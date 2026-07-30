Furkan Palalı, il Fikret di Terra amara, torna su Canale 5 con una commedia sentimentale costruita su una bugia detta per amore. Debutto lunedì 3 agosto alle 14:45, con Be My Sunshine che slitta alle 15:45: il pomeriggio estivo diventa tutto turco.

Il daytime di Canale 5 si arricchisce di un nuovo titolo: da lunedì 3 agosto 2026 debutta in prima visione My Sweet Lie (titolo originale Benim Tatlı Yalanım), dizi turca che unisce commedia sentimentale e dramma familiare, in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 e in streaming su Mediaset Infinity.

La trama: una dolce bugia per proteggere Kayra

Al centro del racconto, ambientato nella Istanbul dei giorni nostri, c’è Nejat Yılmaz, designer di una linea di occhiali di successo, che cresce da solo la figlia Kayra dopo essere stato abbandonato dalla moglie Aylin, sparita nel nulla a causa di una depressione post partum. Per proteggere la bambina da una verità troppo dolorosa, Nejat le racconta che la madre è lontana per aiutare i bambini in Africa, e per dare credibilità alla storia le scrive lettere a nome suo. Tutto cambia con l’incontro con Suna: una serie di coincidenze porta Kayra a scambiarla per la madre, e Suna e Nejat, imbarazzati ma commossi, decidono di reggere il gioco per non ferire la piccola. Da quella messa in scena, nata per amore, parte l’intera narrazione.

Il cast: Furkan Palalı dopo Terra amara

Il protagonista è Furkan Palalı, volto amatissimo dal pubblico italiano per il ruolo di Fikret Fekeli in Terra amara e concorrente di Ballando con le Stelle nel 2024. Accanto a lui Aslı Bekiroğlu nei panni della spumeggiante Suna Doğan e la giovane Lavinya Ünlüer in quelli di Kayra, vero centro emotivo della vicenda. Nel cast anche Ege Kökenli (Aylin), Gonca Sarıyıldız (Hande Eymen), Aslı İnandık, Sadi Celil Cengiz, Ali Yoğurtcuoğlu, Seda Türkmen, Cem Zeynel Kılıç e Ahmet Saraçoğlu. La serie è stata trasmessa in Turchia su Star TV nel 2019 per 28 episodi, che Mediaset distribuirà lungo tutta l’estate.

Come cambia il pomeriggio di Canale 5

L’arrivo di My Sweet Lie ridisegna il daytime estivo della rete ammiraglia: la nuova dizi occupa la fascia 14:45-15:45, finora riservata a Be My Sunshine, che dal 3 agosto slitta alle 15:45 con un solo episodio al giorno, mentre alle 16:15 la linea passa a Far Away. Un pomeriggio interamente dedicato alle produzioni turche, in attesa del ritorno a settembre dei programmi di Maria De Filippi.

Dove e quando vedere My Sweet Lie

My Sweet Lie va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5, a partire da lunedì 3 agosto 2026. Tutti gli episodi sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.