Dopo il debutto della nuova stagione, “Linea Verde Racconti” torna su Rai 1 con un viaggio tra letteratura, territorio e tradizioni. La seconda puntata, in onda sabato 1° agosto alle ore 12.00, porterà i telespettatori alla scoperta di Napoli, seguendo il filo narrativo del romanzo “Magari domani resto” di Lorenzo Marone.

A guidare il racconto saranno ancora Federico Quaranta e Daria Luppino, che attraverseranno luoghi simbolo del capoluogo campano per raccontarne l’identità attraverso le storie di chi lo vive ogni giorno.

Un viaggio ispirato al romanzo di Lorenzo Marone

Il punto di partenza della puntata sarà il libro “Magari domani resto”, consigliato dalla libraia Grazia.

Il romanzo racconta la storia di Luce Di Notte, giovane avvocata cresciuta nei Quartieri Spagnoli, combattuta tra il desiderio di lasciare Napoli per costruirsi un futuro diverso e il forte legame con la città e con le proprie radici.

Una riflessione che accompagnerà l’intero viaggio televisivo, trasformando le pagine del libro in un percorso tra luoghi, persone e tradizioni.

Federico Quaranta nei Quartieri Spagnoli

Federico Quaranta esplorerà i Quartieri Spagnoli, uno dei quartieri più caratteristici e autentici della città.

Nati nel Cinquecento per ospitare le truppe spagnole, oggi rappresentano uno dei cuori pulsanti della vita napoletana, tra vicoli, botteghe artigiane e una forte identità popolare.

Durante il percorso incontrerà Andrea, giovane artigiano che racconterà la tradizione della sartoria napoletana e il lungo percorso di formazione necessario per custodire un mestiere tramandato di generazione in generazione, mantenendone intatta l’autenticità.

Daria Luppino tra il mare e i luoghi del romanzo

Daria Luppino seguirà invece l’itinerario della protagonista del libro, attraversando alcune delle zone più suggestive della città.

Il racconto toccherà Santa Lucia, via Partenope e Castel dell’Ovo, dove il mare diventa simbolo di riflessione e cambiamento.

Nel romanzo, infatti, la costa rappresenta uno spazio nel quale prendere le distanze dalla quotidianità e interrogarsi sulle decisioni più importanti della propria vita.

L’accoglienza e la vita quotidiana nei Quartieri Spagnoli

Il viaggio proseguirà con il ritorno nei Quartieri Spagnoli, dove Daria Luppino incontrerà Nunziatina.

Attraverso il suo racconto emergeranno alcuni dei valori più profondi della cultura napoletana: l’accoglienza, la condivisione del caffè, la musica e quella rete di relazioni che rende il quartiere una comunità nella quale nessuno viene lasciato solo.

Napoli raccontata attraverso le persone

Tra scorci sul mare, vicoli ricchi di storia, antichi mestieri e incontri quotidiani, Linea Verde Racconti proporrà un ritratto autentico di Napoli, lontano dagli stereotipi.

La città sarà raccontata attraverso chi la vive ogni giorno e attraverso il quesito che accompagna il romanzo di Lorenzo Marone: è meglio partire per cercare nuove opportunità oppure scegliere consapevolmente di restare?

Quando va in onda

La seconda puntata di Linea Verde Racconti sarà trasmessa sabato 1° agosto alle ore 12.00 su Rai 1.

Il programma è una produzione Casta Diva Pictures, nata da un’idea di Carlo Panzeri e Roberto Madona. È scritto da Dimitri Cocciuti insieme a Sacha Lunatici, Tommaso Martinelli, Lorena Guglielmucci e Luigi Miliucci, con la collaborazione di Simone Lemmo. I produttori esecutivi sono Alex Liistro e Claudia Calcara, mentre la regia è firmata da Lorenzo Merico.