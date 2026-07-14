Impianti dentali: perché scegliere la Croazia e approfittare delle ferie estive

Le ferie estive sono un’occasione non solo per visitare mete turistiche interessanti, ma anche per prendersi cura di sé: due aspetti che non si escludono a vicenda, ma che possono andare di pari passo, riguardando ad esempio la salute del cavo orale.

Tra le destinazioni da valutare con più attenzione troviamo quelle che permettono di assicurarsi i servizi più innovativi di una branca dell’odontoiatria – l’implantologia – che in Italia presenta costi maggiori rispetto a quelli di altri Stati dell’UE.

Gli studi specializzati in Impianti dentali Croazia oltre a consentire l’accesso a prezzi più contenuti, si distinguono per le prestazioni di alto livello, dando modo di coniugare cure odontoiatriche e vacanza, complici i tanti luoghi turistici per cui è rinomato questo Paese dell’ex Jugoslavia. Vediamo dunque perché, anche per chi organizza all’ultimo minuto, vale la pena non sottovalutare questa opzione.

Impianti dentali: è sicuro andare in Croazia

Il Belpaese è rinomato per le prestazioni inerenti il ramo medicale, complice l’eccellenza dei suoi centri della sanità sia pubblica che privata: un discorso che vale anche per quelli del ramo odontoiatrico.

Siamo tutti abituati piuttosto bene e può dunque venire più che naturale avere dei dubbi in merito alla professionalità degli studi dentistici croati, specialmente quando si parla di implantologia: un ramo delicato, che richiede particolare attenzione, precisione e qualità dei materiali.

Standard che ritroviamo negli studi più innovativi della Croazia, che curano nei dettagli questi aspetti, in maniera affine a quanto avviene presso le strutture analoghe italiane. Questo grazie anche al fatto che la maggior parte dei professionisti si è formata presso le università estere più rinomate, incluse quelle dello Stivale, tanto da padroneggiare fluentemente l’italiano.

Un fattore tutt’altro che secondario, quello linguistico, vuoi perché permette alla persona di sentirsi più a proprio agio, vuoi perché evita alla radice potenziali fraintendimenti nella comunicazione medico-paziente.

Altri buoni motivi per recarsi in Croazia tra cure dentali e turismo

La Croazia si raggiunge facilmente dall’Italia: via terra, via mare e via aerea. I collegamenti sono costanti e numerosi, specialmente durante la stagione estiva, quando risulta tra le mete più gettonate del turismo comunitario.

Questo semplifica non poco l’organizzazione del viaggio: per chi abita nel Nord dello Stivale, organizzare gli spostamenti in auto è spesso piuttosto semplice – e non più impegnativo rispetto al recarsi nel Mezzogiorno.

A ciò si aggiunge che non solo il personale sanitario, ma persino buona parte degli abitanti del posto comprende e parla l’italiano: un fattore che migliora l’esperienza complessiva. L’ospitalità croata è particolarmente rinomata, in quanto sospesa tra efficienza e attenzione ai bisogni della persona, senza mai cadere in atteggiamenti freddi.

Infine, ma non meno importante, la Croazia ha davvero tutte le carte in regola per partire in esplorazione, una volta conseguite le cure dentali, alla volta di luoghi tutti da scoprire: dalle città di Spalato e Zara, passando per quella piccola perla che è Dubrovnik, fino all’area protetta del fiume Cherca (Krka in croato).

Si potranno dunque opzionare percorsi naturalistici, costieri e non solo, entusiasmanti, unendo aspetti di natura culturale.

E poi c’è la questione della valuta. La Croazia fa parte dell’UE e le transazioni funzionano come in Italia, a fronte dell’uso dell’euro; basta solo, nel dubbio, vedere le impostazioni specifiche della propria banca prima della partenza.