Il primo foldable di Apple — chiamato iPhone Fold o iPhone Ultra a seconda delle fonti — è atteso all’evento dell’8-9 settembre insieme a iPhone 18 Pro. La produzione di massa dovrebbe partire a fine luglio e i problemi alla cerniera sembrano superati. Ma l’analista più affidabile del settore avverte: presentato a settembre non significa acquistabile a settembre. Ecco cosa dicono davvero le fonti, dove concordano e dove no.

Dopo anni di brevetti, prototipi e smentite, il primo iPhone pieghevole sta finalmente diventando un prodotto reale. Le indiscrezioni delle ultime settimane hanno un livello di dettaglio che raramente si vede prima di un lancio Apple, e convergono su un punto: l’appuntamento è a settembre.

Su tutto il resto, però, le fonti litigano parecchio. E siccome un rumor vale quanto vale la fonte che lo produce, conviene mettere ordine.

Quando arriva: le due date che non coincidono

Su questo punto c’è la contraddizione più interessante — e più rilevante per chi ha intenzione di comprarlo.

La presentazione. Mark Gurman di Bloomberg e l’analista Ming-Chi Kuo concordano: il dispositivo sarà svelato insieme a iPhone 18 Pro e 18 Pro Max, all’evento previsto per l’8 o 9 settembre 2026.

La disponibilità. Qui le strade si dividono. Secondo Kuo — che ha una storia documentata di previsioni azzeccate su Apple grazie alle verifiche sulla catena di fornitura — potrebbe ripetersi lo scenario dell’iPhone X del 2017: annuncio a settembre, ma vendite al via solo nel quarto trimestre, quindi da ottobre in poi.

Il motivo è nei numeri della produzione: nel terzo trimestre 2026 Apple riuscirebbe ad assemblare appena 500.000-1 milione di unità, contro i circa 20 milioni di iPhone 18 Pro. Troppo poche per un lancio su larga scala.

Gurman, dal canto suo, ad aprile aveva indicato una messa in vendita “più o meno negli stessi tempi, o leggermente dopo”. Sfumatura diversa, sostanza simile: chi lo vuole al day one dovrà essere fortunato.

La cerniera: il problema che sembrava affossare tutto

Per mesi il vero punto interrogativo è stato meccanico. Il leaker Instant Digital aveva segnalato che la cerniera non superava i test interni di apertura e chiusura ripetuta, un problema legato ai componenti in Liquid Metal affidati in esclusiva a Dongguan EonTec. A giugno alcune fonti taiwanesi erano arrivate a ipotizzare uno slittamento del lancio addirittura a inizio 2027.

Le notizie di luglio sono decisamente più rassicuranti: secondo un report di The Elec la produzione di massa dovrebbe partire a fine luglio, con i principali problemi meccanici in via di soluzione. Nikkei Asia ha addirittura parlato di un aumento degli ordini fino a 10 milioni di unità.

Un ottimismo che, va detto, stride con le stime più prudenti di Kuo: 7-8 milioni di unità in tutto il secondo semestre 2026.

Il prezzo: le stime vanno da 1.800 a 2.500 dollari

È il dato su cui le fonti divergono di più, ed è bene saperlo prima di leggere titoli allarmistici. Ecco chi dice cosa:

Fonte Stima UBS 1.800-2.000 dollari Ming-Chi Kuo 2.000-2.500 dollari Mark Gurman (Bloomberg) fascia analoga Fubon Research circa 2.400 dollari IDC prezzo medio ~2.500 dollari, fino a 3.000 per i tagli di memoria più capienti

In sintesi: una forbice ampia, ma nessuno lo colloca sotto i 1.800 dollari. Sarà, con ogni probabilità, l’iPhone più costoso mai prodotto. I tagli di memoria previsti sono tre: 256 GB, 512 GB e 1 TB.

Come dovrebbe essere fatto

Le specifiche che ricorrono con più insistenza — e su cui, per una volta, le fonti sono abbastanza allineate:

Formato a libro , con cerniera orizzontale (come i Galaxy Z Fold di Samsung), non a conchiglia

, con cerniera orizzontale (come i Galaxy Z Fold di Samsung), non a conchiglia Display esterno da circa 5,5 pollici; display interno da circa 7,8 pollici, con proporzioni 4:3 simili a quelle dell’iPad

da circa 5,5 pollici; da circa 7,8 pollici, con proporzioni 4:3 simili a quelle dell’iPad Spessore attorno ai 4,5 mm da aperto e 9-9,5 mm da chiuso

attorno ai 4,5 mm da aperto e 9-9,5 mm da chiuso Niente Face ID : si tornerebbe al Touch ID laterale , per ragioni di spazio interno

: si tornerebbe al , per ragioni di spazio interno Chip A20 e modem C2 sviluppato internamente da Apple

e sviluppato internamente da Apple Grande promessa dichiarata: un display senza piega visibile , il difetto che affligge tutti i foldable in circolazione

, il difetto che affligge tutti i foldable in circolazione Sistema operativo iOS 27, con adattamenti per la transizione dallo schermo piccolo a quello grande

Il pannello flessibile dovrebbe essere fornito da Samsung Display.

Come si chiamerà: Fold, Ultra, o altro

Anche sul nome non c’è certezza. La stampa specializzata usa prevalentemente iPhone Fold, mentre diversi report — tra cui quelli di IDC — parlano di iPhone Ultra, ipotizzando che Apple voglia posizionarlo come prodotto di vertice assoluto, sopra la gamma Pro.

Nessuna delle due denominazioni è confermata.

Cosa aspettarsi davvero

Mettendo insieme i pezzi, lo scenario più probabile è questo: un dispositivo presentato in pompa magna a settembre, con disponibilità reale a singhiozzo, scorte ridotte, tempi di consegna lunghi e un prezzo che lo rende un oggetto per pochi. Kuo non prevede vendite superiori ai 20 milioni di unità sull’intero ciclo di vita — un numero che, per gli standard iPhone, è di nicchia.

Ed è probabilmente esattamente quello che Apple vuole: non un prodotto di massa, ma una dichiarazione di intenti. Come fu l’iPhone X.

Un’avvertenza finale, doverosa: nulla di quanto sopra è confermato da Apple, che come sempre non commenta i prodotti non annunciati. Le indiscrezioni, anche quelle delle fonti più affidabili, cambiano — e su questo dispositivo sono già cambiate parecchie volte.

Domande frequenti

Quando esce l’iPhone pieghevole? La presentazione è attesa all’evento Apple dell’8-9 settembre 2026, insieme a iPhone 18 Pro. La disponibilità all’acquisto, però, potrebbe slittare al quarto trimestre secondo l’analista Ming-Chi Kuo.

Quanto costerà l’iPhone Fold? Le stime vanno dai 1.800-2.000 dollari di UBS ai circa 2.500 dollari indicati da Kuo e IDC, con Fubon Research a quota 2.400. Nessuna conferma ufficiale.

Avrà il Face ID? Secondo le indiscrezioni no: dovrebbe tornare il Touch ID, integrato nel tasto laterale.

Quanto sarà grande lo schermo? Circa 5,5 pollici il display esterno e circa 7,8 pollici quello interno, con proporzioni 4:3 in stile iPad.

Si chiamerà iPhone Fold o iPhone Ultra? Non è ancora chiaro. La stampa usa prevalentemente “iPhone Fold”, ma diversi report parlano di “iPhone Ultra”. Apple non ha confermato alcun nome.