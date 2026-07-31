Presentati al Galaxy Unpacked del 22 luglio 2026 a Londra, gli occhiali intelligenti Samsung nascono per essere indossati ogni giorno come un normale paio di occhiali: nell’intervista diffusa da Samsung Newsroom, James Choi, a capo del team XR R&D della divisione Mobile eXperience, racconta perché l’azienda considera gli occhiali AI la prossima interfaccia dell’AI mobile — senza sostituire lo smartphone, ma aiutando le persone a usarlo meno.

Occhiali intelligenti Samsung, la visione dietro il debutto: l'intervista a James Choi

C’è un’idea semplice dietro il debutto degli occhiali intelligenti di Samsung, presentati al Galaxy Unpacked di luglio 2026 a Londra: la tecnologia più avanzata è quella che non si nota. A spiegarla è James Choi, Executive Vice President e Head of XR R&D Team della divisione Mobile eXperience (MX) di Samsung Electronics, in un’intervista pubblicata da Samsung Newsroom il 31 luglio.

Non un sostituto dello smartphone

Il punto di partenza, per Choi, è quasi controintuitivo per un’azienda che vende smartphone. “Il nostro obiettivo non è sostituire lo smartphone, ma creare occhiali AI che aiutino le persone a usare meno il telefono, ottenendo al tempo stesso più valore dalle esperienze mobile su cui fanno affidamento”, spiega il manager. E la condizione per riuscirci è una sola: “Gli occhiali AI potranno diventare mainstream solo se le persone vorranno davvero indossarli ogni giorno”.

Gli occhiali comprendono ciò che chi li indossa vede, ascolta e vive intorno a sé, rendendo possibili interazioni più naturali e contestuali: dalla guida in tempo reale alla traduzione live, fino all’acquisizione di foto e video dal punto di vista dell’utente, il tutto senza fermarsi a prendere in mano il telefono. Fotocamera, microfoni e speaker sono integrati direttamente nella montatura e le risposte arrivano attraverso una conversazione naturale.

Quando un decimo di millimetro fa la differenza

Il tema che attraversa tutta l’intervista è l’indossabilità, che per Choi non è soltanto una questione estetica: “Quando si parla di occhiali, anche un decimo di millimetro fa la differenza”. Da qui le scelte su peso, materiali, gestione del calore ed efficienza della batteria, e la collaborazione con partner del settore dell’occhialeria per perfezionare la vestibilità sui principali punti di contatto — fronte, zigomi, area dietro le orecchie — bilanciando il peso su entrambi i lati della montatura.

Il percorso, racconta Choi, è iniziato con Galaxy XR: dall’esperienza maturata sul visore, Samsung ha imparato a progettare tecnologia da indossare comodamente sul volto. E l’investimento è di lungo periodo: l’azienda ha depositato circa 200 domande di brevetto nella categoria. L’obiettivo finale, però, è che nulla di tutto questo si veda: tutta questa ingegneria, dice il manager, è pensata per scomparire nell’esperienza d’uso, facendo percepire gli occhiali come un normale paio di occhiali.

Ecosistema Galaxy e privacy

Gli occhiali intelligenti nascono come dispositivo complementare degli smartphone Galaxy e degli altri wearable dell’ecosistema: si può avviare una registrazione hands-free, vedere l’anteprima sulla Now Bar del telefono e ritrovare i contenuti nella Galaxy Gallery. Funzionano anche con Galaxy Watch — con controlli dal polso o tramite gesti — e con i Galaxy Buds, con passaggio dell’audio senza interruzioni.

Capitolo privacy: un LED esterno e uno interno segnalano quando la registrazione è attiva, il rilevamento dell’indossamento la disattiva quando gli occhiali vengono rimossi e una funzione anti-manomissione la blocca se il LED esterno viene coperto. Choi precisa inoltre che i dati audio, video e di condivisione dello schermo degli utenti non vengono utilizzati per addestrare i modelli AI.

L’autonomia dichiarata arriva fino a nove ore di utilizzo attivo con una singola ricarica, con la custodia che garantisce oltre sette ricariche complete. Per Samsung — che al Galaxy Unpacked ha mostrato due design firmati Gentle Monster e Warby Parker — questa prima generazione è solo l’inizio: l’ambizione, conclude Choi, è fissare il benchmark di riferimento per la categoria emergente degli occhiali AI e farla evolvere generazione dopo generazione.