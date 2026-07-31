Agosto 2026 su Netflix è il mese dei finali: si chiudono Cent’anni di solitudine e Outer Banks, mentre tra i film arriva L’uomo dei sussurri con Robert De Niro. Ecco tutte le uscite del mese con le date, le trame e i cast.

Netflix affronta agosto con un mix di conferme e chiusure di cerchio: due delle sue serie più identitarie arrivano all’ultimo atto, il catalogo si riempie di titoli di richiamo e la produzione internazionale porta storie da Giappone, Corea, Argentina, Svezia, Sudafrica e Spagna. Ecco la guida completa.

Cent’anni di solitudine, seconda parte (5 e 26 agosto)

Il titolo più ambizioso del mese è la seconda parte di Cent’anni di solitudine, l’adattamento del capolavoro di Gabriel García Márquez, premio Nobel per la letteratura nel 1982: sette episodi dal 5 agosto e la puntata conclusiva, sotto forma di episodio speciale, il 26 agosto. Dopo la ratifica dell’armistizio Macondo non conosce ancora pace: temendo le minacce del colonnello Aureliano Buendía, i conservatori organizzano un attentato che, per un gioco del destino, porta in città Fernanda del Carpio da Bogotá. La donna sposa Aureliano Segundo, dando a Úrsula Iguarán i primi eredi legittimi, mentre l’altro gemello, José Arcadio Segundo, insegue il sogno del patriarca di collegare Macondo al resto del mondo. Una delle produzioni più ambiziose mai realizzate dalla piattaforma arriva così al suo compimento.

Outer Banks 5, l’ultima stagione (20 agosto)

Il 20 agosto tocca all’altro grande addio: la quinta e ultima stagione di Outer Banks. I Pogues sono a un punto di rottura dopo la tragica perdita di JJ in Marocco: bloccati lontano da casa e devastati dal lutto, hanno perso la Blue Crown e continuano ad affrontare minacce già note. Con Chandler Groff ancora in fuga, Dalia e i Corsairs alle calcagna e i Kooks intenzionati a togliere loro anche la casa in cui tornare, John B, Sarah, Kiara, Pope e Cleo dovranno affidarsi al loro ingegno e a una difficile alleanza con Rafe per non andare in pezzi.

Le altre serie del mese

Il calendario resta fitto per tutte e quattro le settimane. Il 2 agosto debutta il drama giapponese Gate 24: The Border, con una nuova agente tanto brillante nell’interpretare gli oggetti quanto impacciata con le persone, arruolata in un improvvisato ufficio delle dogane. Il 5 agosto arriva la terza stagione di 1670, la commedia satirica polacca ambientata nella Confederazione polacco-lituana del XVII secolo, e il 6 agosto la terza di Uno splendido errore: con le vite sentimentali ancora in bilico, Alex si dedica alla squadra di rodeo, Cole riprende in mano la propria vita e Jackie sviluppa lo spazio comunitario della città.

Il 7 agosto è il giorno più affollato: esce Alley Cats, la sitcom animata per adulti ideata e interpretata da Ricky Gervais, che segue un gruppo di gatti randagi britannici di tutti i ceti sociali mentre filosofeggiano sulla vita quotidiana, nello stile tra sentimento e critica sociale tipico dell’autore; insieme arrivano la quarta stagione di Muertos S.r.l., la commedia romantica coreana Our Sticky Love — una procuratrice perde la memoria e si ritrova a vivere con un allenatore di boxe che sostiene di esserne il fidanzato — e il drama indiano Operation Safed Sagar, tratto da una storia vera di piloti dell’aeronautica.

Il 13 agosto toccano a Tires 3 e al period drama australiano La mia brillante carriera, con l’inquieta e testarda Sybylla determinata a decidere della propria vita in un’epoca in cui ci si aspetta che trovi marito. Il 14 agosto arrivano Moria, rivisitazione stilizzata della vita dell’attrice e conduttrice argentina Moria Casán, e il crime sudafricano Umthetho, dove una procuratrice idealista si infiltra nella banda del fratello maggiore per salvare la vita del minore. Il 20 agosto, insieme a Outer Banks, escono il giapponese S&X, sul sessuologo Ichito Shimotori e la lotta personale che nasconde dietro la professione, e il mystery svedese Un sacrificio di sangue, con un detective costretto ad allearsi con il padre ex poliziotto dopo il brutale omicidio di due agenti.

Chiudono il mese la seconda stagione di Leanne (27 agosto) e, il 28 agosto, tre uscite in un giorno: il K-drama Mousetrap – Identità rubata, con uno scrittore solitario che si allea con uno spietato usuraio per riprendersi la vita da un uomo noto come Il Topo; la terza stagione del turco Mezarlık; e la miniserie spagnola Tutta la verità delle mie bugie, tratta dal romanzo di Elísabet Benavent, dove un viaggio di addio al nubilato fa affiorare sentimenti inespressi tra due coinquilini.

I film: De Niro e il thriller The Last House

Sul fronte film il titolo di punta è L’uomo dei sussurri (28 agosto), adattamento del bestseller di Alex North: Robert De Niro interpreta un ex detective costretto a riaprire un vecchio caso quando il nipote viene rapito, affiancato da Michelle Monaghan e Adam Scott. Il 7 agosto arriva il thriller fantascientifico The Last House, mentre il 13 agosto escono J. Edgar, il biopic di Clint Eastwood, e September 5 – La diretta che cambiò la storia, che ricostruisce il massacro delle Olimpiadi di Monaco 1972 dal punto di vista della redazione ABC impegnata nella diretta. Il 14 agosto è la volta di Don’t Say Good Luck, coming-of-age su una giovane attrice pronta al ruolo della vita nel musical scolastico proprio mentre la situazione familiare precipita.

Documentari, catalogo e l’evento SummerSlam

Tra i documentari spiccano Big Chicken: il complotto del fast food, prodotto dallo studio Mindhouse, con Mo Gilligan a indagare sull’ossessione mondiale per il pollo fritto, e Freefall: la resa dei conti per Boeing, seguito del Downfall del 2022. Il catalogo si arricchisce con le prime cinque stagioni di Chicago P.D. (1° agosto), le quattro stagioni de I Tudor con Jonathan Rhys Meyers (4 agosto), The Beekeeper, Gloria! e la saga completa di Final Destination, oltre a classici come Marie Antoinette, Nightcrawler e Zero Dark Thirty. Per gli appassionati di wrestling, infine, c’è l’evento live WWE SummerSlam.