Lunedì 13 luglio l’Arena del Levante ha ospitato l’unica data nel Sud Italia del “One Assassination Under God Tour”. Per Marilyn Manson è il debutto assoluto in Puglia, dopo Ferrara e prima della tappa romana. Sul palco un artista tornato a fare sul serio: il rientro di Tim Skold alla chitarra, un inedito appena entrato in scaletta e trent’anni esatti da “Antichrist Superstar”. Ad aprire la serata, il duo australiano Vowws.

BARI – Ci sono voluti trent’anni di carriera, dodici album e una manciata di reincarnazioni artistiche, ma alla fine il Reverendo del rock è arrivato anche in Puglia. Lunedì sera Marilyn Manson ha suonato alla Fiera del Levante di Bari: prima volta assoluta in regione, unica data del tour in tutto il Sud Italia.

La serata

Il concerto si è tenuto nell’area 47 del quartiere fieristico, con accesso dall’ingresso Edilizia. Porte aperte alle 18.30, apertura affidata ai Vowws — duo australiano formato da Matt Campbell e Rizz Khanjani, che definiscono la propria musica “death pop” — e ingresso di Manson previsto alle 21.15.

È una tappa del “One Assassination Under God Tour”, la tournée che accompagna il dodicesimo album in studio dell’artista, “One Assassination Under God – Chapter 1”, pubblicato nel novembre 2024 per Nuclear Blast. Il disco che ha segnato il suo ritorno sulle scene dopo anni di assenza dai palchi.

La struttura dello spettacolo, ormai consolidata nelle date precedenti, attraversa l’intera discografia: si apre con “Nod If You Understand”, passa per “Disposable Teens”, “The Nobodies”, “The Dope Show”, “Sweet Dreams (Are Made of This)”, “mOBSCENE” e “The Beautiful People”, fino alla cover di “Personal Jesus” dei Depeche Mode.

Il ritorno di Tim Skold — e cosa cambia nel suono

Chi ha seguito Manson nell’ultimo tour invernale ha trovato una novità sostanziale nella formazione: il posto del chitarrista Tyler Bates — che resta collaboratore in studio — è stato preso dallo svedese Tim Skold, già membro della band dal 2003 al 2007.

Non è un dettaglio da collezionisti. Il rientro di Skold ha riportato in scaletta alcuni dei brani scritti a quattro mani, come “This Is the New Shit” e “mOBSCENE”, entrambi da “The Golden Age of Grotesque”: pagine che erano rimaste fuori dal repertorio live per anni e che restituiscono al set una componente più elettronica e tagliente.

“Exit Wound”, il nuovo capitolo in arrivo

Nelle date italiane ha debuttato dal vivo “Exit Wound”, il singolo che anticipa la seconda parte del progetto “One Assassination Under God”, attesa per agosto.

È il segnale che il ritorno non era un’operazione nostalgia: c’è materiale nuovo, e continua ad arrivare.

Trent’anni da “Antichrist Superstar”

C’è una coincidenza che dà a questo passaggio italiano un peso particolare: cadono i trent’anni da “Antichrist Superstar”, l’album del 1996 che conteneva “The Beautiful People” e “Tourniquet” e che trasformò Brian Hugh Warner — questo il vero nome di Manson — in un fenomeno globale.

Da lì in poi la traiettoria è nota: “Mechanical Animals” (1998) con “The Dope Show” e “Rock Is Dead”, “Holy Wood” (2000) con “The Nobodies”, poi “The Golden Age of Grotesque”. Dodici album in poco più di trent’anni, e un immaginario — religione, potere, identità, media — che ha ridefinito l’estetica del rock alternativo.

Un artista in ricostruzione

Il Manson di oggi non è quello degli anni Novanta, e non finge di esserlo. Lo show è più misurato, la teatralità resta ma è governata, e la voce — dopo un decennio difficile — è tornata a reggere il palco.

Il suo rientro dal vivo, dal sold out dell’Alcatraz di Milano nel febbraio 2025 in poi, è stato letto come una rinascita artistica. E il passaggio italiano di questa estate — Ferrara, Bari, Roma — lo ha confermato: non più il demone mediatico di trent’anni fa, ma un performer che ha ancora qualcosa da dire e un pubblico pronto ad ascoltarlo.

Bari, per una notte, è stata il centro del rock internazionale.

Domande frequenti

Quando e dove ha suonato Marilyn Manson a Bari? Lunedì 13 luglio 2026 alla Fiera del Levante (Arena del Levante, area 47, accesso da ingresso Edilizia). Porte aperte alle 18.30, Vowws in apertura, Manson sul palco alle 21.15. Era l’unica data nel Sud Italia del tour.

Quali sono le date italiane del tour? Ferrara Summer Festival, Piazza Ariostea, l’11 luglio; Bari il 13; Roma, Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 14 luglio (sold out).

Qual è l’ultimo album di Marilyn Manson? “One Assassination Under God – Chapter 1”, dodicesimo disco in studio, uscito il 22 novembre 2024 per Nuclear Blast. La seconda parte del progetto è attesa ad agosto ed è anticipata dal singolo “Exit Wound”.

Chi sono i Vowws? Un duo australiano formato da Matt Campbell e Rizz Khanjani, che definisce la propria musica “death pop”: hanno aperto tutte le date italiane del tour.