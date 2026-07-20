Una notte di musica, parole ed emozioni ha chiuso sabato 18 luglio la XXIV edizione del Multiculturita Summer Festival di Capurso: sul palco allestito sul sagrato della Reale Basilica di Maria SS. del Pozzo, Levante ha portato il suo tour “Dell’Amore”, intrecciando i brani più amati del repertorio con le nuove canzoni nate dopo il Festival di Sanremo 2026. Un finale in crescendo per la tre giorni che ha visto esibirsi anche Raf e Noemi.

Una serata di energia e presenza scenica magnetica

Fin dalle prime note, Levante ha imposto il ritmo della serata: tanta musica, tanti brani e un’energia che ha attraversato il sagrato della Basilica gremito. Il pubblico ha risposto con entusiasmo a ogni cambio di atmosfera, seguendo una scaletta costruita come un racconto: da una parte le canzoni che hanno reso celebre la cantautrice siciliana, dall’altra i brani del progetto “Dell’Amore”, che segna la sua evoluzione artistica più intima e radicale. Le cronache della serata concordano su un punto: Levante non si limita a cantare, vive ogni brano e lo restituisce con una forza interpretativa che arriva dritta a chi ascolta.

Il concerto arriva in un momento particolarmente felice del percorso di Claudia Lagona, in arte Levante: dopo aver presentato “SEI TU” alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, la cantautrice ha costruito un 2026 a due velocità, prima il club tour primaverile e ora il tour estivo prodotto da Vivo Concerti, di cui la data pugliese era uno degli appuntamenti più attesi. Accanto alla musica, resta viva la sua identità di scrittrice: cinque album all’attivo — da “Manuale distruzione” a “Opera Futura” — affiancati da romanzi e raccolte poetiche.

Il Multiculturita chiude la sua XXIV edizione: tre serate, tre voci

Con la serata di Levante si è chiusa la ventiquattresima edizione di una delle rassegne musicali più longeve e riconoscibili della Puglia, realizzata in collaborazione con il Comune di Capurso. Tre giorni, dal 16 al 18 luglio, e tre protagonisti capaci di raccontare epoche diverse della musica italiana: giovedì 16 l’apertura affidata a Raf, che ha scelto proprio Capurso come data inaugurale del suo nuovo tour “Infinito – Estate 2026”; venerdì 17 Noemi, nella sua unica data pugliese dell’estate; sabato il gran finale con Levante.

Da oltre vent’anni il Multiculturita trasforma il sagrato della Reale Basilica di Maria SS. del Pozzo in un palcoscenico identitario, dove la musica diventa incontro tra generazioni e sensibilità diverse: un modello di festival radicato nel territorio che l’edizione 2026 ha confermato in pieno.

Il tour “Dell’Amore” prosegue: le prossime date

Per chi ha perso la serata di Capurso, il tour estivo di Levante prosegue: la prossima tappa è il 26 luglio al Carditello Festival, poi Roseto degli Abruzzi (7 agosto), l’Arena Capo Peloro di Messina (18 agosto), Zafferana Etnea per Etna in Scena (19 agosto), La Versiliana di Marina di Pietrasanta (21 agosto), fino ai gran finali del Roma Summer Fest (7 settembre) e del Parco della Musica di Milano (9 settembre).

a cura di Viviana Lomascolo

La gallery foto di Stefano Lisco