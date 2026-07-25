Il Paradiso delle Signore 11: anticipazioni, cast e trama 2026/2027

Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 dal 7 settembre 2026 con l’undicesima stagione. Le riprese sono scattate il 25 maggio, appena tre giorni dopo il finale della decima annata, e dal set di Roma — gli studi Videa dove si registra la soap da sempre — sono già trapelate le prime anticipazioni ufficiali, rese note dalla stessa Rai in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti 2026/2027. Segreti inconfessabili, ritorni clamorosi e nuove rivalità: il grande magazzino milanese si appresta a riscrivere gli equilibri del 1967.

Quando inizia Il Paradiso delle Signore 11 e quante puntate ci saranno

Il debutto è previsto per settembre 2026 su Rai 1, nella tradizionale fascia oraria pomeridiana dal lunedì al venerdì. L’undicesima stagione seguirà la struttura classica della soap, con un totale di circa 160 puntate nel corso della stagione televisiva 2026/2027. Il formato rimane quello consolidato: puntate da circa 40 minuti, distribuite lungo l’intera stagione.

La produzione rimane affidata ad Aurora TV Banijay per Rai Fiction e Rai Com. Una continuità che rassicura i fan più affezionati, ma che non significa stasi narrativa: la sinossi ufficiale diffusa dall’ufficio stampa Rai parla esplicitamente di un’Italia — e di un Paradiso — “sulla soglia di grandi cambiamenti”.

La trama ufficiale: Milano 1967, tra segreti e nuovi equilibri

Nel 1967, Milano, l’Italia e il Paradiso delle Signore si trovano sulla soglia di grandi cambiamenti. La gestione del grande magazzino resta affidata a Roberto, Marta e Marcello, mentre Matteo si occupa della contabilità. Al piano di sotto, però, l’intransigente Elisa ha sostituito Irene come capocommessa, e suo fratello Valter ha assunto il ruolo di magazziniere — entrambi custodiscono un segreto che nessuno deve scoprire.

Delia e Gianlorenzo si preparano al matrimonio, mentre Irene e Johnny tornano a Milano dopo un’estate di viaggi, con il sogno di risparmiare e ripartire verso nuove mete. Ciro e Concetta hanno una nuova ospite, a cui Mimmo è costretto a cedere la stanza: si chiama Lia, arguta e piena di energia. Lei e Simona — una ragazza timida che nasconde un talento segreto — sono le due nuove Veneri del Paradiso.

Il ritorno di Riccardo Guarnieri: il colpo di scena più atteso

Enrico Oetiker ha interpretato Riccardo Guarnieri dal 2018 al 2020, restando nel cast per la terza e la quarta stagione. La sua uscita di scena era legata al finale della quarta stagione, quando Riccardo lasciava Milano insieme a Nicoletta Cattaneo e alla piccola Margherita dopo il matrimonio mancato con Ludovica. Sei anni dopo, quella porta lasciata socchiusa si è riaperta davvero, e la produzione ha scelto proprio la cornice dei Palinsesti Rai per ufficializzarlo.

Il figlio di Umberto rientra improvvisamente a Milano, ma il suo ritorno non ha nulla di sereno. Gli spoiler lasciano intendere che il giovane sia in fuga da qualcosa o da qualcuno, senza svelare ulteriori dettagli su cosa lo abbia spinto a tornare nella città meneghina. E non è tutto: al centro della narrazione ci sarà anche la vicenda di Odile, destinata a scoprire una verità rimasta nascosta per anni — che lei è la figlia di Umberto e della contessa Adelaide. Una rivelazione che potrebbe aprire la strada proprio al ritorno del personaggio.

La famiglia Corsi: la nuova antagonista di Adelaide

Chi si prepara a scuotere gli equilibri del Circolo è però un’altra figura. L’élite viene sconvolta dall’ingresso in città della ricca e ambiziosa famiglia Corsi, guidata dalla matriarca Carla, interpretata da Lavinia Longhi. Figlia della balia di Adelaide di Sant’Erasmo, ha sposato un ricco imprenditore la cui morte improvvisa l’ha resa l’unica erede del patrimonio. A Milano mostra subito l’istinto imprenditoriale: la ricerca di nuovi soci della GMM rappresenta per lei un’occasione strategica, alimentata da un desiderio di rivalsa nei confronti di Adelaide, che invidia e odia sin da bambina.

Carla chiederà di entrare nella società e pretenderà che il figlio Iacopo venga inserito nel team creativo della maison come nuovo stilista — una richiesta destinata a creare tensioni e nuove competizioni all’interno dell’atelier. D’altra parte, Umberto è costretto ad ammettere con Adelaide che la situazione economica della GMM non è per nulla rosea: se continueranno a registrare perdite, saranno costretti a chiudere. Una crisi che rende l’offerta dei Corsi tanto allettante quanto pericolosa.

Cast: chi c’è, chi torna e chi saluta

Il cast ufficiale comunicato da Rai comprende Roberto Farnesi, Vanessa Gravina, Gloria Radulescu, Francesca Del Fa, Pietro Masotti, Filippo Scarafia, Massimo Cagnina, Gioia Spaziani, Enrico Oetiker, Lavinia Longhi, Ilaria Maren, Danilo D’Agostino, Luca Ferrante, Arianna Amadei, Thomas Santu, Giulia Sangiorgi, Vito Amato, Mirko Lorusso, Chiara Trombini, Francesca Valtorta, Ksenia Borzak, Alessio D’Ortenzi, Francesco Ferdinandi, Antonio Ferrante, Agnese Lorenzini, Anita Lucenti, Francesca Masini e Aurora Moroni.

Sul fronte degli addii, la notizia più rilevante è l’uscita di Emanuel Caserio, che ha lasciato il ruolo di Salvo Amato. Anche Flavio Parenti, nei panni di Tancredi, sembra avvicinarsi a una conclusione della sua avventura nella serie. Ma c’è anche un aspetto che i fan troveranno rassicurante: la prima conferma arriva proprio per Marta e Marcello. Dopo un finale di decima stagione che aveva fatto temere un non ritorno dei due, le prime notizie dal set confermano invece la loro presenza, con Marta che continuerà a essere al centro delle trame.

Gli addii delle veneri e i nuovi volti del magazzino

Con lo stop estivo, tre veneri hanno lasciato il Paradiso: Caterina si è trasferita a Venezia col padre e lavora come costumista al Teatro La Fenice, Barbara è immersa nello studio, e Irene è in giro per il mondo col suo amato Johnny. Il vuoto viene colmato dalle nuove entrate: Lia, brillante e un po’ insubordinata, e Simona, che porta con sé un talento ancora tutto da svelare. L’arrivo di diversi nuovi interpreti introduce storie, tensioni e segreti inediti, mentre il ritorno di Enrico Oetiker nei panni di Riccardo Guarnieri scuote la famiglia Guarnieri dopo anni di assenza.

Vale anche la pena segnalare, per i fan più nostalgici, le voci su un possibile cameo di Alessandro Tersigni, storico interprete di Vittorio Conti, avvistato nelle ultime settimane nei pressi del set romano. Nulla di confermato, ma la suggestione è già circolata con insistenza tra i fan forum della soap. Settembre, insomma, è più vicino di quanto sembri.