Milo Infante e Salvo Sottile, botta e risposta su Ore 14

Doveva essere un normale passaggio di testimone e si è trasformato nel primo caso televisivo dell’estate. Dopo l’intervista al Messaggero in cui Milo Infante ha raccontato l’addio alla Rai dopo 22 anni e ha lanciato una frecciata al collega che erediterà “Ore 14”, Salvo Sottile ha replicato punto su punto sui social. Con una metafora calcistica che è già diventata virale — e una battuta sul “fuso orario di Mediaset”.

Doveva essere un semplice cambio della guardia. Invece l’addio di Milo Infante alla Rai e l’arrivo di Salvo Sottile alla conduzione di “Ore 14” hanno acceso il primo scontro televisivo dell’estate: a distanza, a colpi di interviste e storie su Instagram, con un crescendo di frecciate che sposta il dibattito dal futuro del programma alle regole non scritte del mestiere.

La scintilla: l’intervista di Infante al Messaggero

Tutto parte da una lunga intervista rilasciata da Milo Infante al Messaggero, in cui il giornalista rompe il silenzio sul suo passaggio a Mediaset dopo ventidue anni di servizio pubblico. Infante respinge l’idea di essere stato allontanato — sostiene di essersene andato quando ha capito che il suo tempo in Rai era finito — e chiarisce di non aver scelto Mediaset per ragioni economiche, ma per divergenze su considerazione e progettualità.

Nel corso dell’intervista, però, arriva anche il passaggio destinato a innescare il caso. Parlando del collega che raccoglierà la sua eredità a “Ore 14”, Infante racconta di aver visto su Instagram una locandina realizzata con l’intelligenza artificiale con il volto di Sottile, giudicandola “un po’ triste”. Poi riconosce le qualità del collega, ricorda di avergli risposto con un in bocca al lupo dopo un messaggio ricevuto, ma aggiunge di essersi aspettato che la Rai cambiasse il titolo del programma, “un po’ come il ritiro della maglia nel calcio”.

È quella metafora sportiva a far scattare la replica.

La risposta di Sottile: “Non si ritira la maglia quando cambi azienda”

Salvo Sottile risponde a stretto giro con un lungo intervento sui propri profili social, definendo l’intervista di Infante una requisitoria contro la Rai e i suoi dirigenti.

Il primo chiarimento riguarda la locandina: Sottile spiega di non averla realizzata, precisando che l’immagine era stata creata da un follower e poi condivisa da chi cura la sua comunicazione perché l’aveva trovata simpatica.

Ma è sul “ritiro della maglia” che il conduttore siciliano affonda, restando dentro la stessa metafora calcistica. Le maglie, osserva, si ritirano quando ci si chiama Maradona, Totti o Baresi: non quando si cambia azienda. Sottile aggiunge che la decisione di conservare il titolo non era sua ma della Rai, che ha scelto di mantenere “Ore 14” perché considerato un brand importante; se fosse dipeso da lui, ammette, forse gli avrebbe persino dato un nome diverso.

Poi la stoccata finale, servita con eleganza ma affilata: Sottile fa notare che Infante, quando ha dovuto battezzare il proprio nuovo programma su Rete 4, lo ha chiamato “Ore 11”. In pratica, ironizza, “Ore 14” con il fuso orario di Mediaset. E chiude ricordando che, prima di chiedere il ritiro di una maglia, bisognerebbe entrare nella storia del club — cosa che in televisione, come nel calcio, riesce a pochissimi.

Il retroscena: sui soldi, Sottile difende il collega

C’è un dettaglio che nel racconto della polemica rischia di perdersi, ed è forse il passaggio più interessante della replica.

Sottile nota che Infante ha sentito il bisogno di ribadire più volte di non essere andato a Mediaset per denaro, probabilmente perché nelle scorse settimane diversi utenti lo avevano accusato di essersi “venduto” per un contratto più ricco. E qui, invece di infierire, prende le sue difese: non vede dove sarebbe il problema, perché andare a guadagnare di più sarebbe una scelta del tutto legittima. Si chiama mercato, aggiunge, e non c’è nulla di cui vergognarsi.

Un passaggio che restituisce la misura reale dello scontro: non una guerra personale, ma una divergenza sul senso di proprietà di un programma televisivo.

Perché il nome “Ore 14” è il vero nodo

Dietro le frecciate c’è una questione editoriale tutt’altro che banale: a chi appartiene un programma? Al conduttore che lo ha reso riconoscibile o all’azienda che lo produce?

Per Sottile la risposta è netta: “Ore 14” è un marchio editoriale della Rai e non appartiene a chi lo conduce. A sostegno della sua tesi porta un precedente che conosce bene, avendolo vissuto in prima persona: “Quarto Grado”, programma che ha mantenuto nome e identità anche dopo il suo addio.

Un argomento solido, che in televisione ha innumerevoli precedenti. Ma che si scontra con la percezione — legittima anche quella — di chi un programma lo ha costruito puntata dopo puntata, fino a farlo coincidere con il proprio volto.

Infante chiude: “A lui ho già fatto il mio in bocca al lupo”

La replica di Sottile non ha trovato una controreplica altrettanto accesa. Interpellato da Libero Magazine, Infante ha scelto la via della chiusura: ha risposto di non saper cosa aggiungere e di aver già fatto il suo in bocca al lupo al collega.

Una scelta che, almeno per ora, riporta la vicenda nell’alveo del confronto professionale e la allontana dalla polemica personale.

Cosa succede adesso: le date dei due programmi

Il vero verdetto, come sempre in televisione, lo darà il pubblico. E i tempi sono già fissati:

“Ore 11” con Milo Infante debutta il 24 agosto su Rete 4 , dal lunedì al venerdì, dalle 11.00 alle 13.00. Il conduttore ha chiarito che non sarà una copia di “Ore 14”: ci sarà la sua idea di cronaca, ma con un linguaggio nuovo. Per lui è previsto anche un programma in prima serata.

debutta il , dal lunedì al venerdì, dalle 11.00 alle 13.00. Il conduttore ha chiarito che non sarà una copia di “Ore 14”: ci sarà la sua idea di cronaca, ma con un linguaggio nuovo. Per lui è previsto anche un programma in prima serata. “Ore 14” con Salvo Sottile riparte il 14 settembre su Rai 2, dal lunedì al venerdì, dalle 14.05 alle 15.30. Sottile parla di una bella sfida: raccogliere un prodotto già consolidato e farlo crescere, con un percorso graduale che punta a conquistare il favore del pubblico.

Due programmi, due reti, due orari diversi. E un confronto che, cominciato con una metafora calcistica, si giocherà — inevitabilmente — sul campo degli ascolti.

Domande frequenti

Cosa ha detto Milo Infante su Salvo Sottile? Nell’intervista al Messaggero ha definito “un po’ triste” una locandina realizzata con l’intelligenza artificiale con il volto di Sottile, e ha dichiarato di essersi aspettato che la Rai cambiasse il titolo di “Ore 14”, paragonando la cosa al ritiro della maglia nel calcio. Ha comunque riconosciuto le qualità professionali del collega.

Come ha risposto Salvo Sottile? Con un lungo intervento sui social. Ha chiarito che la locandina era stata realizzata da un follower, ha ricordato che le maglie si ritirano per campioni come Maradona, Totti o Baresi e non quando si cambia azienda, e ha ironizzato sul nome del nuovo programma di Infante, “Ore 11”, definendolo “Ore 14” con il fuso orario di Mediaset.

Perché la Rai ha mantenuto il titolo “Ore 14”? Secondo quanto spiegato da Sottile, perché l’azienda lo considera un brand editoriale importante. La decisione, ha precisato, non è stata sua.

Quando iniziano i due programmi? “Ore 11” con Milo Infante parte il 24 agosto su Rete 4 (11.00-13.00). “Ore 14” con Salvo Sottile riparte il 14 settembre su Rai 2 (14.05-15.30).