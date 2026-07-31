Agosto 2026 su HBO Max è il mese di Lanterns, la serie DC dedicata alle Lanterne Verdi, e di Tip Toe, il thriller firmato Russell T Davies con Alan Cumming e David Morrissey. In calendario anche La Mummia di Lee Cronin e il grande ciclismo in diretta. Ecco tutte le uscite del mese con le date e le trame.

Il calendario di agosto della piattaforma Warner Bros. Discovery punta su poche uscite ma di forte identità: una serie evento dell’universo DC, un thriller d’autore britannico, un horror in prima visione e due grandi corse a tappe in diretta. Ecco la guida completa.

Lanterns (dal 17 agosto)

Il titolo di punta del mese è Lanterns, dal 17 agosto con episodi a cadenza settimanale ogni lunedì. La serie segue la nuova recluta John Stewart e la leggendaria Lanterna Verde Hal Jordan, due poliziotti intergalattici che restano coinvolti in un oscuro mistero mentre indagano su un omicidio nel cuore degli Stati Uniti: un drama supereroistico dal taglio da crime rurale, che porta uno dei corpi più iconici dell’universo DC in un territorio narrativo inedito. È una delle serie più attese dell’anno per i fan dei comics, e per HBO Max il progetto di punta della stagione estiva.

Tip Toe (dal 6 agosto)

Il 6 agosto debutta Tip Toe, miniserie in cinque episodi a cadenza settimanale firmata da Russell T Davies, l’autore di Queer as Folk e It’s a Sin. Protagonisti Alan Cumming e David Morrissey nei panni di Leo e Clive, due vicini di casa che vivono fianco a fianco a Manchester da quasi quindici anni: quella che sembra una tranquilla convivenza si trasforma progressivamente in un intenso thriller suburbano, mentre tensioni sociali, pregiudizi e radicalizzazione mettono a dura prova il loro rapporto, fino a renderli acerrimi nemici. Un racconto che usa la scala domestica del pianerottolo per parlare delle fratture di un intero Paese, nella tradizione della migliore serialità britannica d’autore.

La Mummia di Lee Cronin (1° agosto)

Il mese si apre il 1° agosto con La Mummia, il nuovo film di Lee Cronin, il regista che ha rilanciato la saga de La Casa con Evil Dead Rise: una rilettura horror di uno dei mostri classici per eccellenza, in arrivo direttamente in piattaforma per le serate d’agosto di chi preferisce i brividi al caldo estivo.

Il grande ciclismo in diretta

Agosto è anche il mese delle corse a tappe: dal 1° agosto la piattaforma trasmette in diretta il Tour de France femminile, mentre dal 22 agosto scatta la Vuelta a España, l’ultimo grande giro della stagione, che accompagnerà gli appassionati fino a settembre. Il doppio appuntamento conferma la componente sportiva come uno dei tratti distintivi dell’offerta HBO Max in Europa, accanto alla libreria di serie HBO.

Un mese di transizione, in attesa dell’autunno

Quello di agosto è, nei numeri, un calendario contenuto: cinque uscite principali, concentrate su titoli di forte richiamo più che sulla quantità. Una scelta che prepara il terreno a un autunno che si preannuncia ricco sul fronte delle produzioni HBO, con la piattaforma decisa a giocarsi le carte più pesanti nella stagione televisiva che conta. Nel frattempo, tra le Lanterne Verdi e i pianerottoli di Manchester, gli abbonati hanno comunque due tra le serie più interessanti dell’intero mese streaming.