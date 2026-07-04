Restano sedici squadre a contendersi la Coppa del Mondo. Dal 4 al 7 luglio il tabellone entra nel vivo con sfide da brividi: la super-sfida iberica Portogallo-Spagna, il Brasile di Ancelotti contro la Norvegia di Haaland, l’Argentina di Messi opposta all’Egitto di Salah. La Rai trasmette una partita al giorno in chiaro, tutte le gare sono su DAZN.

Come si e arrivati agli ottavi: il nuovo format a 48 squadre

Il Mondiale 2026, il primo della storia a 48 squadre, ha introdotto un turno inedito: i sedicesimi di finale. Dalle 32 nazionali qualificate alla fase a eliminazione diretta si e arrivati alle 16 che ora si giocano l’accesso ai quarti. Il tabellone e gia definito fino alla finale, senza ulteriori sorteggi: chi vince segue lo schema fisso degli incroci.

Il tabellone completo degli ottavi

Data Partita Ora (it.) Sede / Tv Sab 4 luglio Canada-Marocco 19:00 Filadelfia · Rai 1/DAZN Sab 4 luglio Paraguay-Francia 23:00 Houston · DAZN Dom 5 luglio Brasile-Norvegia 22:00 New York/NJ · Rai 1/DAZN Lun 6 luglio Messico-Inghilterra 02:00 Citta del Messico · DAZN Lun 6 luglio Portogallo-Spagna 21:00 Dallas · Rai 1/DAZN Mar 7 luglio Stati Uniti-Belgio 02:00 Seattle · DAZN Mar 7 luglio Argentina-Egitto 18:00 Atlanta · DAZN Mar 7 luglio Svizzera-Colombia 22:00 Vancouver · Rai 1/DAZN

Fonte programmazione: Rai/DAZN, Today, Corriere dello Sport. Orari e palinsesto tv possono subire variazioni.

Le sfide piu attese

La partita simbolo di questi ottavi e Portogallo-Spagna, derby iberico tra il Portogallo di Cristiano Ronaldo (che ai sedicesimi ha piegato 2-1 la Croazia di Modric) e la Spagna campione d’Europa. Grande attesa anche per Brasile-Norvegia: i verdeoro di Carlo Ancelotti sfidano la Norvegia trascinata da Erling Haaland. Sul fronte sudamericano, l’Argentina campione del mondo di Lionel Messi affronta l’Egitto di Mohamed Salah, reduce dalla storica qualificazione ai rigori contro l’Australia. Occhi puntati anche sui due Paesi ospitanti ancora in corsa: il Canada contro il Marocco e il Messico contro l’Inghilterra.

Dove vedere gli ottavi in tv e streaming

Tutte le partite dei Mondiali 2026 sono trasmesse in diretta streaming su DAZN. La Rai manda in onda in chiaro una selezione di gare: agli ottavi trasmette quattro delle otto partite, una al giorno, su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le altre quattro restano visibili solo su DAZN.

Il percorso verso la finale

Dopo gli ottavi, il torneo osserva una pausa l’8 luglio e riprende con i quarti di finale, in programma dal 9 al 12 luglio tra Boston, Los Angeles, Miami e Kansas City. Le semifinali si giocano il 14 e il 15 luglio, mentre la finale e in calendario domenica 19 luglio al MetLife Stadium di New York.

Domande frequenti

Quando iniziano gli ottavi dei Mondiali 2026?

Gli ottavi di finale si giocano da sabato 4 a martedi 7 luglio 2026, con due partite al giorno il 4, il 6 e il 7 luglio e una partita il 5 luglio.

Quali ottavi vedo in chiaro sulla Rai?

La Rai trasmette in chiaro su Rai 1 quattro ottavi, uno al giorno: Canada-Marocco (4 luglio), Brasile-Norvegia (5 luglio), Portogallo-Spagna (6 luglio) e Svizzera-Colombia (7 luglio).

Qual e la sfida piu importante degli ottavi?

Il derby iberico Portogallo-Spagna e considerato la sfida di cartello, ma anche Brasile-Norvegia e Argentina-Egitto attirano grande attenzione.

Quando e la finale dei Mondiali 2026?

La finale si gioca domenica 19 luglio 2026 al MetLife Stadium di New York.