La paura, una delle emozioni più antiche e potenti dell’essere umano, sarà il filo conduttore della nuova puntata di “Noos – L’avventura della conoscenza”, il programma di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela, in onda domenica 2 agosto alle 21.25 su Rai 1.

Anche questa settimana la trasmissione proporrà un viaggio tra neuroscienze, medicina, spazio, tecnologia, paleontologia e attualità, grazie al contributo di alcuni tra i più autorevoli esperti italiani.

Come nasce la paura nel cervello

L’argomento di copertina sarà dedicato alla paura e ai meccanismi che permettono al nostro organismo di riconoscere un pericolo e reagire.

A spiegare cosa accade nel cervello e nel corpo quando ci troviamo davanti a una situazione di rischio sarà Giorgio Vallortigara, neuroscienziato cognitivo dell’Università di Trento, che illustrerà il funzionamento dei processi neurologici alla base di una delle emozioni fondamentali dell’uomo.

Il coraggio secondo Hervé Barmasse

Parlando di paura non poteva mancare una riflessione sul coraggio.

Ospite della puntata sarà Hervé Barmasse, alpinista, guida alpina ed esploratore, che racconterà ad Alberto Angela come affronta il rischio durante le sue imprese in montagna e come abbia imparato, nel tempo, a conoscere e rispettare i propri limiti.

Il caso “Buen Camino” e la prevenzione urologica

Tra gli approfondimenti anche un curioso fenomeno legato al cinema.

Secondo la Società Italiana di Urologia (SIU), il film “Buen Camino” di Checco Zalone avrebbe contribuito ad aumentare il numero di controlli e visite urologiche, dimostrando come l’ironia possa trasformarsi in un efficace strumento di sensibilizzazione e prevenzione sanitaria.

Alimentazione, uova e benessere

La nutrizionista Elisabetta Bernardi parlerà del ruolo dello zucchero all’interno dell’organismo e dell’importanza di una corretta alimentazione.

Il professor Dario Bressanini, invece, dedicherà il suo intervento alla conservazione delle uova, spiegando come conservarle correttamente e quali accorgimenti seguire per consumarle in sicurezza.

Universo, sessualità e geopolitica

Spazio anche all’astrofisica Edwige Pezzulli, che accompagnerà il pubblico alla scoperta di nuove curiosità sull’universo.

Il professor Emmanuele Jannini approfondirà invece il tema delle disfunzioni sessuali, illustrandone cause, caratteristiche e possibili approcci terapeutici.

Come di consueto, Dario Fabbri offrirà un’analisi dedicata ai principali scenari geopolitici internazionali.

Carlo Lucarelli racconta Ed Gein

Nella rubrica dedicata alla cronaca nera, Carlo Lucarelli ripercorrerà la storia di Ed Gein, uno dei criminali più inquietanti del Novecento, la cui figura ha ispirato celebri film come “Psycho” e “Il silenzio degli innocenti”.

Dalle moto all’Intelligenza Artificiale

L’astrofisico Luca Perri mostrerà come molte delle tecnologie sviluppate nei campionati di Superbike vengano successivamente trasferite sulle moto di serie, contribuendo ad aumentare la sicurezza dei motociclisti.

Il professor Luciano Floridi, invece, analizzerà gli aspetti etici e tecnologici dell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nei sistemi di controllo video e nella sicurezza stradale.

Dinosauri italiani e cellule staminali

La puntata proporrà inoltre un approfondimento di Alessandro Chiarenza dedicato ai dinosauri vissuti nell’attuale territorio italiano, offrendo uno sguardo sulle più recenti scoperte paleontologiche.

In chiusura spazio alla medicina rigenerativa con un focus sulle cellule staminali, oggi impiegate nella cura di diverse patologie. Il servizio illustrerà le loro applicazioni in ambiti come l’oculistica, l’ortopedia e il trattamento delle leucemie, evidenziando come l’utilizzo di cellule prelevate dallo stesso paziente consenta di ridurre il rischio di rigetto rispetto ai tradizionali trapianti.

Quando va in onda

L’appuntamento con “Noos – L’avventura della conoscenza” è per domenica 2 agosto alle ore 21.25 su Rai 1, con una puntata dedicata alla paura, al coraggio, alla salute, allo spazio, all’Intelligenza Artificiale e alle nuove frontiere della ricerca scientifica.