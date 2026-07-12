MotoGP GP Germania 2026: vince Marquez, classifica aggiornata

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026, dominando dall’inizio alla fine sul circuito del Sachsenring il 12 luglio. Una gara senza storia: il catalano ha preso la testa al via e non l’ha più ceduta, chiudendo i 30 giri (110 km abbondanti) con quasi due secondi di vantaggio sul secondo classificato. Sul podio con lui le due Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez. Il Mondiale, ormai, è una questione a tre. E c’è chi inizia a credere che il vero favorito non sia nemmeno il leader della classifica.

La gara: Marquez in fuga, cadono i rivali più pericolosi

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania, dominando la gara sul circuito del Sachsenring fin dal primo giro. Il copione era prevedibile dopo un sabato da manuale: pole position, record della pista in 1’19″041, vittoria della Sprint. La domenica ha fatto il resto. I due rivali più accreditati, il fratello Alex e Fabio Di Giannantonio, sono entrambi finiti per terra, lasciando Marc libero di amministrare senza pressione.

L’unico che avrebbe potuto impensierirlo era Alex Márquez, caduto però all’ultima curva del giro 9. Di Giannantonio, in partenza, era stato sorpassato dai due Trackhouse, prima di cadere al giro 4. A quel punto la gara si è svuotata di tensione. Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania, tredicesima vittoria in carriera al Sachsenring. Ai Ogura è arrivato secondo conquistando simultaneamente la seconda piazza nella classifica iridata, mentre l’altra Aprilia del team Trackhouse ha completato il podio con Raul Fernandez.

Quarto Pedro Acosta su KTM e quinto il leader della classifica piloti Jorge Martin su Aprilia, che conserva 14 punti di vantaggio su Ogura e 18 su Marc Marquez. Bagnaia ha chiuso sesto dopo aver tentato in più occasioni di superare Martin nelle ultime tornate, senza mai riuscirci. Non hanno finito la gara Di Giannantonio, caduto al quarto giro, Mir all’ottavo, Alex Marquez al nono, Crutchlow al ventiduesimo e Vinales.

Il “Grande Slam” di Marquez: pole, record, Sprint e gara

Marc Marquez, dopo pole position e vittoria Sprint, ha completato il suo weekend perfetto vincendo una gara dove è sempre stato in testa. Si tratta di uno di quei weekend che entrano nella leggenda: nessun cedimento, nessun momento di crisi, nessun avversario davvero in grado di tenergli il passo. Per il catalano è la vittoria numero 13 sul tracciato tedesco, a confermare un feeling enorme con la pista vicina al confine con la Repubblica Ceca.

Va detto che il Sachsenring è storicamente il territorio di caccia di Marquez come nessun altro circuito al mondo per nessun altro pilota. Ma questa volta la prestazione ha un peso specifico diverso, perché arriva in un momento chiave del campionato. In classifica mondiale Martin allunga sul secondo posto, ora occupato da Ogura, ma soprattutto sale al terzo posto Marquez, in piena corsa nonostante un avvio di campionato difficilissimo tra errori e infortuni. Al Mugello era a meno 102 da Bezzecchi, quattro GP dopo è appena 18 lunghezze dalla vetta. Una rimonta che ha del clamoroso.

Bezzecchi: clavicola rotta, un’estate da ricostruire

La notizia più pesante del weekend tedesco porta il nome di Marco Bezzecchi. Dopo una serie di weekend complicati culminati con la perdita della leadership del Mondiale, il pilota Aprilia è stato protagonista di un violento highside nella Q2 del GP di Germania. Il riminese ha perso il controllo della RS-GP alla velocissima curva 7, venendo sbalzato dalla moto a oltre 130 km/h e ricadendo pesantemente sull’asfalto prima di rotolare nella ghiaia.

Gli esami radiografici hanno evidenziato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra. Come confermato da Aprilia, il pilota è rientrato immediatamente in Italia per sottoporsi a un intervento chirurgico eseguito dal dottor Giuseppe Porcellini. Quattro gran premi consecutivi senza raccogliere un solo punto, l’ultimo dei quali interrotto bruscamente durante le qualifiche. Un momento durissimo, amplificato dall’ironia del destino: la clavicola rotta è lo stesso identico infortunio che Bezzecchi aveva causato — involontariamente — a Marquez in Indonesia l’anno scorso.

Con la pausa estiva, il pilota Aprilia avrà a disposizione tre settimane senza gare che gli permetteranno di concentrarsi sulla guarigione e provare a recuperare in tempo per il prossimo appuntamento in calendario, il Gran Premio di Silverstone. Dai social, Bezzecchi ha mandato un segnale di determinazione: parole asciutte e combattive, quelle di chi sa di dover ricominciare ma non ha intenzione di mollare.

Come cambia la classifica mondiale dopo la Germania

Il GP di Germania ridisegna sensibilmente gli equilibri del Mondiale. In classifica mondiale Martin allunga e si porta a +14 sul secondo posto ora occupato da Ogura, ma a fare paura è soprattutto Marquez, salito al terzo posto e a sole 18 lunghezze dalla vetta. Il quadro è cristallino: tre piloti in meno di 20 punti a metà stagione, con Bezzecchi che esce dalla zona calda e potrebbe rientrare a Silverstone con un ritardo ulteriore.

In testa alla classifica c’è ancora Martin, che dimostra di riuscire a lottare per il podio solo quando l’Aprilia è perfetta, altrimenti soffre. Il rivale più accreditato di Marquez pare al momento Ai Ogura: il giapponese, secondo al traguardo e nel Mondiale, è il più costante dei piloti Aprilia. Il punto è che Marquez non ha bisogno che l’Aprilia sia perfetta: lui domina anche quando i circuiti non gli si addicono per vocazione. E al Sachsenring — il suo regno — ha semplicemente fatto quello che sa fare meglio.

Moto2 e Moto3: le altre gare della domenica tedesca

Domenica ricca anche nelle classi inferiori. In Moto2, Ivan Ortolà ha fatto il bis dopo il successo a Brno, ottenendo la seconda vittoria in Germania e alzando enormemente le sue quotazioni in vista del mercato della massima categoria. Solo Daniel Holgado nel finale ha provato a mettere in dubbio la vittoria del connazionale, dovendo accontentarsi del secondo posto. Izan Guevara ha completato il podio e conquistato punti preziosi in classifica, riavvicinandosi a Manu Gonzalez, solo sesto al traguardo. È caduto ancora Celestino Vietti, per lui secondo ritiro consecutivo con scivolata in classifica Mondiale, dove precipita al settimo posto.

In Moto3 gara spettacolare. Brian Uriarte è diventato il primo inseguitore di Maximo Quiles nel Mondiale vincendo uno splendido duello proprio contro il leader della classifica iridata, conquistando la sua seconda vittoria di stagione e salendo al secondo posto nel Mondiale. Ha completato il podio Matteo Bertelle, riportando il tricolore sul terzo gradino in Moto3. D’altra parte, nonostante il secondo posto in gara, Quiles ha aumentato il vantaggio in classifica iridata, che ora tocca quota 104 punti: un’enormità quando il campionato è a metà della sua durata.

Cosa succede dopo la pausa estiva: occhi puntati su Silverstone

Con la bandiera a scacchi del Sachsenring, il Mondiale va in vacanza. La MotoGP tornerà in pista domenica 9 agosto a Silverstone con il Gran Premio di Gran Bretagna per la ripresa dopo la sosta estiva. Tre settimane di pausa che potrebbero cambiare molte cose: Bezzecchi dovrà recuperare dall’operazione, Martin dovrà trovare la continuità che gli è mancata nella seconda parte del girone di andata, Ogura dovrà confermare di essere davvero pronto per lottare fino in fondo al titolo.

Ma il vero tema dell’estate è uno solo: Marquez è tornato, e questa volta sul serio. Un avvio di stagione disastroso si è trasformato, gara dopo gara, in una rimonta che nessuno aveva previsto. A 18 punti dalla vetta, a metà campionato, con il feeling della Ducati che cresce a ogni uscita. Il campione del mondo in carica non è solo in corsa: è già lì, alle spalle di Martin, a guardarlo. E non sembra avere intenzione di aspettare ancora a lungo.