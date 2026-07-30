La misteriosa partenza di Catalina è il filo conduttore della settimana: Leocadia muove le sue pedine, Martina collega gli indizi e le condizioni di Petra allarmano la servitù. E la soap resta in prima serata al sabato anche ad agosto.

Prosegue su Rete 4 la programmazione de La promessa, la soap spagnola in costume che nella settimana dal 3 al 9 agosto 2026 ruota attorno a un unico grande interrogativo: che fine ha fatto Catalina?

La scomparsa di Catalina e il disegno di Leocadia

La sparizione della figlia del marchese agita tanto la famiglia quanto la servitù. A gettare una luce inquietante sulla vicenda è Leocadia, che rivela a Cristobal come la scomparsa di Catalina sia soltanto il primo passo del suo disegno. Un piano di cui, puntata dopo puntata, si intuiscono i contorni sempre più ambiziosi.

Martina collega gli indizi

Martina inizia a mettere in fila gli elementi e collega la partenza di Catalina all’ultimo incontro avuto dalla giovane con il barone de Valladares. I suoi dubbi alimentano nuovi sospetti su quanto realmente accaduto, mentre a Palazzo la tensione continua a salire tra manovre e rapporti sempre più fragili.

Curro accusa Cristobal

Curro punta il dito contro Cristobal, accusandolo di aver allontanato Pia dalla tenuta al solo scopo di separarla da Ricardo. Nel frattempo il marchese prova a convincere Leocadia a far saltare il fidanzamento tra Angela e Lorenzo, in un quadro in cui gli equilibri familiari e sentimentali appaiono sempre più instabili.

Petra preoccupa tutti

Le condizioni di Petra destano crescente preoccupazione tra i domestici, al punto che Samuel decide di farla visitare da un medico. Tutta la servitù si stringe attorno alla governante, in uno dei momenti più delicati della stagione.

Dove e quando vedere La promessa

La promessa va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19:45 circa e il sabato anche in prima serata: dopo un iniziale ripensamento, Mediaset ha confermato l’appuntamento serale del sabato per tutto agosto 2026, forte degli ottimi ascolti delle prime serate estive. Gli episodi sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity, con le repliche al mattino intorno alle 7:00.