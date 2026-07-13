Nel 2026 la certificazione IP67 non è più un elemento distintivo: è lo standard sopra i 50 euro. Le vere differenze stanno altrove — se lo speaker galleggia, se regge la sabbia, quanto dura davvero la batteria rispetto a quella dichiarata. E c’è una cosa che nessun grado IP protegge, ed è proprio quella che uccide gli speaker in spiaggia. Ecco sei modelli a confronto e cosa guardare prima di comprare.

Portare la musica sotto l’ombrellone è diventato facile: qualunque speaker sopra i 50 euro oggi è impermeabile. Il problema è che “impermeabile” viene usato come se significasse “indistruttibile al mare”, e non è la stessa cosa. Prima dei modelli, quindi, servono tre chiarimenti che valgono più di qualsiasi classifica.

Come leggere davvero le sigle IP

Il codice IP contiene due cifre. La prima indica la protezione dalla polvere, la seconda dall’acqua.

IPX7 : resiste all’immersione fino a 1 metro per 30 minuti, ma non è stato testato contro la polvere . La “X” significa esattamente questo: nessun test.

: resiste all’immersione fino a 1 metro per 30 minuti, ma . La “X” significa esattamente questo: nessun test. IP67 : aggiunge la protezione totale dalla polvere. Per la spiaggia — dove la sabbia fine è ovunque — è la scelta più sensata.

: aggiunge la protezione totale dalla polvere. Per la spiaggia — dove la sabbia fine è ovunque — è la scelta più sensata. IP68: immersione oltre il metro, secondo le specifiche del produttore.

Sotto l’IPX7, qualunque dicitura tipo “resistente agli schizzi” senza un numero è marketing: non sopravvive alla caduta in piscina.

Le due cose che nessuno vi dice

1. Acqua salata, sabbia e crema solare non sono coperte da nessuna certificazione IP. I test si fanno in acqua dolce. Un IP67 in spiaggia va comunque risciacquato con acqua dolce a fine giornata — è la singola abitudine che allunga di più la vita del vostro speaker.

2. Impermeabile non significa galleggiante. Sono due caratteristiche separate, e molti dei modelli più venduti — JBL Charge, Sony SRS-XB100 — vanno a fondo. Se lo usate su un pedalò, su un gommone o a bordo piscina, il galleggiamento conta più della potenza.

E un’ultima avvertenza sulle batterie: le autonomie dichiarate sono misurate a volume moderato. Nei test di laboratorio la durata reale a volume alto è spesso vicina alla metà del dato di marketing.

I 6 modelli a confronto

Modello Grado IP Galleggia Autonomia dichiarata Punto di forza JBL Charge 6 IP68 No 28 ore Powerbank integrato, 45 W UE Wonderboom 4 IP67 Sì 14 ore Suono a 360°, indistruttibile Bose SoundLink Flex 2ª gen IP67 Sì 12 ore (ma vedi sotto) Qualità audio Soundcore Boom 2 IPX7 Sì 24 ore 80 W, volume da festa Sony SRS-XB100 IP67 No 16 ore Compattezza e prezzo Tribit StormBox Micro 2 IP67 No 12 ore Cinturino integrato, tascabile

1. JBL Charge 6 — il più completo

Il riferimento della categoria. Certificazione IP68, resistenza agli urti fino a un metro di caduta, 45 W RMS (35 W woofer + 10 W tweeter), autonomia dichiarata fino a 28 ore e ricarica rapida che con 10 minuti restituisce 150 minuti di musica. Ha il powerbank integrato — carica lo smartphone via USB — e supporta Auracast per collegare più speaker JBL.

Il limite: non è progettato per galleggiare, e con quasi un chilo di peso è tra i più ingombranti della selezione. Ottimo sotto l’ombrellone, meno rassicurante su una barca.

Prezzo: listino 199,99 euro, ma si trova regolarmente tra i 129 e i 149 euro.

2. Ultimate Ears Wonderboom 4 — il migliore per il mare vero

Se il criterio è “lo porto in acqua senza pensieri”, questo è il modello da battere. IP67, galleggia, suono a 360° che si diffonde uguale in tutte le direzioni (utile quando è appoggiato su un telo), 14 ore di autonomia, ricarica USB-C, portata Bluetooth fino a 40 metri e modalità Outdoor Boost che rialza le frequenze che si perdono all’aperto.

È lo speaker da dare in mano a un bambino a bordo piscina senza trattenere il respiro.

Il limite: bassi limitati dalle dimensioni. Non è lo speaker da festa.

3. Bose SoundLink Flex (2ª gen) — il migliore per qualità audio

Il più raffinato del gruppo: IP67, galleggia con la griglia rivolta verso l’alto, corpo in silicone resistente a urti e ruggine, tecnologia PositionIQ che regola l’equalizzazione a seconda di come è posizionato.

Attenzione, e questo è il dato onesto: Bose dichiara fino a 12 ore, ma nei test continuativi di RTINGS l’autonomia misurata scende a circa 6-7 ore. Da mettere in conto per una giornata intera. Bose stessa, inoltre, precisa che pur galleggiando non è pensato per essere usato dentro l’acqua.

Prezzo: fascia alta (attorno ai 150-170 euro di listino).

4. Soundcore Boom 2 — il volume da festa

Ottanta watt, galleggia, maniglia integrata, autonomia dichiarata 24 ore e possibilità di accoppiamento stereo con un secondo esemplare. È lo speaker per il gruppo numeroso, il gazebo, la festa in spiaggia.

Il limite, importante: la certificazione è IPX7, non IP67. Cioè: resiste all’immersione ma non è stato testato contro la polvere. In un contesto di sabbia fine, è un compromesso che va valutato con attenzione. Pesa inoltre circa 1,7 kg.

5. Sony SRS-XB100 — il migliore rapporto qualità/prezzo

Compatto (circa 274 grammi), IP67, 16 ore dichiarate, cinturino removibile, microfono integrato e possibilità di accoppiare due unità in stereo. È l’acquisto d’impulso sensato: costa poco, fa il suo lavoro e sta in una tasca dello zaino.

Il limite: non galleggia, e la potenza è modesta. Per l’ascolto personale o in due va benissimo, per sonorizzare un gruppo no.

6. Tribit StormBox Micro 2 — il più pratico da trasportare

Circa 315 grammi, IP67, cinturino in gomma integrato sul retro che si aggancia al manubrio della bici, allo zaino o al bracciolo della sdraio senza bisogno di moschettoni. Bluetooth 5.3 con una tenuta di connessione notevole anche oltre i 30 metri all’aperto. Autonomia dichiarata 12 ore.

Il limite: il driver da 10 W è tarato sui medi, quindi i bassi si assottigliano ad alto volume. Perfetto per podcast, acustico e playlist di sottofondo; meno per la musica elettronica.

Quale scegliere, in una riga

Uso in acqua (gommone, pedalò, bordo piscina) → Wonderboom 4 o Bose Flex: galleggiano.

→ Wonderboom 4 o Bose Flex: galleggiano. Ombrellone, gruppo numeroso, festa → Soundcore Boom 2 per il volume, JBL Charge 6 se volete anche il powerbank e la protezione dalla sabbia.

→ Soundcore Boom 2 per il volume, JBL Charge 6 se volete anche il powerbank e la protezione dalla sabbia. Budget contenuto → Sony SRS-XB100.

→ Sony SRS-XB100. Zaino, bici, escursioni → Tribit StormBox Micro 2.

→ Tribit StormBox Micro 2. Qualità del suono prima di tutto → Bose SoundLink Flex, mettendo però in conto l’autonomia reale.

Domande frequenti

IP67 o IPX7: qual è la differenza per il mare? IPX7 protegge dall’immersione ma non è testato contro la polvere. IP67 aggiunge la protezione totale dalla polvere ed è quindi preferibile in spiaggia, dove la sabbia fine è il vero nemico.

Uno speaker IP67 può finire in acqua di mare? Le certificazioni IP si testano in acqua dolce: acqua salata, sabbia e creme solari non sono coperte da nessun grado IP. Anche un IP67 va risciacquato con acqua dolce dopo l’uso in spiaggia.

Quali di questi speaker galleggiano? Ultimate Ears Wonderboom 4, Bose SoundLink Flex (2ª generazione) e Soundcore Boom 2. JBL Charge 6, Sony SRS-XB100 e Tribit StormBox Micro 2 no.

L’autonomia dichiarata corrisponde a quella reale? Quasi mai. I dati di targa sono misurati a volume moderato: a volume alto la durata effettiva può ridursi anche della metà. Il Bose SoundLink Flex, per esempio, dichiara 12 ore ma nei test continuativi di RTINGS si è attestato attorno alle 6-7.

Conviene pagare di più solo per l’impermeabilità? No. Nel 2026 l’IP67 è lo standard di fatto sopra i 50 euro. Le differenze di prezzo si giustificano con batteria, potenza, qualità dei driver e funzioni extra come il powerbank o l’accoppiamento multi-speaker.