Sarà Ischia la protagonista della nuova puntata di Linea Verde, in onda domenica 5 luglio alle 12.20 su Rai 1. Margherita Granbassi e Tinto accompagneranno i telespettatori alla scoperta della perla più grande del Golfo di Napoli, in un viaggio tra natura, storia, agricoltura, artigianato, termalismo, vino e tradizioni popolari.

Dopo la tappa a Pozzuoli, il racconto di Linea Verde prosegue in Campania con un itinerario dedicato a un’isola che unisce paesaggi mediterranei, borghi, giardini botanici, boschi, vigneti e luoghi simbolo conosciuti in tutto il mondo.

Linea Verde a Ischia tra porto, Ischia Ponte e Castello Aragonese

Il viaggio partirà dal Porto di Ischia, porta d’ingresso dell’isola e punto di partenza ideale per raccontare il legame profondo tra mare, comunità e accoglienza.

Margherita Granbassi e Tinto raggiungeranno poi Ischia Ponte, uno dei luoghi più rappresentativi dell’isola, dove storia, natura e arte si incontrano in modo suggestivo.

Qui i conduttori visiteranno il Castello Aragonese, simbolo assoluto di Ischia. Non soltanto monumento storico e scenografico, ma anche un vero “cuore verde” dell’isola, con un ecosistema fatto di giardini, orti e vigneti.

Il Castello Aragonese sarà raccontato come luogo di memoria e bellezza, capace di custodire secoli di storia e, allo stesso tempo, un rapporto sorprendente con la natura.

Barano e il racconto dell’agricoltura custode

La puntata farà poi tappa a Barano, nella parte sud-est dell’isola, dove i conduttori entreranno in una piccola azienda agricola.

Qui incontreranno Filippo, un contadino “custode”, che illustrerà il processo di coltivazione e raccolta di ortaggi e frutta. Un racconto legato alla terra, alla stagionalità e alla cura quotidiana di un’agricoltura che conserva saperi antichi.

Attraverso questa esperienza, Linea Verde mostrerà il volto agricolo di Ischia, spesso meno conosciuto rispetto a quello balneare e turistico, ma fondamentale per comprendere l’identità profonda dell’isola.

Forio e la magia dei giardini La Mortella

A Forio, Margherita Granbassi e Tinto passeggeranno tra piccoli viali, ruscelli e piante di ogni tipo, alla scoperta dei giardini La Mortella, uno dei tesori botanici più straordinari d’Europa.

La Mortella rappresenta uno dei luoghi più affascinanti di Ischia, un giardino in cui la vegetazione diventa esperienza immersiva, tra specie rare, angoli d’ombra, colori e profumi.

Nel corso della tappa, i conduttori faranno conoscere ai telespettatori anche il “mazzo di fiori”, una ricetta prelibata a base di verdure di stagione. Un piatto che racconta la cucina dell’isola attraverso semplicità, creatività e prodotti della terra.

Artigianato ischitano tra moda, colori e materiali preziosi

Spazio anche all’artigianato con l’incontro con Bettina, che realizza abiti e accessori moda unici e originali.

Le sue creazioni trasferiscono lo splendore dei colori di Ischia su materiali preziosi come lana, seta e cashmere. Un modo per raccontare l’isola non solo attraverso i suoi paesaggi, ma anche attraverso mani creative capaci di trasformare luce, natura e memoria in oggetti da indossare.

Linea Verde darà così voce a un’artigianalità contemporanea, legata al territorio ma aperta alla ricerca estetica e alla personalizzazione.

Serrara Fontana e la viticoltura eroica della famiglia D’Ambra

A Serrara Fontana, Margherita Granbassi e Tinto ascolteranno il racconto di una viticoltura eroica portata avanti da generazioni dalla famiglia D’Ambra.

Ischia è infatti anche terra di vino, con vigneti spesso coltivati in condizioni difficili, su pendii e terrazzamenti che richiedono fatica, esperienza e grande attaccamento al territorio.

Il racconto della famiglia D’Ambra permetterà di valorizzare una tradizione vitivinicola antica, parte integrante dell’identità isolana e del rapporto tra uomo, terra vulcanica e paesaggio.

Lacco Ameno e il termalismo conosciuto dagli antichi romani

La puntata farà poi tappa a Lacco Ameno, dove Linea Verde racconterà il fenomeno del termalismo, già noto agli antichi romani.

Le acque termali rappresentano uno dei tratti distintivi di Ischia, rendendo l’isola una meta storica per benessere, cura e relax. Un patrimonio naturale che ha attraversato i secoli e che ancora oggi continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo.

Il termalismo sarà raccontato come parte della storia e dell’identità dell’isola, ma anche come risorsa preziosa per il turismo e la salute.

Il bosco della Falanga e la bellezza del Monte Epomeo

Sul versante occidentale dell’isola, tra i comuni di Serrara Fontana e Forio, i conduttori scopriranno la bellezza del bosco della Falanga.

Si tratta di un magnifico castagneto situato a circa 600 metri di altezza, alle falde del Monte Epomeo. Un luogo di grande suggestione, dove la natura si mostra in tutta la sua forza e dove Ischia rivela il suo volto più verde, selvatico e montano.

Il bosco della Falanga offrirà uno dei momenti più intensi della puntata, mostrando un paesaggio diverso dall’immagine più classica dell’isola balneare.

Il finale a Barano con la Scuola del Folklore

In chiusura, a Barano, Margherita Granbassi e Tinto condivideranno con i musicisti della Scuola del Folklore le emozioni di un viaggio giunto al termine.

La musica diventerà il modo per salutare Ischia attraverso le sue radici popolari, la memoria collettiva e la forza delle tradizioni.

Un finale corale, nel segno dell’identità isolana e del legame tra comunità, territorio e cultura.

Linea Verde a Ischia, quando va in onda

La puntata di Linea Verde dedicata a Ischia andrà in onda domenica 5 luglio alle 12.20 su Rai 1.

Il programma è firmato da Yari Selvetella e da Marta Santella, Deborah Chiappini, Lucia Gramazio, Francesco Lucibello e Federico Oteri. Produttore esecutivo Georgia Parmegiani, regia di Roberto Valdata.

Un viaggio tra Castello Aragonese, Barano, Forio, La Mortella, Serrara Fontana, Lacco Ameno e Monte Epomeo, per raccontare un’Ischia autentica, verde e profondamente mediterranea.