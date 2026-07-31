Agosto 2026 su Paramount+ è guidato dal ritorno di Lioness con la terza stagione firmata da Taylor Sheridan e dall’arrivo di Scream 7 con Neve Campbell, tra nuove serie, horror e titoli di catalogo. Ecco tutte le uscite del mese con le date, le trame e i cast.

Paramount+ propone un agosto ricco di novità su più fronti: lo spy-thriller di punta della casa, un capitolo molto atteso di una delle saghe horror più celebri, i titoli del catalogo BET e una nuova serie australiana. Ecco la guida completa.

Lioness 3 (dal 2 agosto)

Il titolo di punta del mese è la terza stagione di Lioness, dal 2 agosto con episodi settimanali. Nello spy-thriller creato e scritto da Taylor Sheridan, reti segrete, agenti stranieri e tradimenti personali si intrecciano in una nuova escalation: Joe (Zoe Saldaña) si muove sul confine sottile tra dovere e famiglia, mentre minacce sempre più vicine si stringono attorno al suo mondo. Emergono indizi inattesi, alcuni nomi scompaiono e le piste cambiano improvvisamente direzione. Guidata da Kaitlyn (Nicole Kidman) e Westfield (Michael Kelly), Joe affronta nemici che agiscono nell’ombra, in una guerra che si insinua in ogni aspetto della sua vita. Il ricchissimo cast comprende anche Morgan Freeman, Laysla De Oliveira, Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, Genesis Rodriguez e Thad Luckinbill.

Scream 7, il ritorno di Sidney Prescott

Nel corso del mese arriva anche Scream 7, il nuovo capitolo dell’iconica saga meta-horror, con il ritorno di Sidney Prescott interpretata da Neve Campbell: l’appuntamento che i fan dello slasher aspettano da tempo, direttamente in streaming sulla piattaforma dopo il passaggio in sala. Sul fronte horror agosto porta anche Non entrare (Do Not Enter), found footage destinato agli amanti del genere, e il thriller in due parti One Mile: Chapter One & Two (7 agosto).

Average Joe: Un uomo ordinario (dal 19 agosto)

Il 19 agosto debutta Average Joe: Un uomo ordinario, serie creata da Robb Cullen con Deon Cole, Tammy Townsend, Malcolm Barrett e Michael Trucco. Quando Joe Washington, tranquillo e ordinario idraulico di Pittsburgh, scopre che il padre appena scomparso nascondeva un segreto da milioni di dollari, la sua vita cambia per sempre: da un giorno all’altro si ritrova nel mirino di criminali, polizia e pericolosi nemici, costretto a proteggere la famiglia mentre cerca di sopravvivere a una spirale di violenza e tradimenti. Un crime che unisce suspense, humour nero e dramma familiare, disponibile con due stagioni.

Zatima, Dalliance e le altre serie

L’11 agosto arrivano le quattro stagioni di Zatima, la dramedy creata da Tyler Perry e spin-off di Sistas: al centro Zac Taylor e Fatima Wilson, una coppia che cerca di costruire un futuro insieme affrontando segreti, conflitti personali, pressioni familiari e nuove responsabilità. Il 27 agosto chiude il calendario il drama australiano Dalliance – La vita è una faccenda complicata: a Sydney, un gruppo di amici molto unito affronta la morte improvvisa di uno di loro, tra matrimoni messi alla prova, nuove relazioni, ferite del passato e seconde possibilità, raccontate con delicatezza e humour.

Per il pubblico più giovane, il 1° agosto arriva la quarta stagione de I Puffi, con nuove avventure animate tra magia, amicizia e spirito di squadra nel villaggio blu, mentre il 5 agosto riparte il reality The Challenge con la stagione numero 42.

Il catalogo

Il catalogo si arricchisce infine con un’ampia libreria di film, da Blade Runner 2049 a Gravity: un mix di fantascienza d’autore e grande cinema di genere per completare le serate d’agosto.

Tra il ritorno di Sheridan e l’horror di richiamo, Paramount+ arriva così all’appuntamento con la nuova stagione televisiva con uno dei calendari estivi più vari del panorama streaming.