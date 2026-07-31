Un viaggio tra letteratura, storia, archeologia e tradizioni popolari. È quello proposto da “Passaggio a Nord Ovest”, il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela, in onda sabato 1° agosto alle ore 15.00 su Rai 1.

La puntata prenderà le mosse dall’Odissea di Omero, uno dei testi fondanti della cultura occidentale, per poi spaziare tra cinema, antichi manoscritti, spettacolari torri umane in Catalogna e i misteri della cosiddetta Culla dell’Umanità in Sudafrica.

L’Odissea e il significato del viaggio

Ad aprire la trasmissione sarà un omaggio al grande poema di Omero attraverso la lettura di “Itaca”, la celebre poesia di Konstantinos Kavafis.

Il componimento trasforma il ritorno di Ulisse nella metafora del percorso che ogni persona affronta nel corso della propria vita, invitando a dare valore alle esperienze vissute lungo il cammino più che alla meta finale.

Christopher Nolan e Matt Damon raccontano “The Odyssey”

Nel corso della puntata, Alberto Angela incontrerà il regista Christopher Nolan e l’attore Matt Damon, protagonisti del nuovo film “The Odyssey”, ispirato proprio al poema omerico.

I due racconteranno il lavoro svolto per portare sul grande schermo uno dei racconti più celebri della letteratura mondiale, svelando curiosità e retroscena sulla realizzazione della produzione che ha conquistato pubblico e critica.

Alla scoperta della più antica Odissea in forma di libro

Il viaggio dedicato al capolavoro di Omero proseguirà con una tappa davvero particolare.

Le telecamere di Passaggio a Nord Ovest porteranno infatti i telespettatori alla scoperta della cosiddetta Odissea di Manchester, considerata la più antica versione dell’opera conservata nella forma di un libro.

Un prezioso reperto che testimonia la straordinaria diffusione e la lunga storia del poema attraverso i secoli.

I Castells, le spettacolari torri umane della Catalogna

Dalla Grecia antica ci si sposterà nella Catalogna, dove da oltre 250 anni si tramanda una delle tradizioni più spettacolari della penisola iberica: quella dei Castells.

Le celebri torri umane vengono costruite grazie alla collaborazione di persone di ogni età e condizione sociale, dai bambini agli anziani, e rappresentano un simbolo di fiducia reciproca, spirito di squadra e partecipazione collettiva.

Una tradizione riconosciuta a livello internazionale che dimostra come il lavoro condiviso possa rendere possibile ciò che sembra irraggiungibile.

La Culla dell’Umanità in Sudafrica

L’ultima parte della puntata sarà dedicata al Sudafrica, nella regione conosciuta come “Culla dell’Umanità”, uno dei siti paleoantropologici più importanti del pianeta.

Le sue grotte naturali custodiscono circa il 40% dei fossili di ominidi finora scoperti, con reperti risalenti fino a 3,67 milioni di anni fa.

Il programma cercherà di spiegare le particolari condizioni geologiche che hanno permesso una conservazione così eccezionale, offrendo uno sguardo sulle origini più remote della specie umana.

Un viaggio tra culture, storia e scienza

Anche questa settimana Passaggio a Nord Ovest proporrà un itinerario che unisce discipline diverse, dalla letteratura al cinema, dalle tradizioni popolari all’archeologia, fino alla ricerca scientifica.

Un racconto che, attraverso luoghi e testimonianze, invita il pubblico a guardare il mondo con curiosità e spirito di scoperta.

Quando va in onda

L’appuntamento con Passaggio a Nord Ovest è fissato per sabato 1° agosto alle ore 15.00 su Rai 1, con una puntata dedicata all’Odissea, ai Castells della Catalogna e alla Culla dell’Umanità in Sudafrica.