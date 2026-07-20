L’ex Miss Italia si racconta a Monica Setta nella puntata di martedì 21 luglio 2026 alle 21.20 su Rai 2: l’amore con Stefano Oradei sposato nel 2024, il tentativo di avere un figlio insieme e la scelta di fermarsi.

Manila Nazzaro a Storie al bivio di sera: "Con Stefano volevamo un figlio nostro, ma la nostra famiglia è già perfetta così"

Manila Nazzaro è tra le ospiti della nuova puntata di Storie al bivio di sera, in onda martedì 21 luglio 2026 alle 21.20 su Rai 2. Nel salotto di Monica Setta, l’ex Miss Italia e conduttrice si apre su uno dei capitoli più intimi della sua vita: l’amore con il marito Stefano Oradei e il desiderio, poi accantonato, di avere un figlio insieme.

L’amore con Stefano Oradei: “Uniti come al primo bacio”

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, ballerino ed ex volto di Ballando con le stelle, si sono sposati nel maggio 2024 a Roma. Un amore nato da un colpo di fulmine, come conferma la stessa Manila a Monica Setta: innamorati “al primo sguardo” e, a due anni dalle nozze, “ancora uniti proprio come al primo bacio”.

Per Nazzaro si tratta del secondo matrimonio, dopo quello con l’ex calciatore Francesco Cozza, da cui sono nati i due figli Francesco Pio e Nicolas.

Il figlio cercato e la scelta di dire basta

Il passaggio più toccante dell’intervista riguarda la maternità. Con Oradei, Manila ha tentato di avere un terzo figlio, il primo della coppia, prima di decidere a un certo punto di fermarsi.

“Io e Stefano siamo già una grandissima famiglia con i miei due figli”, spiega la conduttrice a Monica Setta. “Ma da parte nostra c’era comunque il desiderio di avere un figlio nostro, che in realtà avrebbe amplificato una famiglia che è già perfetta così”.

Un tema che Nazzaro aveva già toccato in passato, raccontando il percorso affrontato con il marito anche attraverso la procreazione medicalmente assistita, senza però riuscire a coronare quel sogno. A Storie al bivio di sera arriva ora la consapevolezza di una scelta chiusa senza rimpianti: la famiglia, per Manila, è già completa.

Gli altri ospiti della puntata

Nella stessa serata, Monica Setta intervista Katia Ricciarelli, che a quasi un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo racconta le verità mai dette sui suoi grandi amori, e Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana.

Dove vedere Storie al bivio di sera

Storie al bivio di sera va in onda martedì 21 luglio 2026 alle 21.20 su Rai 2, con la conduzione di Monica Setta. La puntata è disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay.