La Francia soffre ma passa: al Lincoln Financial Field di Philadelphia il Paraguay resiste per settanta minuti dietro il suo muro difensivo, poi Kylian Mbappé trasforma dal dischetto il rigore che vale l’1-0 e la qualificazione ai quarti dei Mondiali 2026. Giovedì 9 luglio i Bleus affronteranno il Marocco, nella rivincita della semifinale di Qatar 2022.

Il muro dell’Albirroja regge per un’ora

Il secondo ottavo di finale dei Mondiali 2026, giocato sabato 4 luglio a Philadelphia, è una partita di pazienza. Il Paraguay di Gustavo Alfaro, reduce dall’impresa contro la Germania eliminata ai rigori nei sedicesimi, si presenta con un 5-4-1 di puro contenimento: il solo Enciso in avanti, tutti gli altri dietro la linea della palla. La Francia di Didier Deschamps, priva dell’infortunato Tchouaméni (problemi alla coscia, al suo posto Koné in mediana), fa girare il pallone senza trovare varchi: la prima conclusione arriva solo al 22′, un tiro da trenta metri dello stesso Koné deviato in corner.

Il primo tempo si chiude a reti inviolate, con l’Albirroja che si affaccia in avanti solo con un doppio tentativo di Alonso e Diego Gómez, senza impensierire Maignan. Il match si innervosisce, con l’arbitro uzbeko Ilgiz Tantashev chiamato a gestire diversi scontri a palla lontana.

Mbappé dal dischetto: il gol che decide la partita

La svolta arriva al 70′: calcio di rigore per la Francia e dal dischetto va Kylian Mbappé, che non sbaglia e firma l’1-0. Per il capitano dei Bleus è il settimo gol in questo Mondiale, con cui raggiunge Lionel Messi in vetta alla classifica marcatori del torneo, e il 19° in carriera nella competizione: solo Messi, a quota 20, ha fatto meglio nella corsa al primato all-time. La Francia, che aveva trasformato tutti gli ultimi 17 rigori calciati in tutte le competizioni, conferma la sua freddezza dagli undici metri.

Il Paraguay prova il tutto per tutto nel finale con i cambi offensivi di Alfaro, ma non riesce a ripetere il miracolo dei sedicesimi: l’avventura dell’Albirroja, comunque sorprendente, si chiude agli ottavi.

Ai quarti c’è il Marocco: rivincita della semifinale di Qatar 2022

Il tabellone regala ora un incrocio dal grande peso emotivo: Francia-Marocco, quattro anni dopo la semifinale del Mondiale in Qatar vinta 2-0 dai francesi. I Leoni dell’Atlante, che hanno travolto 3-0 il Canada, arrivano imbattuti e con la miglior difesa della loro storia mondiale; la Francia, vicecampione in carica e miglior attacco del torneo, cerca una prestazione più brillante dopo una serata di fatica. Appuntamento giovedì 9 luglio alle ore 22:00 italiane al Gillette Stadium di Foxborough, nell’area di Boston.

Il tabellino di Paraguay-Francia 0-1

Paraguay (5-4-1): Gill; Cáceres, Velázquez, G. Gómez (71′ Mauricio), Alderete (58′ Canale), Alonso; Almirón (71′ Ávalos), D. Gómez, Cubas, Galarza; Enciso (61′ Caballero). Ct: Alfaro. Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé (83′ Cherki), Olise, Barcola (61′ Doué); Mbappé. Ct: Deschamps. Marcatori: 70′ Mbappé (rig.). Arbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbekistan).

FAQ

Come è finita Paraguay-Francia ai Mondiali 2026? 0-1 per la Francia: decisivo un calcio di rigore trasformato da Kylian Mbappé al 70′.

Quanti gol ha segnato Mbappé ai Mondiali 2026? Con il rigore al Paraguay è salito a 7 gol nel torneo, raggiungendo Lionel Messi in vetta alla classifica marcatori. In carriera è a 19 reti ai Mondiali, contro le 20 di Messi.

Chi affronterà la Francia ai quarti di finale? Il Marocco, giovedì 9 luglio alle 22:00 italiane al Gillette Stadium di Foxborough (Boston). È il remake della semifinale di Qatar 2022, vinta 2-0 dai Bleus.

Perché non ha giocato Tchouaméni? Il centrocampista è fermo per un problema alla coscia; al suo posto Deschamps ha schierato Manu Koné.