La ventiduesima edizione del Locus Festival entra nel vivo e si prepara a chiudere il calendario di luglio con una serie di appuntamenti di grande richiamo, tra nomi internazionali, protagonisti della nuova scena italiana e progetti speciali capaci di attraversare generazioni, linguaggi e immaginari musicali.

Il festival, che animerà la Puglia fino al 2 settembre, conferma anche nel 2026 la sua identità trasversale: un percorso sonoro che mette in dialogo radici e sperimentazione, rock, soul, jazz, elettronica, cantautorato e nuove visioni contemporanee.

Dopo gli appuntamenti con Iosonouncane, Johnny Marr, David Byrne, il progetto BEAT, Kneecap e Ditonellapiaga, il Locus Festival prosegue tra Bari, Ostuni, Locorotondo, Castellana Grotte ed Egnazia.

Skunk Anansie alla Fiera del Levante di Bari

Venerdì 24 luglio il Locus Festival tornerà alla Fiera del Levante di Bari con gli Skunk Anansie, una delle band simbolo del rock internazionale degli anni Novanta.

Guidati dalla voce e dalla presenza scenica di Skin, gli Skunk Anansie porteranno sul palco tutta la loro energia, tra alternative rock, grunge, metal, funk, punk, reggae e hip hop.

La band, autrice di brani come “Secretly”, “Charlie Big Potato” e “Hedonism”, è nota per un linguaggio musicale potente e politicizzato, capace di intrecciare rabbia, identità, protesta e intensità emotiva.

Il loro live si annuncia come uno dei momenti più forti del calendario di luglio, con un concerto che promette impatto, memoria generazionale e grande presenza scenica.

John Legend a Ostuni con “A Night of Songs & Stories”

Sempre venerdì 24 luglio, il Locus Festival farà tappa anche all’Arena Bianca di Ostuni, ai piedi del centro storico della città, con John Legend.

Il tredici volte vincitore di Grammy porterà in Puglia “A Night of Songs & Stories”, uno spettacolo intimo e coinvolgente che attraversa oltre vent’anni di carriera tra musica, voce e racconto personale.

John Legend è uno degli artisti più importanti della musica mondiale e fa parte del ristretto gruppo di vincitori EGOT, avendo conquistato, oltre ai Grammy, anche Oscar, Golden Globe, Tony Award ed Emmy Awards.

Il concerto di Ostuni sarà uno degli appuntamenti più eleganti e attesi dell’estate pugliese, pensato per un pubblico che cerca una dimensione più raccolta e narrativa della performance live.

Frah Quintale e Tutti Fenomeni il 25 luglio a Bari

Sabato 25 luglio la Fiera del Levante di Bari ospiterà due nomi molto amati della scena italiana contemporanea: Frah Quintale e Tutti Fenomeni.

Frah Quintale porterà dal vivo il suo ultimo album “Amor proprio”, un lavoro nel quale vulnerabilità e leggerezza convivono in un equilibrio delicato.

L’artista bresciano, in oltre dieci anni di carriera, ha costruito un linguaggio riconoscibile, sospeso tra pop alternativo, urban, scrittura emotiva e sperimentazione melodica.

Nella stessa serata arriverà anche Tutti Fenomeni, con il nuovo disco “Lunedì”, prodotto da Giorgio Poi.

Il progetto segna un’evoluzione verso una forma canzone più morbida e chiara, mantenendo però intatta la scrittura ironica, colta e irriverente dell’artista romano, capace di raccontare il contemporaneo tra giochi di parole, citazioni pop e aperture emotive.

Marcus Miller omaggia Miles Davis

Giovedì 30 luglio la Fiera del Levante di Bari ospiterà l’ultimo appuntamento di luglio del Locus Festival 2026 con Marcus Miller e il progetto “We Want Miles!”.

Il concerto sarà un tributo vivo e pulsante al centenario di Miles Davis, figura centrale del jazz e della musica del Novecento.

Marcus Miller, bassista e compositore che con Davis ha firmato lavori fondamentali come “Tutu”, “Amandla” e “Music from Siesta”, guiderà un’all-star band composta da musicisti legati direttamente all’eredità del Maestro.

Sul palco ci saranno Mike Stern alla chitarra, Bill Evans al sassofono, Mino Cinelu alle percussioni, Russell Gunn alla tromba, Brett Williams alle tastiere e Anwar Marshall alla batteria.

Non sarà un semplice omaggio celebrativo, ma una rilettura viva dello spirito di Miles Davis: audacia, groove, libertà creativa e capacità di cambiare continuamente le regole del gioco.

Locus Festival 2026, gli appuntamenti di agosto

Dopo la chiusura del calendario di luglio, il Locus Festival proseguirà nel mese di agosto con un programma ricco di appuntamenti in tutta la regione.

Il 6 agosto alle Grotte di Castellana arriverà Alberto Ferrari in solo.

Dal 7 agosto il festival si sposterà nella Masseria Ferragnano di Locorotondo, cuore pulsante della manifestazione, con una lunga serie di concerti.

Si comincerà con Marco Castello, Jalen Ngonda e Mind Enterprises, tra funk-jazz, soul e italo-disco.

L’8 agosto spazio all’attesa tappa pugliese de I Cani, progetto di Niccolò Contessa tornato sulle scene dopo quasi dieci anni di pausa, con Faccianuvola e Satantango.

Il 9 agosto sarà la volta di Mannarino, degli Ezra Collective, di Napoli Segreta e di Dario Jacque.

Fulminacci, Daniele Silvestri, Vinicio Capossela e Subsonica

Il 10 agosto il Locus Festival proporrà un incontro speciale tra generazioni della scuola romana del cantautorato con Fulminacci e Daniele Silvestri, in un’esclusiva data unica.

L’11 agosto arriveranno i 2manydjs, Sébastien Tellier, Il Est Vilaine e Gaia Rollo.

Il 12 agosto doppio ritorno con Vinicio Capossela, impegnato in uno speciale concerto per celebrare i trent’anni de “Il Ballo di San Vito”, e La Niña, con la sua Napoli visionaria e contemporanea. Prima di loro, spazio anche a Davide Ambrogio.

Il 13 agosto toccherà a Thundercat, insieme a DJ Koco aka Shimokita, Nico Arezzo e Arya.

Il 14 agosto i Subsonica celebreranno trent’anni di carriera e il loro ultimo album “Terre Rare”, affiancati da The Orb e Tära.

Cosmo all’alba di Ferragosto

Il 15 agosto, all’alba, il Locus Festival proporrà uno degli eventi più particolari dell’edizione 2026: il live di Cosmo con il suo “Matinée Tour”.

Il concerto, inizialmente previsto a Ostuni, si sposterà nella più capiente Masseria Ferragnano di Locorotondo.

I biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova location.

L’evento promette di trasformare il Ferragosto in un’esperienza sonora immersiva, un risveglio collettivo che accompagnerà il pubblico dal dormiveglia alla piena luce del giorno.

Gran finale con i C.S.I. a Egnazia

Il gran finale del Locus Festival 2026 è previsto il 2 settembre al Parco Archeologico di Egnazia.

Protagonista sarà l’attesissima reunion dei C.S.I., che porteranno in Puglia la portata storica del tour “In Viaggio”.

Una chiusura di grande valore simbolico per un festival che, anche quest’anno, conferma la capacità di mettere insieme memoria musicale, ricerca artistica e luoghi straordinari del territorio pugliese.

Il concept 2026 dedicato a Miles Davis

La ventiduesima edizione del Locus Festival rende omaggio a Miles Davis nel centenario della nascita attraverso il concept “Don’t play what’s there. Play what’s not there”.

L’invito è a non suonare ciò che esiste già, ma ciò che ancora non c’è.

Una frase che diventa manifesto dell’intero programma: la musica come possibilità, come spazio aperto, come tensione verso ciò che può ancora prendere forma.

Il Locus Festival 2026 non celebra solo un gigante della musica, ma prova a incarnarne lo spirito libero, innovativo e imprevedibile.

Biglietti e informazioni

Il calendario completo del Locus Festival 2026 e tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale del festival e sui canali social.

I biglietti sono disponibili sui principali circuiti di vendita, con tutti i link raccolti su locusfestival.it.