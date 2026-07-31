Fa tappa a Chioggia, in Veneto, il nuovo appuntamento con “Linea Blu – Porti d’Italia”, il programma realizzato in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l’Autorità di Sistema Portuale, in onda sabato 1° agosto alle ore 14.00 su Rai 1.

Nel corso della puntata, Donatella Bianchi e Livio Beshir accompagneranno il pubblico alla scoperta di una delle città più caratteristiche dell’Alto Adriatico, tra la Laguna di Venezia, il porto commerciale, la pesca, la biodiversità marina e i paesaggi che rendono questo territorio unico.

Donatella Bianchi tra l’Adriatico e la Laguna di Venezia

Il viaggio prenderà il via dalla bocca di porto di Chioggia, con Donatella Bianchi impegnata in una navigazione che condurrà fino al cuore della città.

L’itinerario permetterà di osservare da vicino uno degli ecosistemi più complessi d’Europa, dove convivono la tutela della costa, il traffico marittimo, la pesca, il turismo e un patrimonio naturalistico di straordinario valore.

Livio Beshir alla scoperta di Chioggia e Pellestrina

Parallelamente, Livio Beshir partirà dal suggestivo Ponte Vigo, uno dei simboli della città, affacciato sull’omonimo bacino e sulla laguna.

Successivamente raggiungerà in bicicletta Pellestrina, l’isola che conserva ancora oggi un’identità autentica, profondamente legata alla tradizione marinara veneziana e lontana dai grandi itinerari del turismo di massa.

Il porto di Chioggia tra logistica e sviluppo

La puntata dedicherà spazio anche al porto di Chioggia, raccontandone l’evoluzione e il ruolo strategico per il territorio.

Attraverso immagini e testimonianze saranno illustrate le principali opere infrastrutturali, le attività logistiche e le soluzioni ingegneristiche che stanno accompagnando la crescita dello scalo, punto di riferimento per l’economia dell’Alto Adriatico.

Il relitto dell’Evdokia e i fondali dell’Alto Adriatico

A circa sei miglia dalla costa, il programma accompagnerà i telespettatori alla scoperta del relitto dell’Evdokia.

Quello che un tempo era una nave oggi rappresenta un habitat naturale di grande interesse scientifico, colonizzato da numerose specie marine che hanno trasformato la struttura artificiale in un ecosistema ricco di biodiversità.

Venezia vista dall’acqua

Il viaggio proseguirà con un modo diverso di vivere la Laguna di Venezia.

A bordo di eleganti imbarcazioni di piccole dimensioni, Linea Blu – Porti d’Italia mostrerà un turismo più lento e sostenibile, capace di valorizzare il rapporto con l’acqua e con il patrimonio paesaggistico della Serenissima.

Sottomarina e la spiaggia a misura di famiglia

Donatella Bianchi raggiungerà poi Sottomarina, località premiata con la Bandiera Verde grazie ai servizi dedicati ai bambini e alle famiglie.

Un riconoscimento che valorizza la qualità dell’accoglienza e la sicurezza delle spiagge, rendendo la località una delle mete più apprezzate dell’estate.

Alla scoperta delle ascidie nella Laguna di Venezia

Il viaggio si concluderà con un’immersione nel mondo sommerso della Laguna di Venezia.

Protagoniste saranno le ascidie, piccoli organismi marini appartenenti al gruppo dei tunicati, fondamentali per l’equilibrio dell’ecosistema lagunare e ancora poco conosciuti dal grande pubblico.

Quando va in onda

L’appuntamento con Linea Blu – Porti d’Italia è per sabato 1° agosto alle ore 14.00 su Rai 1, con una puntata interamente dedicata a Chioggia, alla Laguna di Venezia e alle eccellenze naturalistiche e portuali dell’Alto Adriatico.