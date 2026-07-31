Locus Festival 2026: il programma di agosto a Locorotondo

Dopo oltre 25.000 presenze tra giugno e luglio, il Locus Festival 2026 entra nel vivo: dal 5 al 15 agosto Locorotondo ospita concerti, incontri e percorsi sonori con Mannarino, i cani, Vinicio Capossela, Thundercat, Subsonica e l’alba di Ferragosto con Cosmo, prima della chiusura del 2 settembre al Parco Archeologico di Egnazia con la reunion dei C.S.I. La ventiduesima edizione è dedicata al centenario di Miles Davis.

Il bilancio di metà percorso parla chiaro: oltre 25.000 presenze tra giugno e luglio, un pubblico internazionale in crescita e altrettanti biglietti già venduti per gli appuntamenti in arrivo. Con questi numeri il Locus Festival 2026 si prepara al mese di agosto, il cuore della sua ventiduesima edizione, con un calendario che intreccia concerti, cinema, incontri e installazioni sonore tra Locorotondo — il borgo della Valle d’Itria che del festival è da sempre casa — e alcune tappe fuori porta.

L’apertura: Enzo Avitabile in piazza e Alberto Ferrari nelle Grotte di Castellana

Si parte mercoledì 5 agosto con la prima volta di Enzo Avitabile al Locus. Il festival gli dedica una serata-omaggio interamente gratuita in Piazza Aldo Moro a Locorotondo: prima la proiezione di “Music Life”, il documentario che il regista premio Oscar Jonathan Demme ha dedicato al musicista, alla sua Napoli e alla sua ricerca sonora, poi il concerto del Maestro con la sua band.

Giovedì 6 agosto il festival si sposta per una notte nelle Grotte di Castellana, che accolgono Alberto Ferrari in versione solitaria. La voce e chitarra dei Verdena, oggi anche negli I Hate My Village, porta nello scenario sotterraneo un live essenziale, tra brani del repertorio della band bergamasca e riletture di canzoni che hanno segnato il suo percorso.

Nove giorni alla Masseria Ferragnano e il giardino sonoro di Andrea Laszlo De Simone

Da venerdì 7 a sabato 15 agosto il Locus torna ad animare Locorotondo per nove giorni consecutivi, con i concerti serali alla Masseria Ferragnano e gli appuntamenti gratuiti di Word Sound & Movies in Piazza Aldo Moro nel tardo pomeriggio.

Nel Giardino Storico della Masseria fa tappa inoltre il percorso legato a “Una Lunghissima Ombra”, l’ultimo album di Andrea Laszlo De Simone, con un’installazione site-specific realizzata in esclusiva per il festival. Lo Studio Pase, già partner delle esperienze immersive dedicate al disco del cantautore torinese, ha riprogettato il giardino dal punto di vista sonoro su tre livelli di ascolto: un ambiente aumentato in cui i suoni reali del luogo si fondono con le atmosfere del disco. L’installazione è visitabile dal 7 al 15 agosto con due ingressi al giorno (10:00-12:30 e 19:00-01:30), al costo di 5 euro o gratuitamente con il Locus Locorotondo Pass.

Il programma dei concerti: da Marco Castello a Mannarino

Venerdì 7 agosto la Masseria riparte con una serata a tre voci: il cantautore siciliano Marco Castello, tra jazz-funk mediterraneo e ironia, torna da headliner dopo i passaggi delle scorse edizioni forte del terzo album “Quaglia Sovversiva”; con lui il soul internazionale di Jalen Ngonda, rivelazione della Daptone Records con l’album d’esordio “Come Around and Save Me”, e l’italo-disco rétro-futurista dei Mind Enterprises, reduci dal Coachella.

Sabato 8 agosto è la volta de i cani: il progetto di Niccolò Contessa, che ha ridefinito il lessico dell’indie-pop italiano da “Il sorprendente album d’esordio de I Cani” a “Glamour” e “Aurora” fino al recente “post mortem”, trasforma il racconto della quotidianità in rito collettivo. In apertura l’hyperpop etereo di Faccianuvola e il debutto omonimo dei Satantango, ritratto inquieto della provincia cremonese tra shoegaze e ironia amara.

Domenica 9 agosto torna Mannarino con il suo universo di folk e ritmi mediterranei, testi visionari ed energia scenica. Nella stessa serata gli Ezra Collective, punta della nuova scena jazz britannica guidata dal batterista Femi Koleoso (anche nei Gorillaz), con un sound che fonde eredità di Coltrane, Fela Kuti e club culture inglese, dalla nomination al Mercury Prize con “Where I’m Meant To Be” fino ai più recenti lavori. Apre il bassista e producer di Martina Franca Dario Jacque con l’album “SANG”, chiude il dj set di Napoli Segreta tra funk, disco e ritmi mediterranei.

Silvestri e Fulminacci, l’elettronica, Capossela e Thundercat

Lunedì 10 agosto, in un’esclusiva assoluta per l’Italia già sold out, Fulminacci e Daniele Silvestri condividono il palco costruendo un ponte generazionale nella scuola romana del cantautorato: Silvestri, nell’unica data estiva con la band al completo, ripercorre trent’anni di poesia ritmica e impegno civile; Fulminacci, fresco del Premio della Critica “Mia Martini” conquistato al Festival di Sanremo 2026 con “Stupida sfortuna”, presenta l’ultimo album “Calcinacci”.

Martedì 11 agosto la serata è dedicata alle vie dell’elettronica: dal Belgio i 2manydjs dei fratelli Dewaele, architetti del crossover rock-elettronica anche con i Soulwax; il “french touch” sofisticato di Sébastien Tellier con il nuovo album “Kiss The Beast”, uscito a inizio 2026; e il duo francese Il Est Vilaine, diventato virale con “Surf Rider”, brano scelto da Paolo Sorrentino come motivo ricorrente della colonna sonora de “La Grazia”. Apre la cantautrice salentina Gaia Rollo con “Something is changing at home”, uno degli esordi italiani più apprezzati dell’ultimo periodo.

Mercoledì 12 agosto Vinicio Capossela celebra i trent’anni de “Il Ballo di San Vito” con un concerto speciale che ne ripercorre l’esecuzione integrale: un album seminale, sospeso tra generi ed espressività teatrale, di una delle figure più eccentriche e magnetiche della canzone italiana. Dopo di lui La Niña riporta al Locus la sua Napoli stregonesca in chiave ancestrale-elettronica; apre il calabrese Davide Ambrogio con “Mater Nullius”, ispirato alla tradizione orale dell’Aspromonte.

Giovedì 13 agosto, quattordici anni dopo il suo esordio al festival, torna Thundercat, ormai protagonista assoluto della scena internazionale: il bassista e polistrumentista, vincitore di un Grammy con “It Is What It Is”, presenta il nuovo album “Distracted” tra jazz, funk e pop. In apertura il cantautorato soul-funky di Nico Arezzo, cresciuto tra Sicilia e Bologna, con l’album “Non c’è fretta”, e il neo-soul dell’italo-venezuelano Arya, al debutto con “Presto” dopo collaborazioni con Mahmood, Dardust e Calibro 35. Chiude Dj Koco aka Shimokita, leggenda giapponese del turntablism su 45 giri.

Subsonica, The Orb e l’alba di Ferragosto con Cosmo

Venerdì 14 agosto il palco è per due pilastri europei dell’elettronica: i Subsonica, che festeggiano trent’anni di carriera portando dal vivo il nuovo album “Terre Rare”, e gli inglesi The Orb di Alex Paterson con Michael Rendall, pionieri dell’ambient-house, con l’ultimo lavoro “Buddhist Hipsters”. Apre la cantautrice italo-palestinese Tära con il suo “Arab’nB”, tra r’n’b contemporaneo e influenze orientali.

Sabato 15 agosto il festival reinventa il Ferragosto: all’alba l’unica tappa pugliese del “Matinée Tour” di Cosmo, un risveglio sonoro che accompagna il pubblico dal dormiveglia alla piena luce del giorno.

Word Sound & Movies: incontri e cinema gratuiti in piazza

Il 5, 6, 9, 13 e 14 agosto, dalle 19:00 in Piazza Aldo Moro, torna Word Sound & Movies, la sezione gratuita di incontri e proiezioni intorno alla musica del festival. Dopo lo Speciale Avitabile del 5 agosto, il 6 agosto l’appuntamento “Black Beauty” omaggia Miles Davis con la presentazione dell’omonimo libro di Nicola Gaeta insieme a Luca De Gennaro di Radio Capital (radio ufficiale del festival), seguita dal film “Ascensore per il patibolo”, classico del cinema anche grazie alla colonna sonora del trombettista. Il 9 agosto Daniele Silvestri dialoga con la giornalista Antonella Gaeta prima della proiezione di “Un passo alla volta”, documentario su Fabi, Silvestri e Gazzè. Il 13 agosto tocca a “Viva Tondelli”, sulla controcultura degli anni Settanta e Ottanta a settant’anni dalla nascita di Pier Vittorio Tondelli, preceduto dall’incontro con l’attrice pugliese Licia Lanera e un ospite di prossimo annuncio. Il 14 agosto Cosmo, alla vigilia del suo concerto all’alba, incontra il pubblico con Licia Lanera e Pietro Fuccio di DNA Concerti, prima della proiezione de “La Prima Festa”, documentario sulla realizzazione di un concerto nato alla vigilia della pandemia.

Il gran finale: la reunion dei C.S.I. a Egnazia

Il sigillo sull’edizione 2026 arriva il 2 settembre al Parco Archeologico di Egnazia, dove il festival ospita l’attesissima reunion dei C.S.I. con la portata storica del tour “In Viaggio”.

Con una proposta trasversale e intergenerazionale, la ventiduesima edizione del Locus Festival non si limita a omaggiare Miles Davis nel centenario della nascita attraverso il concept “Don’t play what’s there. Play what’s not there” — non suonare ciò che c’è, ma ciò che non c’è — ma ne incarna lo spirito libero e innovativo: la musica intesa come possibilità, non solo ciò che è già definito ma ciò che può ancora prendere forma.

Domande frequenti

Quando si svolge il Locus Festival 2026 ad agosto? Il programma di agosto va dal 5 al 15 agosto a Locorotondo (con la serata del 6 agosto alle Grotte di Castellana), mentre il gran finale è in programma il 2 settembre al Parco Archeologico di Egnazia con la reunion dei C.S.I.

Quali sono i concerti principali del Locus Festival ad agosto 2026? Tra gli headliner: Enzo Avitabile (5 agosto), Marco Castello con Jalen Ngonda (7), i cani (8), Mannarino con gli Ezra Collective (9), Daniele Silvestri e Fulminacci (10, sold out), 2manydjs e Sébastien Tellier (11), Vinicio Capossela (12), Thundercat (13), Subsonica e The Orb (14) e Cosmo all’alba di Ferragosto (15).

Ci sono eventi gratuiti al Locus Festival 2026? Sì: la serata inaugurale con Enzo Avitabile del 5 agosto e tutti gli appuntamenti di Word Sound & Movies (incontri e proiezioni in Piazza Aldo Moro il 5, 6, 9, 13 e 14 agosto dalle 19:00) sono a ingresso libero e gratuito.

Cos’è l’installazione di Andrea Laszlo De Simone alla Masseria Ferragnano? È un percorso sonoro site-specific legato all’album “Una Lunghissima Ombra”, curato dallo Studio Pase nel Giardino Storico della Masseria: visitabile dal 7 al 15 agosto con due ingressi al giorno, a 5 euro o gratis con il Locus Locorotondo Pass.