizzare una federa in seta o comunque ridurre gli sfregamenti; bisogna inoltre lavare i capelli nel modo corretto e proteggerli dal sole, proprio come farebbe chiunque tenga alla salute della propria chioma. Seguendo queste semplici regole, il dispositivo può mantenere ottime prestazioni anche per molti mesi.»

Il patchcutaneo® può rappresentare un valido supporto anche per chi, durante le vacanze, modifica alimentazione e ritmi quotidiani?

«Il patchcutaneo® non ha particolari limiti. Semmai è la pelle della persona che può cambiare comportamento in base allo stile di vita. Alimentazione molto disordinata, abuso di alcol o altre sostanze possono modificare il pH cutaneo e influire sull’adesione del dispositivo. In questi casi sarà semplicemente necessario effettuare una manutenzione più frequente. Il patchcutaneo® rimane comunque una soluzione estetica affidabile: basta imparare a conoscerla e rispettarne le semplici modalità di utilizzo.»

Negli ultimi anni il concetto di benessere è cambiato profondamente. Quanto conta oggi poter disporre di soluzioni semplici, compatibili con una vita dinamica e con gli spostamenti estivi?