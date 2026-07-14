L’inviato romano, noto anche come “divanoletto”, ha annunciato l’addio al programma di Italia 1 con un lungo post social: “Dopo 12 anni bellissimi, lascio Le iene”. Nessun commento ufficiale, al momento, da parte della produzione.

Nicolò De Devitiis lascia Le Iene. Ad annunciarlo è stato lo stesso inviato con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram (@divanoletto), accompagnato dalla prima foto scattata da iena nel 2014, quella con cui aveva annunciato il suo primo servizio in onda. “Finisco da dove ho cominciato”, scrive. “Dopo 12 anni bellissimi, lascio Le iene. Questa per me è stata ‘LA’ scuola dove ho imparato a fare questo mestiere circondato da professionisti geniali.”

Il post ha raccolto in poche ore migliaia di like e oltre duecento commenti.

“È arrivato il momento di andare all’Università”

De Devitiis affida al social una metafora scolastica per spiegare la scelta: “In questi anni ho avuto il tempo di fare le Elementari, medie e liceo. Ora è arrivato il momento di provare a diventare grandi, di andare all’Università”. Sul dove, però, resta volutamente vago: “Non so ancora con certezza quale sceglierò, ma sento che è arrivato il momento di fare quel passo”.

Nessuna destinazione dichiarata, dunque, e nessuna anticipazione sul futuro professionale. Ma una promessa di ritorno: “Quando tra un po’ di tempo tornerò con la prossima avventura spero di ritrovarvi qui al mio fianco come da 12 anni a questa parte”.

Dodici anni di servizi, cadute e due vertebre rotte

Nel lungo messaggio l’inviato ripercorre il proprio percorso senza edulcorarlo: “A quante ne abbiamo passate: incontri, difficoltà, sacrifici, cadute, frattura di 2 vertebre (per proteggere il microfono che mi voleva esser tolto), pianti, sorrisi, soddisfazioni, gioie”. E ammette la commozione: “Non vi nego che mi scendeva sempre una lacrima. Come d’altronde adesso mentre sto scrivendo di getto questo messaggio”.

Uno dei passaggi più intensi è il ringraziamento a Davide Parenti, storico ideatore e autore del programma: “E te, Davide, mi hai cambiato la vita, prendendomi dal niente dopo aver letto quella mail di maggio 2014 dove un giovane commesso 23enne romano ti si proponeva. Subito hai creduto in me mettendomi alla prova continuamente e rendendomi ciò che sono ora, ti voglio bene”.

Il riferimento è alla storia d’ingresso che De Devitiis ha raccontato più volte, anche in un’intervista pubblicata a dicembre 2025: quando faceva il commesso in un negozio di abbigliamento nel centro di Roma, riconobbe Paolo Calabresi entrato per acquisti e gli chiese come si facesse a entrare a Le Iene. La risposta fu che raccomandazioni non ne esistevano, ma Calabresi gli lasciò comunque il contatto di Parenti. Da quella mail nacque tutto.

Chi è Nicolò De Devitiis

Nato a Roma il 6 luglio 1990, laureato in economia e con una magistrale in marketing e comunicazione d’impresa, De Devitiis è stato il primo “bike blogger” italiano con lo pseudonimo divanoletto, con cui firmava anche le guide Veni Vidi Bici. Entra nel cast de Le Iene nel 2014, su Italia 1.

Fuori dal programma ha condotto Estate Mondiale con Diletta Leotta su Sky Sport e Goal Deejay dal 2016 al 2019, il Summer Festival su Canale 5 nel 2017 con Alessia Marcuzzi e Daniele Battaglia, la seconda edizione di Dance Dance Dance con Andrea Delogu. Nel 2024 è stato il volto dello spin-off Le Iene presentano: Vite spericolate, dedicato alla musica italiana, andato in onda dal 13 giugno al 17 luglio.

Il saluto alla redazione

“Saluto il posto più vero e onesto della TV, dove ho avuto l’onore di crescere, imparare un mestiere e che mi ha dato la possibilità di conoscere ed intervistare persone speciali”, scrive ancora. E ringrazia “tutti i miei colleghi, autori, operatori e inviati, uno più bravo dell’altro, fonte di stimoli continui”.

Il messaggio si chiude senza polemiche e senza retroscena: “Ora vado, è arrivato il momento di provare a diventare grandi”.