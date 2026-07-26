GP Ungheria 2026: Norris vince, Antonelli consolida il mondiale

Lando Norris vince il Gran Premio d’Ungheria 2026 all’Hungaroring di Budapest e lo fa in rimonta, dopo aver ceduto la testa della corsa al compagno di squadra Oscar Piastri già al primo giro. Il campione del mondo in carica porta a casa la vittoria in uno dei Gran Premi più storici del calendario, il primo dopo la conquista del titolo iridato della scorsa stagione. Piastri aveva guidato le fasi iniziali della gara prima di essere costretto al ritiro per un problema al cambio. Sul podio, a completare un pomeriggio di alto voltaggio, Max Verstappen e Kimi Antonelli.

La gara: Piastri davanti, poi il guasto che cambia tutto

Il campione britannico aveva conquistato la pole position strappandola a Lewis Hamilton e alle Ferrari nel sabato delle qualifiche, ma aveva perso la testa della gara già al primo giro per mano del compagno di squadra australiano. Sembrava l’inizio di una doppietta McLaren, uno scenario che sarebbe stato quasi perfetto per la squadra di Woking. E invece.

Al giro 56 dei 70 previsti, quello che si profilava come uno dei migliori risultati stagionali per Piastri si è dissolto improvvisamente: il pilota australiano è stato costretto ad accostare a bordo pista per un guasto al cambio, con conseguente entrata in pista della virtual safety car. Le Ferrari hanno approfittato della situazione per effettuare un pit stop e montare gomme fresche, ma la lettura strategica della Scuderia di Maranello non si è rivelata quella giusta.

Norris, scattato dalla pole, ha ripreso il comando nella seconda parte di gara e ha tagliato il traguardo con oltre dieci secondi di vantaggio sul più immediato inseguitore. Una vittoria netta, costruita con pazienza dopo un avvio complicato.

Verstappen e Antonelli completano il podio: Ferrari fuori dai giochi

Lewis Hamilton è rimasto coinvolto in una lotta serrata con Max Verstappen, subendo un sorpasso dall’olandese che nella seconda parte di gara ha trovato il ritmo giusto per meritarsi la seconda posizione. Sul gradino più basso del podio è salito Kimi Antonelli, capace di recuperare quattro posizioni rispetto alla griglia di partenza al volante della Mercedes.

Ferrari fuori dal podio: Charles Leclerc è quarto, mentre Lewis Hamilton chiude quinto dopo aver pagato una penalità di cinque secondi inflitta nel finale di gara. Quella sanzione, per eccesso di velocità in corsia box, ha promosso Leclerc in quarta posizione ai danni del compagno di team. Un epilogo amaro per la Scuderia di Maranello, attesa alla vigilia come grande favorita su un tracciato storicamente favorevole alla SF-26.

D’altra parte, l’Hungaroring è da sempre considerato un circuito ideale per la Ferrari, paragonato a una Montecarlo senza muri, perfetto per la trazione e il bilanciamento del telaio della Rossa. Eppure, anche stavolta, le aspettative non si sono tradotte in risultati.

Antonelli allunga nel mondiale: la pausa estiva arriva da leader

Il leader del Mondiale è riuscito ad allungare in testa alla classifica generale, sfruttando il passo falso di Hamilton e la prestazione sottotono di George Russell, soltanto settimo alle spalle dell’altra Red Bull di Isack Hadjar. A punti anche Liam Lawson ottavo, Nico Hülkenberg nono con l’Audi e Arvid Lindblad decimo.

Prima dell’Ungheria, Antonelli guidava la classifica piloti con 204 punti, con un margine di 45 lunghezze su Hamilton e 50 sul compagno di squadra Russell. Il terzo posto conquistato oggi a Budapest consolida ulteriormente quella distanza. Il bolognese classe 2006 entra nella sosta estiva da padrone della classifica, con un vantaggio che agli inseguitori inizia a sembrare davvero difficile da colmare.

Va detto che in classifica costruttori la Mercedes comanda con 358 punti, seguita dalla Ferrari con 285 e dalla McLaren con 195. Il dominio della stella a tre punte è netto, anche se la vittoria odierna di Norris dimostra che la McLaren ha ancora qualcosa da dire nella corsa ai titoli.

La griglia di partenza stravolta dalle penalità

Il weekend ungherese è stato segnato anche da una griglia di partenza tutt’altro che lineare. Antonelli era stato penalizzato di tre posizioni per non aver rallentato a sufficienza in regime di bandiera gialla durante le qualifiche, scivolando dalla quarta alla settima piazzola. Anche Hamilton aveva subito tre posizioni di penalità per aver ostacolato Piastri, retrocedendo dalla seconda alla quinta casella in griglia.

Norris aveva firmato la pole con un giro di grande qualità, chiudendo in 1:17.207 al volante della McLaren. Un tempo che aveva messo a tacere le Ferrari, attese protagoniste sin dalle prove libere del venerdì. Il punto è che la McLaren si è presentata a Budapest con un pacchetto capace di fare la differenza al momento decisivo.

Cosa cambia in chiave campionato: ora la pausa estiva

Quello di Budapest sarà l’ultimo Gran Premio prima di un mese, con la Formula 1 che si prende la consueta pausa estiva. Il Mondiale tornerà in pista dal 21 al 23 agosto per il Gran Premio d’Olanda a Zandvoort. Quattro settimane per ricaricare, per ragionare sugli errori e sulle strategie da correggere — soprattutto in casa Ferrari, che lascia l’Hungaroring con l’amaro in bocca.

Ma c’è un aspetto che racconta bene la stagione 2026: Antonelli ha conquistato il podio partendo settimo, dopo una penalità, su una pista dove non era favorito. Con questo risultato, il pilota italiano si conferma leader del Mondiale almeno fino alla ripresa dopo la pausa estiva. Non è una statistica, è un segnale. La Mercedes ha costruito qualcosa di solido, e smontarla — tra Zandvoort e il finale di stagione — non sarà semplice per nessuno.