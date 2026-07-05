GP Gran Bretagna F1 2026: Leclerc vince a Silverstone, Ferrari storica

Charles Leclerc torna a vincere dopo 623 giorni di attesa. A Silverstone, sul tracciato che nel 1951 aveva visto la Ferrari trionfare per la primissima volta nella storia, la Rossa ha centrato un risultato storico: la 250ª vittoria del Cavallino Rampante in Formula 1. Una gara pazzesca, ricca di ribaltoni, penalità e una Safety Car finale che ha consegnato al monegasco il gradino più alto del podio davanti a George Russell e a un redivivo Lewis Hamilton.

Leclerc riparte da Silverstone: la vittoria che mancava dal GP USA 2024

Leclerc ha conquistato la prima vittoria stagionale al volante della Ferrari scattando dalla seconda piazzola, riuscendo a superare il poleman Kimi Antonelli al via e prendendo subito la testa della gara. Il monegasco ha mantenuto la posizione di vertice e ha costretto la Mercedes a rivedere la propria strategia, andando lunga sullo stint grazie all’ottimo rendimento delle gomme. Non è stata una gestione semplice: Antonelli, nelle prime fasi, era visibilmente più veloce e stava rimontando a grande ritmo.

Per Leclerc è la nona vittoria in carriera, tutte con la Ferrari: torna sul gradino più alto del podio dopo il Gran Premio di Austin del 2024. Sono 250 vittorie per la Scuderia Ferrari, e la prima era arrivata proprio qui a Silverstone, come ha ricordato John Elkann nel post-gara. Un numero che pesa, che racconta settant’anni di storia del motorsport mondiale.

La beffa di Antonelli: velocissimo, poi tradito dalla meccanica

Il vero copione della gara avrebbe dovuto avere un altro finale. Sfortunato Andrea Kimi Antonelli: il leader della classifica piloti si trovava in seconda piazza mentre stava risalendo velocemente su Leclerc, ma un problema alle sospensioni nel corso del 41esimo giro lo ha costretto a fermarsi e a perdere posizioni. Il muretto Mercedes aveva intimato ad Antonelli di riportare la vettura ai box per ritirarla, ma il 19enne bolognese ha tirato dritto nel tentativo di mantenere almeno la decima posizione.

Al traguardo il bolognese è classificato 16esimo, in seguito a una penalità di cinque secondi per track limits. Un risultato che brucia, soprattutto dopo il sabato da protagonista assoluto: nella Sprint Race del giorno precedente, Antonelli aveva preceduto Hamilton e Norris, dominando la gara breve. In qualifica aveva poi stampato un perentorio 1:28.111, diventando il pilota più giovane della storia a conquistare la pole position a Silverstone — e il primo italiano a riuscirci dal 1953.

Hamilton, Verstappen e il finale sotto Safety Car

Lewis Hamilton ha chiuso terzo davanti al suo pubblico, dopo una corsa condizionata dalla penalità di cinque secondi per falsa partenza e dalla Safety Car finale. Il sette volte campione del mondo era stato convocato dagli steward per una presunta violazione della bandiera gialla nelle fasi convulse del finale, ma alla fine non ha ricevuto penalità e si è tenuto il podio.

La Safety Car era entrata in pista per rimuovere la vettura di Max Verstappen, andato a muro mentre si trovava in terza posizione. Le due Ferrari ne avevano approfittato per fermarsi ai box e montare gomme soft, una mossa tattica che si è rivelata parzialmente inutile: la direzione di gara ha poi deciso di non concedere il giro finale in regime normale, chiudendo la corsa dietro alla vettura di sicurezza. Quarto al traguardo Lando Norris.

Cosa cambia nel mondiale piloti: Russell a -25 da Antonelli

Il risultato di oggi rimescola le carte in classifica in modo significativo. Lo zero di Kimi Antonelli a causa dei problemi tecnici e della penalità, unito all’incidente di Max Verstappen, ha modificato pesantemente la graduatoria generale. Russell rosicchia altri 18 punti e si riporta a soli 25 lunghezze da Antonelli. Il titolo, fino a poche ore fa sembrava quasi già assegnato, torna improvvisamente in discussione.

Nel Mondiale costruttori la Mercedes allunga grazie al secondo posto di Russell, ma la Ferrari, anche grazie alla vittoria di Leclerc e al terzo posto di Hamilton, ricuce sempre più il distacco. D’altra parte, i due zero consecutivi incassati da Antonelli — prima a Barcellona per un ritiro, ora a Silverstone per la sospensione rotta — raccontano di una stagione che potrebbe ancora riservare sorprese. E non è detto che il bolognese possa permettersi altri passi falsi simili.

Prossima gara: il mondiale si sposta a Spa

Il circus della Formula 1 osserva ora una breve pausa prima di tornare in pista. La Formula 1 riprenderà dal 17 al 19 luglio per il Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps. Poi, subito dopo, il calendario porterà le monoposto all’Hungaroring per il GP d’Ungheria il 24-26 luglio, prima dell’inizio della pausa estiva.

Per la Ferrari, quella di Silverstone è una vittoria che vale ben più dei 25 punti incassati. Vale la fiducia ritrovata, vale il segnale che la Rossa può battere la Mercedes anche in gara, non solo sul giro secco. Per Leclerc, il punto è un altro: ritrovare la continuità che gli è mancata per oltre due anni. Cominciare da qui è già qualcosa.