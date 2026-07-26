Il mese si apre con il Sole in Leone e cambia passo il 23 agosto con l’ingresso in Vergine. Nel mezzo, due eclissi: quella solare totale del 12 agosto — la prima visibile dall’Europa continentale dal 2006 — e quella lunare parziale del 28. Ecco le previsioni per tutti i segni zodiacali, la classifica del mese e le date da segnare in agenda.

Agosto 2026 è il mese dell’estate nel suo momento più intenso. Si apre con il Sole in Leone, simbolo di energia, creatività, passione e desiderio di vivere ogni esperienza con entusiasmo: è un periodo ideale per recuperare fiducia in sé stessi, dedicarsi alle relazioni e concedersi qualche momento di leggerezza dopo mesi impegnativi.

Dal 23 agosto il cielo cambia volto con l’ingresso del Sole in Vergine. L’atmosfera diventa più concreta e riflessiva: dopo la spensieratezza delle vacanze cresce la voglia di rimettere ordine, organizzare nuovi progetti e prepararsi alla ripresa dell’autunno.

Ma il tratto che rende agosto 2026 diverso da un normale mese estivo è astronomico prima che astrologico: nell’arco di sedici giorni si concentrano due eclissi. Il 12 agosto una eclissi solare totale attraversa il Nord Atlantico e la Spagna, con l’Italia coinvolta da una parziale molto profonda al tramonto; il 28 agosto una eclissi lunare parziale oscura fino al 96% del disco della Luna. In astrologia le eclissi vengono lette come momenti di svolta e di rilascio: nel corso del mese molti segni avranno l’occasione di chiudere un capitolo iniziato in primavera e aprirne uno nuovo.

Il cielo di agosto 2026: le date da segnare

Queste sono le date dei passaggi planetari e delle fasi lunari del mese, in ora italiana. Sono dati di calendario astronomico: valgono per tutti, al di là dell’interpretazione che ciascuno vuole dargli.

Data Ora (Italia) Evento 3 agosto 22:10 Chirone inizia la fase retrograda in Toro 6 agosto — Ultimo quarto di Luna 6 agosto 21:12 Venere entra in Bilancia 9 agosto 18:28 Mercurio entra in Leone 11 agosto 10:30 Marte entra in Cancro 12 agosto 19:36 Luna Nuova in Leone (20°02′) ed eclissi solare totale (massimo 19:46) 15 agosto — Mercurio in congiunzione a Giove in Leone 17 agosto — Venere in aspetto armonico con Giove 18 agosto — Il Nodo Nord entra in Acquario 20 agosto — Primo quarto di Luna in Scorpione 23 agosto 04:18 Il Sole entra in Vergine 25 agosto 13:04 Mercurio entra in Vergine 28 agosto 06:18 Luna Piena in Pesci (4°54′) ed eclissi lunare parziale (massimo 06:13)

Restano in fase retrograda, per tutto il mese, Saturno e Nettuno in Ariete e Plutone in Acquario. Mercurio, invece, resta diretto per tutto agosto: la prossima retrogradazione è attesa in autunno, in Bilancia, a partire dai primi giorni di ottobre.

L’eclissi solare totale del 12 agosto 2026

È l’evento astronomico più atteso dell’anno in Europa. La fascia di totalità non attraversa l’Italia: interessa Russia artica, Groenlandia, Islanda orientale, una piccola porzione nord-orientale del Portogallo, la Spagna settentrionale e centrale e le isole Baleari, per poi terminare nel Mediterraneo a ovest della Sardegna. Si tratta della prima eclissi solare totale visibile dalla Spagna dal 1905 e della prima osservabile dall’Europa continentale dal 2006.

In Italia l’eclissi sarà parziale, ma molto profonda, e si verificherà al tramonto: il punto decisivo sarà quindi avere un orizzonte libero verso ovest. Le coperture più alte si registreranno in Nord-Ovest (Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia) e in Sardegna nord-occidentale, dove nella zona dell’Asinara si sfiorerà il 98% del disco solare oscurato; in diverse città del Nord si supererà il 90%. Nel Centro e in gran parte del Sud la copertura sarà inferiore e la fase visibile più breve, con un massimo attorno al 69%. Le fasi visibili si collocheranno, secondo la zona, fra le 19:30-19:45 e le 20:30-20:45, con il Sole che in molte località tramonterà prima della fine dell’eclissi.

Una nota necessaria: il Sole non va mai osservato a occhio nudo, nemmeno durante una eclissi parziale profonda o al tramonto. Servono filtri solari certificati (norma ISO 12312-2); occhiali da sole, lastre radiografiche, vetri affumicati e filtri improvvisati non offrono alcuna protezione.

Sul piano astrologico, la Luna Nuova con eclissi cade a 20°02′ del Leone e apre un ciclo di circa sei mesi sui temi dell’espressione di sé, della visibilità e del riconoscimento del proprio lavoro. Sono coinvolti in modo diretto i segni fissi — Leone, Acquario, Toro, Scorpione — e in modo armonico i segni di fuoco, Ariete e Sagittario.

L’eclissi lunare parziale del 28 agosto

Sedici giorni dopo, la Luna Piena dello Storione porta con sé una eclissi lunare parziale ma molto ampia: l’ombra della Terra coprirà fino al 96% della superficie lunare. Il fenomeno sarà osservabile a occhio nudo, senza filtri, e visibile da Europa, Asia occidentale, Africa, Americhe e dai relativi oceani, nella finestra 02:33-05:52 GMT, cioè fra le 04:33 e le 07:52 in ora italiana, con il massimo intorno alle 06:13-06:18.

In Italia il fenomeno cadrà quindi nelle ore che precedono l’alba, con la Luna bassa sull’orizzonte occidentale: le fasi conclusive andranno probabilmente perse per il tramonto della Luna e l’arrivo della luce del giorno.

Astrologicamente l’eclissi cade a 4°54′ dei Pesci e chiude la stagione delle eclissi: è il momento in cui ciò che era rimasto latente emerge e si lascia andare. Coinvolge in primo piano Pesci e Vergine, e di riflesso Gemelli e Sagittario.

Amore, lavoro e benessere: le tendenze generali del mese

Amore. La prima metà del mese è la più favorevole. L’ingresso di Venere in Bilancia il 6 agosto porta il bisogno di accordo, eleganza e reciprocità nelle relazioni; la settimana di Ferragosto, con Mercurio congiunto a Giove in Leone il 15 e l’aspetto armonico Venere-Giove il 17, è la finestra migliore per dichiarazioni, riavvicinamenti e viaggi in due.

Lavoro. La svolta arriva nell’ultima decade. Con il Sole in Vergine dal 23 e Mercurio nello stesso segno dal 25, tornano concentrazione, ordine e capacità di analisi: è il momento di sistemare conti, scadenze e pianificazione per l’autunno, più che di lanciare novità. Saturno, Nettuno e Plutone retrogradi suggeriscono di consolidare invece di strafare.

Benessere. Il passaggio di Marte in Cancro l’11 agosto sposta l’energia dall’esterno all’interno: casa, famiglia, radici. È un mese in cui il riposo va programmato come si programma un impegno, non rimandato a settembre.

Oroscopo agosto 2026 segno per segno

Ariete

Agosto ti restituisce entusiasmo e voglia di metterti in gioco. Il Sole in Leone alimenta il tuo spirito d’iniziativa e rende questo uno dei mesi più dinamici dell’estate. In amore ritrovi passione e spontaneità: le coppie vivono un periodo di forte complicità, mentre chi è single potrebbe fare un incontro destinato a proseguire anche dopo le vacanze.

Nel lavoro la prima parte del mese è ideale per concludere progetti e rafforzare collaborazioni già avviate. Attenzione però a Saturno e Nettuno retrogradi nel tuo segno: chiedono verifiche, non fughe in avanti. Dalla fine di agosto sarà importante iniziare a pianificare i prossimi mesi.

Cielo del mese: Sole in Leone in trigono fino al 22; Marte lascia i Gemelli l’11.

Giorni chiave: 12, 15, 23 agosto.

Voto: 9

Toro

Per te agosto è un mese dedicato soprattutto agli affetti e alla ricerca di tranquillità. Hai bisogno di rallentare e recuperare energie, senza rinunciare ai tuoi obiettivi. In amore prevale il desiderio di costruire rapporti solidi e sinceri.

Sul lavoro non arrivano rivoluzioni, ma consolidamenti importanti. La seconda parte del mese sarà favorevole per sistemare questioni economiche o organizzative. L’eclissi del 12 in Leone tocca l’asse dei segni fissi e può portare a rivedere il valore che dai a te stesso e al tuo tempo: un tema che Chirone, in fase retrograda nel tuo segno dal 3 agosto, accompagna per tutto il mese.

Cielo del mese: Chirone retrogrado in Toro dal 3; tensione costruttiva dal Leone.

Giorni chiave: 3, 20, 28 agosto.

Voto: 8

Gemelli

Agosto continua a favorire relazioni e comunicazione. Sei curioso, intraprendente e desideroso di vivere nuove esperienze. In amore il dialogo sarà il tuo punto di forza e permetterà di chiarire eventuali incomprensioni.

Sul lavoro aumentano contatti, incontri e opportunità interessanti: chi opera nel commercio, nella comunicazione o nel digitale potrebbe ricevere buone notizie. Fino all’11 hai Marte e Urano nel segno, quindi ritmo alto e qualche imprevisto da gestire; dopo, il passo si fa più raccolto.

Cielo del mese: Marte nel segno fino all’11, Urano per tutto il mese.

Giorni chiave: 11, 15, 25 agosto.

Voto: 8

Cancro

Dopo essere stato protagonista nelle settimane precedenti, agosto ti invita a consolidare ciò che hai costruito. In amore vivi un periodo rassicurante e ricco di emozioni autentiche: è il momento ideale per rafforzare rapporti importanti e fare progetti a lungo termine.

Nel lavoro continui a raccogliere i frutti dell’impegno degli ultimi mesi. Dall’11 agosto Marte entra nel tuo segno e ti restituisce grinta, soprattutto nella difesa della casa, della famiglia e delle tue risorse. La fine del mese porta maggiore lucidità nelle decisioni.

Cielo del mese: Mercurio lascia il segno il 9, Marte entra l’11.

Giorni chiave: 9, 11, 28 agosto.

Voto: 8

Leone

È il tuo mese. Con il Sole nel segno sei tra i grandi protagonisti del cielo, e non sei solo: Giove in Leone accompagna tutto agosto, Mercurio arriva il 9 e la Luna Nuova con eclissi del 12 cade proprio nel tuo segno, a 20°02′. Energia, carisma e fiducia nelle tue capacità aumentano sensibilmente. In amore sei magnetico e difficilmente passi inosservato; i single hanno ottime possibilità di vivere incontri significativi.

Sul lavoro è il momento di osare. Nuove idee, progetti e responsabilità possono rappresentare un importante trampolino per la seconda parte dell’anno: l’eclissi del 12 apre un ciclo di sei mesi che parla di visibilità e riconoscimenti.

Cielo del mese: Sole nel segno fino al 22, Giove in Leone, eclissi solare nel segno il 12.

Giorni chiave: 9, 12, 15 agosto.

Voto: 10

Vergine

La prima parte del mese ti invita alla prudenza, mentre dal 23 agosto, con il Sole nel segno, inizi una fase di netta ripresa — rafforzata dall’arrivo di Mercurio, tuo pianeta guida, il 25. In amore cresce il desiderio di stabilità e chiarezza. Sul lavoro la tua precisione viene finalmente riconosciuta.

Gli ultimi giorni di agosto rappresentano il momento migliore per programmare nuovi obiettivi professionali. L’eclissi lunare del 28 cade nel segno opposto, i Pesci: qualcosa si chiude, e la chiusura serve a fare spazio.

Cielo del mese: Sole nel segno dal 23, Mercurio dal 25.

Giorni chiave: 23, 25, 27 agosto.

Voto: 9

Bilancia

Agosto favorisce il recupero dell’equilibrio, e il merito è soprattutto di Venere, che entra nel tuo segno il 6. In amore torna il piacere di condividere esperienze con il partner o con nuove conoscenze: le relazioni nate in questo periodo potrebbero sorprendere per intensità.

Nel lavoro aumentano i contatti e le occasioni di confronto, con accordi e collaborazioni che trovano finalmente la giusta forma. Sarà importante mantenere apertura mentale davanti a nuove proposte.

Cielo del mese: Venere nel segno dal 6.

Giorni chiave: 6, 17, 20 agosto.

Voto: 8

Scorpione

Mese intenso e ricco di sfide. In amore le emozioni non mancano, ma sarà importante evitare inutili gelosie. Sul lavoro potresti trovarti davanti a una decisione importante che influenzerà i prossimi mesi: il Primo quarto di Luna nel tuo segno il 20 agosto è il momento in cui la scelta diventa concreta.

Le pressioni sulla carriera chiedono di guardare in faccia alcune verità, ma la determinazione resta la tua migliore alleata.

Cielo del mese: Primo quarto nel segno il 20; asse dei segni fissi attivato dall’eclissi del 12.

Giorni chiave: 11, 20, 28 agosto.

Voto: 8

Sagittario

Uno dei segni più favoriti del mese. Il Sole in Leone e Giove nello stesso segno alimentano entusiasmo, ottimismo e desiderio di avventura. In amore vivi un periodo brillante, ideale per rafforzare una relazione o iniziarne una nuova.

Nel lavoro arrivano idee, occasioni e nuovi stimoli che ti permettono di guardare con fiducia all’autunno. Fino all’11 Marte in Gemelli chiede equilibrio nei rapporti con soci, clienti e controparti; dal 12 al 17 si apre la settimana più operativa del mese.

Cielo del mese: Marte opposto fino all’11; Giove in Leone in trigono.

Giorni chiave: 11, 15, 17 agosto.

Voto: 9

Capricorno

Agosto è un mese di riflessione e consolidamento. In amore sarà importante dedicare più tempo alle persone care. Sul lavoro continui a costruire con pazienza e concretezza, senza lasciarti influenzare dalla fretta degli altri: Saturno retrogrado chiede una verifica delle strutture, non un cambio di rotta.

Verso la fine del mese arrivano segnali incoraggianti: dal 23, con il Sole in Vergine in aspetto favorevole, il passo si alleggerisce.

Cielo del mese: Saturno retrogrado; Sole in Vergine in trigono dal 23.

Giorni chiave: 23, 25, 28 agosto.

Voto: 7

Acquario

Mese vivace ma impegnativo nelle relazioni. Il Sole opposto al tuo segno fino al 22 richiede maggiore disponibilità al dialogo e qualche compromesso in più, e l’eclissi del 12 amplifica il tema della polarità fra te e gli altri. In compenso sul lavoro la creatività resta molto alta e possono nascere collaborazioni interessanti.

Il 18 agosto il Nodo Nord entra nel tuo segno: è un movimento lento, che si sentirà per mesi, e parla di una direzione da prendere guardando avanti e non indietro.

Cielo del mese: Sole opposto fino al 22; Nodo Nord nel segno dal 18; Plutone retrogrado nel segno.

Giorni chiave: 12, 18, 23 agosto.

Voto: 7

Pesci

Agosto si chiude in crescita. Dopo una prima parte dedicata soprattutto al recupero delle energie, la seconda metà del mese porta maggiore organizzazione e lucidità. In amore ritrovi serenità e voglia di progettare.

Nel lavoro il tuo intuito continua a essere una risorsa preziosa per cogliere occasioni che altri potrebbero sottovalutare. Il 28 agosto la Luna Piena con eclissi cade nel tuo segno, a 4°54′: è un rilascio importante, da accompagnare con delicatezza e senza decisioni prese di corsa.

Cielo del mese: eclissi lunare nel segno il 28; Sole e Mercurio in Vergine nell’ultima decade.

Giorni chiave: 23, 25, 28 agosto.

Voto: 8

Classifica oroscopo agosto 2026

Posizione Segno Voto 1° Leone 10 2° Ariete, Vergine, Sagittario 9 3° Toro, Gemelli, Cancro, Bilancia, Scorpione, Pesci 8 4° Capricorno, Acquario 7

I segni top del mese

🥇 Leone

🥈 Ariete

🥉 Vergine e Sagittario

I segni che dovranno avere più pazienza

Capricorno e Acquario.

La classifica descrive il rapporto fra ciascun segno e i transiti del mese: non è un giudizio assoluto e non fotografa la vita di nessuno. Un voto basso segnala un mese di verifica, non un mese perso.

Come sono state costruite queste previsioni

Le date, gli orari, le posizioni zodiacali dei pianeti e i dati sulle due eclissi provengono da calendari astronomici e da effemeridi pubbliche, riportati in ora italiana. Sono dati verificabili e non interpretativi.

Le previsioni per i dodici segni, i voti e la classifica sono invece lettura editoriale: interpretazione di quei transiti secondo la tradizione astrologica occidentale. L’astrologia non è una scienza e non ha valore predittivo dimostrato: va letta come strumento simbolico e di riflessione, non come sostituto di decisioni mediche, legali o finanziarie.

Domande frequenti sull’oroscopo di agosto 2026

Quando c’è l’eclissi solare di agosto 2026 e si vede dall’Italia?

L’eclissi solare totale è mercoledì 12 agosto 2026, con Luna Nuova alle 19:36 e massimo dell’eclissi alle 19:46 in ora italiana. In Italia si vedrà come eclissi parziale molto profonda al tramonto: oltre il 90% di oscuramento in diverse città del Nord e fino a circa il 98% nella Sardegna nord-occidentale, mentre al Centro-Sud il massimo si aggira sul 69%. Va osservata solo con filtri solari certificati ISO 12312-2.

Quando il Sole entra in Vergine nel 2026?

Il Sole entra in Vergine domenica 23 agosto 2026 alle 04:18, ora italiana. Resta nel segno fino al 22 settembre.

Qual è il segno più fortunato di agosto 2026?

Il Leone, con il voto più alto del mese: ha il Sole nel segno fino al 22, Giove in Leone per tutto agosto, Mercurio dal 9 e la Luna Nuova con eclissi solare del 12 esattamente nel proprio segno. Seguono Ariete, Vergine e Sagittario.

Quali sono i segni più in difficoltà ad agosto 2026?

Capricorno e Acquario. Per il Capricorno il mese è di verifica, con Saturno retrogrado e un alleggerimento dal 23; per l’Acquario il Sole opposto fino al 22 e l’eclissi del 12 rendono le relazioni il terreno più impegnativo.

Mercurio è retrogrado ad agosto 2026?

No. Ad agosto 2026 Mercurio è diretto: entra in Leone il 9 e in Vergine il 25. In fase retrograda restano Saturno e Nettuno in Ariete, Plutone in Acquario e, dal 3 agosto, Chirone in Toro. La prossima retrogradazione di Mercurio è attesa in autunno, in Bilancia, dai primi giorni di ottobre.

Cosa significa l’eclissi lunare del 28 agosto in Pesci?

Cade con la Luna Piena a 4°54′ dei Pesci e chiude la stagione delle eclissi 2026. Nella lettura astrologica è un momento di rilascio: emerge e si scioglie ciò che era rimasto sospeso. Coinvolge soprattutto Pesci e Vergine, di riflesso Gemelli e Sagittario. L’ombra terrestre coprirà fino al 96% del disco lunare e il fenomeno sarà visibile a occhio nudo.

Quali sono le date migliori per l’amore ad agosto 2026?

La finestra centrale del mese: dal 6, con Venere in Bilancia, fino alla settimana di Ferragosto, con la congiunzione Mercurio-Giove del 15 e l’aspetto armonico Venere-Giove del 17.

Quando conviene ripartire con il lavoro dopo le vacanze?

Dall’ultima decade. Con il Sole in Vergine dal 23 e Mercurio in Vergine dal 25 tornano ordine, metodo e attenzione ai dettagli: è la fase giusta per pianificare l’autunno.